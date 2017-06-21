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Криштиану Роналду, Пепе и Бруну Алвеш — о матче сборных России и Португалии
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Бруну Алвеш: в сборной России остались друзья, и она заслужила похвалу

Печальная история о том, как 50 журналистов ждали лучшего футболиста в мире.
21 июня 2017, среда. 23:45. Футбол

Сборная Португалии вышла из раздевалки лишь спустя полтора часа после матча, когда на стадионе не осталось никого из сборной России. Сначала к журналистам вышел защитник Пепе:

– Первый тайм нам удался больше, чем второй, но в целом получилась хорошая игра. Это наша первая победа в России. Соперник заканчивал матч с четырьмя нападающими, если не ошибаюсь. В том числе с высоким. Здорово, что мы сыграли, как должны были, и отстояли важный результат. Болельщики подгоняли россиян, но при всём уважении к сопернику мы концентрировались на собственной игре.

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Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже. А результат опять сделал Криштиану.

– Говорят, что вы влияете на Роналду, подталкивая его к уходу из «Реала». Что могли бы ответить людям, которые так утверждают?
– Повлиять я могу на своих детей. Как отец, я должен дать им хорошее образование. А здесь мы сосредоточены на Кубке конфедераций, куда попали благодаря победе на Евро-2016. Мы все, в том числе Криштиану, сосредоточены на Кубке конфедераций. Мы должны помогать нашей стране и радовать португальских болельщиков.

После этого вопроса пресс-атташе сборной Португалии увёл Пепе. Следом к журналистам вышел Бернарду Силва. Удивительное дело: казалось, он был ниже всех журналистов, которые нависли над ним.

– Вы играли с мексиканцами и россиянами. Кто больше впечатлил? — поинтересовался корреспондент «Чемпионата».
– Тяжело сравнивать сборную России и Мексики. Обе команды сильные. Не знаю, кто из них лучше. Даже несмотря на то, что результат двух матчей получился разным. Россияне нам тоже создали много проблем. Я очень доволен, что нам удалось победить в Москве.

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После поражения от португальцев Джикия был уверен, что соперник сыграл не сильнее сборной России, а Глушаков настраивался на Мексику.

Удалось поговорить и с нашим старым знакомым. Бруну Алвеш играл за питерский «Зенит» с 2010 по 2013 год.

– Были рады вернуться в страну, в которой выступали раньше?
– Да, это особенные ощущения. Меня хорошо встретили. В сборной России у меня остались друзья. Было здорово с ними пообщаться. Кстати, считаю, что сборная России заслужила похвалу. После перестановок во втором тайме соперник хорошо атаковал.

– Сборная Португалии теперь фаворит группы?
– Я не верю, что существуют фавориты. Я верю в футбольное поле и то, что на нём происходит.

Роналду — машина по зарабатыванию денег. И когда у него возник сложный момент в «Реале», пиарщики футболиста обрубили все вопросы

А вот действующий защитник «Зенита» Луиш Нету от общения с прессой отказался. Его можно понять, учитывая, что на поле он так и не появился. Около 50 журналистов были сильно расстроены, когда так же беззвучно прошагал Криштиану Роналду, лишь отсвечивая большими золотистыми наушниками. Португальские коллеги объяснили, в чём причина молчания.

– Роналду – машина по зарабатыванию денег. И когда у него возник сложный момент в «Реале», пиарщики футболиста обрубили все вопросы, — объяснил один иностранный журналист.

Роналду: болельщики сборной России давили на нас
Черчесов после поражения от Португалии был невозмутим, а Роналду признал, что ему было сложно играть под давлением российских болельщиков.

Между тем на два вопроса Роналду всё-таки ответил, когда ему вручали приз лучшему игроку матча — BUD AF Man of the Match.

– За счёт чего вы обыграли сборную России и взяли этот приз?
– Прежде всего хотел бы поблагодарить фанатов, которые голосовали за меня и помогли мне стать лучшим игроком матча. Во-вторых, невероятно тяжело играть со сборной России. Мы впервые обыграли эту команду в гостях. Так что мы довольны. У нас четыре очка, и мы находимся на верном пути.

– Что позволило сборной Португалии занять одно из ведущих мест в мировом футболе?
– У нас молодая команда и опытный тренер, который очень хорошо понимает игру. Мы проделали хорошую работу, ведь чемпионами Европы мы стали неслучайно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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