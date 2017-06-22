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Россия — Португалия — 0:1. Плюсы и минусы
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Антон Михашенок

Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол

Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать.
22 июня 2017, четверг. 08:30. Футбол

Важных вещей, которые мы узнали вчерашним вечером, две. Первая: сборная России способна играть так, что чемпионам Европы приходится тянуть время. Вторая: тренер может делать ошибки с выбором состава, но а) хорошо, когда он умеет их признавать (это случилось); б) эти ошибки лучше видны на фоне того, что глобально мысль тренера ясна и способна приносить результат (это почти случилось).

Оба этих вывода сводятся к одному. Сборная России впервые за последние годы проигрывает не потому что «не достояли», а потому что мы просто хуже уровнем. Разница по исходу между двумя такими поражениями, может, и не видна (хотя я убеждён, что такой подход способен приносить результат), но разница в ощущениях очевидна. «Открытие Арена» неуверенно зааплодировала после финального свистка — неуверенно, потому что мы не слишком привыкли к тому, что проигрывать можно так. Не в мучениях, а в бою.

Да, эта сборная может проигрывать, но она играет в футбол, она не старается отбиться.

И вот это стремление играть лакмусом подбило главную истину. Мы отстаём в футбольном развитии на уровне идей и менталитета. Физически мы можем быть готовы к интенсивной игре, но ментально — как минимум не полностью. Наши ошибки типичны, и все они выскакивают в важных матчах с нежелательностью прыща на лбу тинейджера перед первым свиданием.

Игорь Акинфеев дёргается на выход, замирает, и получается гол — ошибки при оценке выбора позиции для игры по мячу мы видим у наших вратарей постоянно, а за пределами штрафной не играет вообще никто из них. Виктор Васин уходит к боковой под прессингом и не выносит мяч, а передерживает его — не тот ли Васин сыграл так и в дерби со «Спартаком»? Тот же Васин начинает атаку переходом на чужую половину — всё правильно, центральные защитники должны уметь делать это сегодня, но под него не подстраивается никто, и ему приходится возвращаться с мячом на свою половину. Денис Глушаков вынужден идти с мячом на двух соперников, потому что партнёры не создали треугольник — вариантов для паса нет. После штрафного у португальских ворот Александр Самедов падает при контакте с соперником на подборе — в этом эпизоде можно было оставаться на ногах, но это в чемпионате России свистят любой контакт. Здесь же мы получили контратаку, которая чудом не закончилась вторым голом.

Все эти моменты имеют отражение в Премьер-Лиге: то, что мы называем ошибками в нашем чемпионате, определяет разницу в классе на международном уровне. Что мы можем предложить в качестве компенсации: физическое состояние, тренерскую концепцию, заряженность на борьбу в любом эпизоде, сильную психологию. Всё это у сборной Черчесова есть, но для победы над чемпионами Европы этого всё равно мало.

Именно сейчас мы яснее видим, над чем нужно работать, где наши минусы. Но реализовать мы при этом стараемся свои сильные стороны, а когда так происходит, за поражения не бывает стыдно. Даже если мы не выиграем в Казани у Мексики, этот курс должен быть продолжен.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов Кубок конфедераций
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