Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Россия — Португалия

Как девочка-инвалид из России принесла удачу Криштиану Роналду Португалия с минимальным счётом победила Россию (1:0). О трогательной акции перед матчем и других ярких эпизодах игры – в нашей фотоленте.

Невкусно, но полезно. Как Россия проиграла Португалии Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже. А результат опять сделал Криштиану.

Смотрите также фотографии с матча Россия – Португалия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.

Россия – Португалия

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