Вопрос дня. Сборная России: безнадёга или нет?

Опрос: игра сборной России против Португалии вас...

Российская сборная проиграла Португалии на Кубке конфедераций, пропустив единственный гол в матче от Криштиану Роналду. Какие чувства вызвала игра нашей команды против чемпионов Европы? Можно ли было рассчитывать на большее во встрече с явным фаворитом? С каким настроением стоит ждать решающего матча в группе против Мексики? Рассуждают постоянные эксперты в рубрике «Вопрос дня».

Виталий Мутко, вице-премьер РФ, президент РФС:

— Во втором тайме команда преобразилась. В первом – была немного задавлена. Не моё дело давать оценки тактическим схемам и тому, что там было. Гол, конечно, забил лучший игрок мира, который в том моменте летел через всю вратарскую… Всё равно наши ребята старались.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России и «Спартака»:

— Ничего неожиданного для меня в этой встрече не произошло. Как я и говорил, либо мы сыграем вничью, либо проиграем с минимальным счётом. Так и получилось. Сборная России очень слабо провела первый тайм. На поле вышел оборонительный состав. Игроки как будто этого не ожидали. Хотя они должны были уже привыкнуть к тому, что играют в схему с пятью защитниками. Нам повезло, что в первом тайме португальцам не удалось забить ещё, счёт мог быть и крупнее. К концу матча российская сборная перехватила преимущество и создавала моменты, реализовать которые не удалось.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Мяч не доходил до наших нападающих, хотя комбинировали неплохо. Нашей команде не хватило мастерства. Португальцы уверенно контролировали игру, но нельзя сказать, что мы проиграли в пух и прах. Мы неплохо огрызались, во многих эпизодах справились с португальцами. Считаю, что сборная Станислава Черчесова движется вперёд и растёт.

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Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:

— В душе все надеялись, что наша сборная не проиграет, но, к сожалению, в составе соперника есть Роналду, а у нас такого нет. Забитый гол – не случайность, были у соперника и другие моменты. Португальцы играли очень хорошо, очень солидно, мне они понравились. Если посмотреть статистику — владение мячом, удары по воротам – португальцы были сильнее, были более конкретны в эпизодах, которые они создавали.

Валерий Карпин, бывший полузащитник сборной России:

— Первый тайм разочаровал. Во втором было минут 20, в течение которых мы видели тот футбол, который хотелось бы всё время видеть в исполнении сборной России. Другой вопрос — почему это произошло? Либо сборная Португалии расслабилась, либо прибавили мы, но это нужно разбираться тренерскому штабу.

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Леонид Федун, президент «Спартака»:

— Второй тайм понравился. Первый был провальный. Непонятно было с составом, на мой взгляд, тренер не совсем угадал. Но второй тайм провели очень достойно, что внушает надежду.

Александр Бубнов, бывший защитник сборной СССР, известный футбольный эксперт:

— Когда команда проигрывает, она автоматически активизируется, поэтому нет ничего удивительного в том, что россияне после перерыва заиграли живее. Сказались и тактические перестановки, и замены, но в целом проблемы остались те же. Нам не хватало темпа, качества передач, чтобы создать сопернику настоящие проблемы. Чтобы оказать системное давление на противника, нужно контролировать мяч, а у нас с владением были серьёзные проблемы. В этом плане португальцы были лучше, пусть и имели на один день отдыха меньше.

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Анатолий Бышовец, бывший главный тренер сборной России:

— В разговоре со Станиславом Черчесовым я сравнил нашу сборную с птицей, которая учится летать. Она всё время пробует, машет крыльями и в конце концов взлетает. Игра носит осмысленный характер, есть чёткий рисунок. Мы видим команду, которая в перспективе будет готова к чемпионату мира.

Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС:

— Жалко, что проиграли. Могли сыграть вничью, если бы играли в первом тайме так же, как во втором. Было много шансов сравнять счёт. Но чего-то не хватило. Первый тайм, конечно, проиграли полностью. Я думаю, что по игре счёт был 1:1, поскольку первый тайм проиграли вчистую, но второй провели очень достойно, и у португальцев было буквально два-три момента.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России:

— Тоже надеялся, что удастся хотя бы вырвать ничью. И была возможность, когда наша команда хорошо прессинговала и играла на половине поля португальцев. Однако до конкретики дело не доходило. В целом результат матча справедлив, сборная Португалии была сильнее. Не вспомню ни одного голевого момента у ворот португальцев. Наоборот, был шанс пропустить ещё один мяч, но спасибо Игорю Акинфееву. Он проявил блестящую реакцию и отразил удар с двух метров.

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Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Скажу крамольную вещь – португальцы проявили уважение к хозяевам турнира и не стали загонять нас дальше. У меня складывалось впечатление, что они играли расслабленно, и, если бы чуть-чуть прибавили в скорости, счёт мог стать неприличным. Во втором тайме сборная Португалии сбавила темп игры, потому что не хотела выматывать себя. На протяжении матча мне казалось, что если бы у них было большое желание, то они смогли забить ещё больше мячей.

Аркадий Дворкович, вице-премьер РФ, председатель совета директоров РЖД:

— В целом по матчу выглядели очень достойно. Вовсе не было стыдно за команду. Мне кажется, ничья была бы справедливым результатом, но спорт есть спорт. Конечно, мастерство Роналду сыграло свою роль.

Геннадий Зюганов, депутат Госдумы, лидер партии КПРФ:

— В целом ничего, второй тайм обнадёживает. Первый тайм нужно было провести получше, но матч всё-таки – праздник. Кто выделялся? Вратарь, кстати, дважды нас вытащил, а то пропустили бы три. Надо было забить сегодня обязательно.

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Борис Игнатьев, экс-наставник сборной России:

— Португальцы были сильнее. Главное их преимущество – индивидуальное мастерство. Мы совершали много технического брака в простых ситуациях. Ну и стоит признать, что у нас такого футболиста, как Роналду, нет.

Взгляд изнутри

Денис Глушаков, полузащитник сборной России:

— В России впервые проходит такой форум. Когда играешь на чемпионате мира или Европы в другой стране, то это одни чувства, а тут другие. Играть очень приятно. Обидно, что уступили португальцам. Впереди тяжёлый матч с мексиканцами, будем готовиться уже, наверное, с сегодняшнего дня. Жизнь продолжается, надо двигаться вперёд. В том, что мы проиграли чемпионам Европы, нет ничего страшного, такое бывает.

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Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

— Стакан наполовину пуст или полон? Вроде бы пуст – все моменты у ворот португальцев мы создали, когда они уже забили один и могли ещё парочку. Но вроде бы и полон – создали же! В общем, всё как мы любим – всё решится в последнем матче. И опыт прошлых лет показывает, что слишком оптимистичными быть не стоит.

Мнение читателей

fanat200:

— Не знаю, у меня и после второго тайма эти тяжёлые впечатления не исчезли. Правда жаль, что Россия не забила. За то, что португальцы бросили играть во втором тайме, судьба наказывает. Но в данной игре, этой судьбе надо было очень постараться, чтобы мяч как-то залетел от парней из России.

sotik6905333:

— Молодцы! Всё будет, может, не сразу, но всё же будет, чувствуется, что ребята набирают обороты! Россия, вперёд!!!



Seniorbart:

— Надо признать — старались. Но 0-6 по ударам в створ красноречиво говорят о текущем раскладе сил.