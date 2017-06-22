Альфа-Светоч. Тренер, который не мандражирует

— В чём причина быстро пропущенного мяча? – имели смелость спросить у Черчесова про гол Роналду на 8-й минуте. – Может, мандраж?

— У кого что болит… – остудил тренер уместным афоризмом. – Это у тебя мандраж, раз спрашиваешь. А про гол: была подача, мы прозевали игрока. И не только с нами так бывает, судя по его «Золотым мячам». Ответ в десяточку. В финале Лиги чемпионов Буффон с Кьеллини, Бонуччи и Барцальи зевнули Криштиану два раза, а Акинфеев с Джикией, Васиным и Кудряшовым – один.

Пока народ считал и соглашался, просвещение продолжилось.

Роналду: болельщики сборной России давили на нас Черчесов после поражения от Португалии был невозмутим, а Роналду признал, что ему было сложно играть под давлением российских болельщиков.

Один забывчивый человек неуместно спросил про слишком оборонительную тактику.

— Мы выбрали ту схему, которую хотели! – услышал он и, есть надежда, вспомнил, что играла сборная России, вообще-то, с чемпионом Европы.

Следом какой-то умник заметил, что при большом количестве передач верхом в стартовом составе мог быть полезен Бухаров.

— То, что мы планировали сделать, то и сделали, — разложил Черчесов. – И считаем, что это правильно.



— Но ведь Россия совсем не била в створ, — выступил, похоже, последний неверующий в сборную, но и он был тут же обращён.



— В створ кого… – философски ответил тренер.

Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

***



Удары – это и правда суета. Соль футбола не в них, а в мысли.



Весь матч я просидел за тренерской скамейкой и чувствовал, что сборная находится на верном пути.



— Да как можно так ошибаться? Две атаки сорвал, — уже на третьей минуте Черчесов обернулся к помощникам и указал в сторону Смолова. Во-первых, потенциально уже в самом начале матча сборная России создала два момента. Во-вторых, в первом тайме Фёдор выиграл всего 8 процентов единоборств. И это никуда не годится. Ведь если бы он чаще перепрыгивал и расталкивал Пепе с Бруну Алвешем после выносов и забросов, то абсолютно верный план на матч отразился бы и на табло.

Некоторые действия футболистов тренер всё-таки считал удачными. Первая похвала, поднятый вверх большой палец, досталась Джикии на 20-й минуте. Георгий сделал разрезающую диагональ на 35 метров, которую, после отскока от газона, принял фотограф за воротами. Но если бы остроатакующий вингер Жирков рванул чуть раньше или мяч завернул метра на два левее, то у ворот сборной Португалии случился бы ещё один опасный момент.

Георгий сделал разрезающую диагональ на 35 метров, которую, после отскока от газона, принял фотограф за воротами.

Виртуально мы вообще действовали с большим преимуществом. Решение выпустить Шишкина в опорной зоне смутило португальцев — они задыхались в центре и получали быстрые контратаки. Это было так: отбор или перехват – пас Смолову в недодачу — скидка на Головина или Глушакова — быстрый перевод в зону на Жиркова — прострел — и либо Федя на опережение, либо Саша с Денисом вторым темпом делали результат. И даже если мяч перелетал партнёров, то к атаке успевал двужильный Самедов, выполняя свой фирменный навес.



От безысходности португальцы сваливались на фланги, где и попадали в тиски. Жирков, Комбаров, Кудряшов, каждый из которых в своих клубах играет левого защитника, сжигали всю левую вертикаль. Возмущённый и лишённый пространства Роналду симулировал, ругался на судей, психовал и опускался за мячом в оборону, полностью добив как свою, так и командую игру. Стадион, куда не пустили фанатов, в едином порыве скандировал: «Россия, Россия» — и наша страна вновь становилась футбольной. И пусть в реальности атмосфера на трибунах была такой, что истошные крики «Дима-а-а, Федя-я-я (Кудряшов)» от сорвавшего голос уже на 15-й минуте Черчесова были слышны каждому. Пусть игра сборной России выглядела, как девять сзади и одинокий Смолов против четверых. Пусть дыры при оборонительной схеме были даже на бетонном левом фланге. Но мы-то знаем, что план от немандражирующего тренера на самом деле был единственным верным.

Вопрос дня. Сборная России: безнадёга или нет? Сборная России с минимальным счётом уступила чемпионам Европы из Португалии во втором туре группового этапа Кубка конфедераций – 2017.

***



Если в первом тайме Черчесов всё выдумал правильно, то его план «Б» оказался просто гениальным. С выходом Ерохина произошло невероятное – появился ещё один адресат впереди. Например, если Смолов не выигрывал борьбу у огромных Пепе с Алвешем, то часть отскоков доставалась нашим. Сборная России перешла на чужую половину, импровизировала с прострелами, подачами… И в этот момент даже вспомнилось, что Португалия не только чемпион Европы.

Это ещё и команда, занявшая третье место в группе с Венгрией, Исландией и Австрией. Команда, чудом отскочившая в плей-офф от хорватов и поляков. Команда, уже год не выигрывающая у более-менее нормально соперников (поражение от Швеции и Швейцарии и ничья с Мексикой). Команда, постоянно говорить про которую: «Да что мы сделаем — это же чемпионы Европы» — могут только карлики. И второй тайм показал: наши футболисты не карлики, если сами перестают в это верить.

Португалия – это ещё и команда, занявшая третье место в группе с Венгрией, Исландией и Австрией.

Когда ты долго-долго слушаешь о своей слабости, когда от тебя отвернулись болельщики, когда есть критика, но нет поддержки, то легко поверить в свою слабость. И для таких случаев как и раз и нужны матчи Кубка конфедераций – сомнительной значимости турнира, предыдущего победителя которого нормальные люди не должны помнить. Именно в этом, ещё непреломленном самоощущении, как показалось, и заключалась проблема первого тайма матча с Португалией. Причём как футболистов, так и тренера, который напичкал состав номинальными игроками обороны.



Хотя стоп: план был правильным, а мандражировал ты, а не они.



***

Черчесов – это ведь на самом деле хорошо, это единственный возможный вариант полной перезагрузки. Новый альфа-светоч — самец, несущий знания, истину и свет.

Он не прогнётся и не вызовет в сборную якобы (это не доказано судом, который случился) когда-то оскорбившего его Игоря Денисова.



Он не станет удерживать в команде Дзюбу, слова которого об отъезде «только из-за проблем с коленом» вызывают смех внутри футбольной тусовки.



Он даже не попытается быть хитрее с прессой, хотя бы перестав включать того самого «альфача», утверждающегося на пресс-конференциях.



Он не будет выглядеть менее уверенным в себе, когда его будущее в сборной будет решаться в контрольном матче с Бельгией, спасённом Бухаровым на последней минуте. Он не вызовет Кокорина с Мамаевым и любого другого человека, чьё поведения или репутация будут угрожать коллективу в данный момент.

Он выдумает ту тактику, которую захочет, – и назовет её единственной правильной.



При нём, наконец, прогресс сборной будет очевиден. Особенно если брать физическую готовность игроков.



И только он уверенно построит новую команду, убрав из неё кого надо.



Он – лучший, а ты – нет. Это надо принять и в это надо верить. Пока. А дальше – смотреть на результат.