Легионеры в приоритете. Каких трансферов ждать от «Спартака»

Таблица переходов Премьер-Лиги – лето-2017



В начале июня Массимо Каррера продлил контракт со «Спартаком» на два года и будет работать в клубе до 2019-го. После истории с трансфером вратаря Александра Селихова итальянец сам контролирует не только трансферы, но и все назначения на все позиции в клубе. Напомним, что этим летом команду покинули вратарь Сергей Песьяков и правый защитник Евгений Макеев.

Тем временем первое усиление «Спартака» состоится совсем скоро. Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Рубина» Максим Каннуников, который сейчас находится в составе сборной России, согласовал условия контракта со «Спартаком», и о его переходе объявят в ближайшее время.



Кроме того, продолжается поиск ещё по нескольким позициям. Основная – поиск одного, а возможно, и двух сильных центральных защитников из Европы. На уровне слухов уже фигурировала фамилия Шимуновича из «Селтика». Кстати, от успехов селекции зависит и продление контракта Сердара Таски, чьё соглашение с клубом истекает через год. В случае подписания сильного игрока на эту позицию «Спартак» готов отпустить немецкого турка в другие клубы, а скорее всего – в Турцию, где на Сердара по понятным причинам существует повышенный спрос.



В товарищеском матче со сборной Венгрии серьёзную травму получил полузащитник Роман Зобнин, который в прошлом сезоне стал практически незаменимым универсалом, способным сыграть чуть ли не каждой позиции чемпионского «Спартака». У Зобнина «повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности». Это означает, что Роман пропустит как минимум начало сезона-2017/18, а возможно и осеннюю его часть.

Сколько пропустит Роман Зобнин Есть минимальная надежда, что только Кубок конфедераций и старт сезона для «Спартака».

Два дня назад «Спартак» объявил, что продлил контракт с Зобниным на четыре года. На Романа в команде рассчитывают, но глубина состава в центре поля «Спартаку» теперь тем более необходима – впереди Лига чемпионов, защита титула в РФПЛ. Поскольку среди российских игроков подходящий вариант найти практически нереально, «Спартак» и здесь отдаёт приоритет зарубежным рынкам.

Канунников – хороший вариант, уравновешивающий (по позиции) Промеса, но есть у «Спартака» пусть и не острая, но потребность в чистом центральном нападающем. Зимний новичок Луис Адриано пока не смог стать стопроцентным игроком основы, а к Зе Луишу проявляют интерес в Португалии. Но даже при сохранении обоих, с учётом игры на два фронта и потребности Карреры в ротации, центрфорвард красно-белым не помешал бы. Ходили слухи о переговорах со Смоловым, но это именно слухи. По информации «Чемпионата», переговоров с клубом или представителями игрока не было. Что же до самого «Краснодара», то клуб рассчитывает на предложения из Европы, а его контракт весьма тяжёл, так что попыток переманить нападающего сборной у «быков» летом «Спартак» не делал. Очевидно, что финансовые пожелания игрока и его агентов при таком громком переходе были бы значительные, на что, по нашей информации, Леонид Федун идти не готов. Задача селекционеров красно-белых – поиск забивных форвардов без так называемой доплаты за «русский паспорт».

Смолов: загляну в будущее и скажу — наша сборная дерзкая! Большое и откровенное интервью с Фёдором Смоловым о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.

Так что и здесь «Спартак» снова ориентируется на зарубежный рынок. В разных изданиях назывались возможные фамилии новичков: лучший бомбардир чемпионата Австрии нигериец Оларенваджу Кайоде, колумбиец из «Брюгге» Хосе Искьердо, аргентинский талант «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси и даже хорошо знакомый нам Эммануэль Эменике, который сейчас играет в «Фенербахче».

Ещё о трансферах «Спартака»:

Двойник Мусы. Кто может стать первым новичком «Спартака» летом Агент нападающего «Аустрии» Кайоде путается в показаниях, но интерес со стороны «Спартака» не опровергает.

«Спартак» теряет Корне. Кто и почему отказал красно-белым По данным L`Equipe, Максвелл Корне отказался вести переговоры со «Спартаком». Рассказываем об одном из самых талантливых игроков Лиги 1.