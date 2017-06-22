Как от Роналду оттаскивали фаната, а Зюганов был экспертом. Дневник КК

Роналду спасают от фанатов, лидер КПРФ анализирует матч сборной, а в Сочи нагрянули мексиканцы – самое интересное за 5-й день КК-2017.

Москва

Важнейший игровой день для сборной России на Кубке конфедераций состоялся: в среду команда Станислава Черчесова сыграла с португальцами. Болельщики подошли к этой встрече во всеоружии – трибуны «Спартак Арены» были заполнены практически до отказа. Территория стадиона перед матчем окрасилась в белые, синие и красные цвета. Вот, болельщик сборной России со стажем принёс знаменитый флаг с медведем: он побывал на знаковом матче Евро-2008 с голландцами в Базеле и не только.

Не обошлось и без спекулянтов. Вот, полиция разгоняет девушек, которые торговали нелицензионной атрибутикой.

Сборную приехали поддержать болельщики из разных городов: Тамбова, Воронежа, Тюмени…

Португальских болельщиков отыскать у арены было сложновато, но корреспонденты «Чемпионата» справились.

А так журналисты добирались до стадиона по большой территории «Спартак Арены». От парковки для представителей СМИ были организованы специальные шаттлы.

Одним из самых трогательных моментов матча была встреча Криштиану Роналду и девочки с ограниченными возможностями здоровья Полины Хаерединовой, которая сопровождала португальскую звезду на поле. От Роналду Полине достался поцелуй в макушку и толстовка в подарок. После начала игры девочка в своём «инстаграме» поделилась эмоциями от этой встречи.

Всё готово к игре – в том числе «инстаграмы» прекрасных девушек.

Поход на матч Россия – Португалия получился самым массовым в истории редакции «Чемпионата» на турнирах международного уровня. Почти все сотрудники футбольного отдела наблюдали игру с медиа-трибуны.

После матча десятки болельщиков задержались у автобуса португальской сборной, чтобы дождаться выхода мировых звёзд. Кому-то даже удалось сделать селфи вместе с Пепе.

Иные довольствовались фотографией с картонным Роналду перед игрой…

А от настоящего Роналду фанатов приходилось оттаскивать руками – было очень много желающих сфотографироваться и обняться.

Неожиданный гость матча – лидер КПРФ Геннадий Зюганов – поделился впечатлениями от игры. Увы, Россия проиграла, но Геннадий Андреевич не унывает: «В целом ничего. Второй период обнадёживает, а первый надо было получше. А матч – в любом случае праздник». https://www.championat.com/video/169938/



Наставник сборной России Станислав Черчесов имеет настолько уверенный вид, что даже Роналду на этом фото выглядит, как болельщик, уговоривший знаменитость сфотографироваться.

Сочи

Пожалуй, самые яркие болельщики собрались в этот вечер в Сочи. Мексиканцы продолжают радовать сумасшедшими костюмами и отличным чувством юмора.

Новая Зеландия радует интересной атрибутикой. Эти ребята, например, привезли с собой надувную птицу киви.

Казань

Сборные Чили и Германии прибыли в Казань. Самым отзывчивым из двух команд оказался хавбек чилийцев Артуро Видаль – он подошёл к болельщикам, чтобы раздать автографы. Ну а основные события в Казани развернутся сегодня, когда два фаворита турнира сойдутся в очной встрече.