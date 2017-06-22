Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок конфедераций. Камерун – Австралия – 1:1
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Анатолий Романов

Ничья, равная поражению. Как за Камерун болели в Петербурге

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Петербурге. Болельщики команд признавались в любви к России и огорчились результату.
22 июня 2017, четверг. 20:08. Футбол
Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур
22 июня 2017, четверг. 18:00 МСК
Камерун
1 : 1
Австралия
1:0 – Ангисса – 45+1, 1:1 – Миллигэн – 60 (пен)

Болельщики сборных Австралии и Камеруна шли бок о бок через Приморский парк Победы к стадиону «Санкт-Петербург», а улыбчивые волонтёры давали им пять. Если бы матч записных аутсайдеров группы B состоялся днём ранее, атмосферу праздника испортил бы ливень с сильнейшим ветром, но сегодня погода в Северной столице была более-менее подходящей. По крайней мере, австралийские любители футбола чувствовали себя очень комфортно.

Австралия и Камерун полюбили Россию

— Россия — фантастическая страна, люди очень дружелюбные и гостеприимные, – сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой поклонник «соккеруз». – Кто самая большая звезда нашей команды? Трент Сэйнсбари, который играет за миланский «Интер». Мы обязательно победим, я уверен в этом.

Взять за основу. Германия убеждает, что она — фаворит
В этом тексте только одна фамилия — человека, который отвлёк внимание от фамилий на майках.

— Россия — замечательная, очень гостеприимная, мне всё нравится здесь, – поддержал приятеля другой болельщик сборной Австралии. – Разве что были небольшие проблемы с паспортом болельщика. Думаю, лучший в команде Аарон Муй, он очень сильный полузащитник, уверенно действует на поле. Сегодня мы выиграем — 2:1!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Один из африканских гостей всё-таки пожаловался на погоду в России, однако в целом и ему всё по душе в нашей стране.

— Мне в России нравится. Единственное, температура на улице не совсем привычна для нас, а так никаких проблем. Сильнейший игрок сборной Камеруна – Кристиан Бассогог. Он очень быстрый и сильный. Конечно, победит Камерун. Счёт будет 2:0.

Несостоявшегося полузащитника «Локомотива» Бассогога выделила и камерунская девушка, прогуливавшаяся в группе из трёх болельщиц своей сборной.

— У вас очень красивая страна. Проблем нет никаких, всё замечательно. Лично для меня главная звезда национальной команды – это вратарь Фабрис Ондуа, потом назвала бы Бассогога. Надеюсь, три очка достанутся Камеруну.

Болельщик нашаманил гол

Незадолго до начала матча на входе на «Санкт-Петербург» образовались очереди. Из-за жёсткого досмотра людской ручеёк двигался достаточно медленно. Хотя до 50 тысяч зрителей, собравшихся на игру России с Новой Зеландией, было далеко. Тем временем какой-то болельщик сборной Камеруна делал странный ритуал: кажется, шаманил, чтобы прогноз его соотечественников на победу «неукротимых львов» обязательно сбылся.

Турнирная ситуация вынуждала соперников рисковать, искать счастья в атаке. Достаточно живой футбол постепенно зажёг и нейтральных в большинстве своём зрителей, они даже запускали волну. Основная масса болельщиков поддерживала чемпиона Африки. Несколько раз на трибунах раздавалось: «Камерун! Камерун!». Наверное, симпатии к этой команде у россиян сохранились ещё с того периода, когда с ней работал наш тренер Валерий Непомнящий, а настоящий футбольный волшебник Роже Милла заставлял поверить в чудеса.

Обе сборные после розыгрыша мяча на своей половине поля стремились как можно быстрее доставить его вперёд к чужим воротам. Поначалу острее были австралийцы, у которых хорошо открылись и прорывались по флангам инсайды – экс-игрок «Байера» Робби Круз и Томас Рогич из «Селтика». В частности, Круз переигрывал один в один бывшего защитника «Терека» Адольфа Тейку. Но мало-помалу камерунцы адаптировались к стилю команды Ангелоса Постекоглу и заработали серию опасных стандартов. Такого плохого начала, как с Чили, чего опасался тренер сборной Камеруна Уго Броос, всё-таки не случилось. При приблизительном равенстве по контролю мяча первый тайм остался за сборной Камеруна. По ударам она переиграла австралийцев 11-3 (в створ 3-1). Заметной фигурой был разрекламированный Бассогог: смело шёл в дриблинг против отвечавших за левый край обороны в схеме с пятью защитниками Александра Герсбаха и Милоша Дегенека. Камерунский гол как раз родился в результате длинной передачи. Андре-Франк Ангисса на удивление просто убрал с пути защитника «соккеруз», а затем перебросил мяч через Мэтью Райана. Пожалуй, голкипер «Генка» ошибся с выходом из ворот.

Пенальти в пользу Австралии

Колдовство камерунского болельщика работало 45 минут, но на дубль Ангиссы его не хватило. Автор первого гола должен был забивать второй, когда Венсан Абубакар пробил мимо цели из убойной позиции, а Ангисса, находясь на дальней штанге, почему-то не стал добивать мяч. И тут же сборная Австралии наказала противника за расточительность: Эрнест Мабука сфолил в своей штрафной на Герсбахе, после чего Марк Миллигэн уверенно забил с пенальти, несмотря на мощный свист трибун.

Счёт 1:1 к середине второго тайма гарантировал весёлую концовку. Тем более у австралийцев вышел на замену легендарный Тим Кэхилл. Впрочем, острее всё-таки атаковала сборная Камеруна, которой удавалось разрывать оборону «соккеруз» резкими фланговыми прорывами. Если бы Абубакар был эффективнее на острие, то чемпионы Африки, скорее всего, сумели бы дожать австралийцев. Вот только нападающий «Бешикташа», к сожалению, не Самуэль Это’О.

На ничью никто из болельщиков сборных Австралии и Камеруна, естественно, не поставил. Однако получилась именно она. Этот результат не устроил обе команды, ведь он в пользу Германии и Чили, которые чуть позже сыграют в Казани.

Видали чилийцев? Первая победа самой яркой сборной турнира
Чилийские болельщики влюбляли в себя Москву, а чилийские футболисты выдавали свой первый победный матч на Кубке конфедераций.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 3
Теги
Сборная Австралии - Футбол Сборная Камеруна - Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
22 июня 2017, четверг
20:29 Постекоглу: Австралия ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф, я не сдаюсь
20:27 «Локомотив» упустил победу над «Рударом» в товарищеском матче
20:20 Ангисса: сборная Камеруна чувствует себя в России как дома
20:19 Защитник сборной Камеруна: не знали, что у нас так много болельщиков в России
20:18 Источник: «ПСЖ» предложил за Мбаппе более € 135 млн
20:12 «СКА-Хабаровск» обыграл «Уфу» в товарищеском матче
19:59 Камерун — Австралия: Ангисса получил награду BUD AF Man of the Match
19:56 «Бастию» понизили до третьего французского дивизиона
19:53 Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
19:49 Германия — Чили: стартовые составы на матч Кубка конфедераций
19:27 Мутко выразил поддержку Черчесову после поражения России от Португалии
19:22 Мутко: важно, что России в матче с Мексикой нужна только победа, это как финал
19:22 «Спартак» обыграл «Чертаново» в первом товарищеском матче межсезонья
19:19 «Ростов» проиграл «Видеотону» в контрольном матче
19:13 Мутко: в матче с Португалией мы увидели, что у нас есть сборная
19:11 Мутко: Роналду — номер один, его умение оказаться в нужном месте уникально
18:57 Акинфеев: сборная России на верном пути, с Мексикой будем биться
18:52 Роналду – Хамесу о его новом имидже: безобразная причёска
18:46 Адлер подписал двухлетний контракт с «Майнцем»
18:41 Широков: у сборной России есть характер, но команда у нас только строится
18:40 Онопко: Игнашевич и Марио Фернандес буквально рвутся в бой
18:33 «Зенит» может приобрести хавбека «Бордо» Уна за € 15 млн
18:23 Мутко — ветеранам ВОВ: с вашей помощью мы должны обыграть сборную Мексики
18:13 Роналду не планирует выплачивать € 14,7 млн налоговым органам Испании
18:08 «Локомотив» определился со стартовым составом на матч с «Рударом»
17:51 Бернарду Силва: в «Монако» меня называли «Бабблгам» за стиль игры
17:37 Робот предсказал победу Австралии над Камеруном и Чили над Германией
17:36 В Италии утверждают, что «Спартак» сделал предложение защитнику Фоке
17:31 Подписан меморандум о проведении чемпионата мира среди сирот в 2018 году
17:18 Юсупов выйдет в стартовом составе «Ростова» на матч с «Видеотоном»
17:07 Франк де Бур близок к тому, чтобы возглавить «Кристал Пэлас»
17:05 Л. Адриано и Мельгарехо – в атаке «Спартака» на товарищеский матч с «Чертаново»
17:02 Переход Маноласа из «Ромы» в «Зенит» может быть оформлен в ближайшие часы
16:50 Смолов: огромное спасибо за сумасшедшую поддержку до самого финального свистка
16:49 Семшов и Чанов останутся в тренерском штабе тульского «Арсенала»
16:47 Стали известны стартовые составы сборных Камеруна и Австралии на матч КК-2017
16:42 Цорк: Дембеле будет играть в «Боруссии» в следующем сезоне
16:36 Названа бригада арбитров на матч Кубка конфедераций Мексика – Россия
16:32 Более 3 тыс. человек воспользовались бесплатным проездом между городами КК-2017
16:26 Бывший главный тренер «Лиона» Ле Гуэн возглавил «Бурсаспор»
16:02 Защитник сборной Португалии Геррейро избежал перелома в матче с Россией
15:56 Юран: на Кубок конфедераций приехали настоящие немцы, а не олимпийская сборная
15:45 В «Ницце» сообщили, что Балотелли согласился продлить контракт на два года
15:40 «Ливерпуль» отказался продавать А. Морено в «Наполи» за £ 11 млн
15:38 Бышовец: Камерун произвёл хорошее впечатление, игра с Австралией сплотит игроков
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Игра сборной России против Португалии вас...
Архив →
© championat.com, 2000–2017