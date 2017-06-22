Ничья, равная поражению. Как за Камерун болели в Петербурге

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в Петербурге. Болельщики команд признавались в любви к России и огорчились результату.

Болельщики сборных Австралии и Камеруна шли бок о бок через Приморский парк Победы к стадиону «Санкт-Петербург», а улыбчивые волонтёры давали им пять. Если бы матч записных аутсайдеров группы B состоялся днём ранее, атмосферу праздника испортил бы ливень с сильнейшим ветром, но сегодня погода в Северной столице была более-менее подходящей. По крайней мере, австралийские любители футбола чувствовали себя очень комфортно.

Австралия и Камерун полюбили Россию

— Россия — фантастическая страна, люди очень дружелюбные и гостеприимные, – сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой поклонник «соккеруз». – Кто самая большая звезда нашей команды? Трент Сэйнсбари, который играет за миланский «Интер». Мы обязательно победим, я уверен в этом.

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— Россия — замечательная, очень гостеприимная, мне всё нравится здесь, – поддержал приятеля другой болельщик сборной Австралии. – Разве что были небольшие проблемы с паспортом болельщика. Думаю, лучший в команде Аарон Муй, он очень сильный полузащитник, уверенно действует на поле. Сегодня мы выиграем — 2:1!

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Один из африканских гостей всё-таки пожаловался на погоду в России, однако в целом и ему всё по душе в нашей стране.

— Мне в России нравится. Единственное, температура на улице не совсем привычна для нас, а так никаких проблем. Сильнейший игрок сборной Камеруна – Кристиан Бассогог. Он очень быстрый и сильный. Конечно, победит Камерун. Счёт будет 2:0.

Несостоявшегося полузащитника «Локомотива» Бассогога выделила и камерунская девушка, прогуливавшаяся в группе из трёх болельщиц своей сборной.

— У вас очень красивая страна. Проблем нет никаких, всё замечательно. Лично для меня главная звезда национальной команды – это вратарь Фабрис Ондуа, потом назвала бы Бассогога. Надеюсь, три очка достанутся Камеруну.

Болельщик нашаманил гол

Незадолго до начала матча на входе на «Санкт-Петербург» образовались очереди. Из-за жёсткого досмотра людской ручеёк двигался достаточно медленно. Хотя до 50 тысяч зрителей, собравшихся на игру России с Новой Зеландией, было далеко. Тем временем какой-то болельщик сборной Камеруна делал странный ритуал: кажется, шаманил, чтобы прогноз его соотечественников на победу «неукротимых львов» обязательно сбылся.

Турнирная ситуация вынуждала соперников рисковать, искать счастья в атаке. Достаточно живой футбол постепенно зажёг и нейтральных в большинстве своём зрителей, они даже запускали волну. Основная масса болельщиков поддерживала чемпиона Африки. Несколько раз на трибунах раздавалось: «Камерун! Камерун!». Наверное, симпатии к этой команде у россиян сохранились ещё с того периода, когда с ней работал наш тренер Валерий Непомнящий, а настоящий футбольный волшебник Роже Милла заставлял поверить в чудеса.

Обе сборные после розыгрыша мяча на своей половине поля стремились как можно быстрее доставить его вперёд к чужим воротам. Поначалу острее были австралийцы, у которых хорошо открылись и прорывались по флангам инсайды – экс-игрок «Байера» Робби Круз и Томас Рогич из «Селтика». В частности, Круз переигрывал один в один бывшего защитника «Терека» Адольфа Тейку. Но мало-помалу камерунцы адаптировались к стилю команды Ангелоса Постекоглу и заработали серию опасных стандартов. Такого плохого начала, как с Чили, чего опасался тренер сборной Камеруна Уго Броос, всё-таки не случилось. При приблизительном равенстве по контролю мяча первый тайм остался за сборной Камеруна. По ударам она переиграла австралийцев 11-3 (в створ 3-1). Заметной фигурой был разрекламированный Бассогог: смело шёл в дриблинг против отвечавших за левый край обороны в схеме с пятью защитниками Александра Герсбаха и Милоша Дегенека. Камерунский гол как раз родился в результате длинной передачи. Андре-Франк Ангисса на удивление просто убрал с пути защитника «соккеруз», а затем перебросил мяч через Мэтью Райана. Пожалуй, голкипер «Генка» ошибся с выходом из ворот.

Пенальти в пользу Австралии

Колдовство камерунского болельщика работало 45 минут, но на дубль Ангиссы его не хватило. Автор первого гола должен был забивать второй, когда Венсан Абубакар пробил мимо цели из убойной позиции, а Ангисса, находясь на дальней штанге, почему-то не стал добивать мяч. И тут же сборная Австралии наказала противника за расточительность: Эрнест Мабука сфолил в своей штрафной на Герсбахе, после чего Марк Миллигэн уверенно забил с пенальти, несмотря на мощный свист трибун.

Счёт 1:1 к середине второго тайма гарантировал весёлую концовку. Тем более у австралийцев вышел на замену легендарный Тим Кэхилл. Впрочем, острее всё-таки атаковала сборная Камеруна, которой удавалось разрывать оборону «соккеруз» резкими фланговыми прорывами. Если бы Абубакар был эффективнее на острие, то чемпионы Африки, скорее всего, сумели бы дожать австралийцев. Вот только нападающий «Бешикташа», к сожалению, не Самуэль Это’О.

На ничью никто из болельщиков сборных Австралии и Камеруна, естественно, не поставил. Однако получилась именно она. Этот результат не устроил обе команды, ведь он в пользу Германии и Чили, которые чуть позже сыграют в Казани.