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Обзор главных событий дня в футболе
Фото: spartak.com
Текст: «Чемпионат»

«Спартак» обыграл «Чертаново», а Мутко поддержал Черчесова

«Спартак» начал предсезонку с победы, Мутко поддержал Черчесова, Оскар дисквалифицирован на 8 матчей и другие события дня.
23 июня 2017, пятница. 00:00. Футбол

«Спартак» обыграл «Чертаново» в первом товарищеском матче межсезонья

«Спартак» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом «Чертаново».

Встреча завершилась волевой победой «Спартака» со счётом 2:1. Уже на 3-й минуте после точного удара Антона Зиньковского футболисты «Чертаново» вышли вперёд, однако во втором тайме красно-белые смогли выправить ситуацию и довести дело до победы. Забитые мячи в составе действующих чемпионов России на свой счёт записали Силванус Нимели и Артём Самсонов.

Этот товарищеский матч стал первым для «Спартака» в нынешнее межсезонье.

Мутко поддержал Черчесова

Президент РФС Виталий Мутко выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после поражения национальной команды в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций от сборной Португалии (0:1).

«Федун сказал, что не понял состава? У нас экспертов вместе с Леонидом Арнольдовичем и Геннадием Сергеевичем Орловым ещё много, но ни один из них за последние годы не пришёл ко мне и не сказал: давайте я возьму и сделаю из неё что-то. Давайте они со своими мнениями останутся в стороне. Всё-таки ответственность лежит на главном тренере. Это его мысли, размышления и знание команды и состояния каждого футболиста. Давайте будем его поддерживать и доверять ему. Превратим футбол в футбол, а не в то, чтобы каждый высказывал после матча свои амбиции и недовольства. На моей спине взгляды людей, которые ждут поражений и того, чтобы провалился я или сборная. Я это всё понимаю, мне этого достаточно. Не первый день этим занимаюсь.

Черчесов – растущий специалист. Если бы я не видел, как он работает, то ничего бы не говорил. Но он работает, думает, фантазирует, старается что-то привить ребятам. Это начинает реализовываться. Давайте не будем шарахаться от результата. Хочется дать Черчесову немного времени поработать. Видели, что благодаря заменам команда заиграла. После матча я зашёл в раздевалку – ребята были расстроены. Это дорогого стоит. Они хотят играть за страну», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате»

Товарищеские матчи (клубы)
22 июня 2017, четверг. 17:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2 : 1
Чертаново
Москва, Россия
0:1 – Зиньковский – 3, 1:1 – Нимели – 66, 2:1 – Самсонов – 79

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче КК

В матче 2-го тура группы B Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1. Камерунская команда вышла вперёд в конце первого тайма, когда точным ударом отметился Андре-Франк Ангисса. Сравнять счёт австралийцы сумели на 60-й минуте — Марк Миллигэн реализовал пенальти, назначенный за очевидный фол. Матч на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 35 021 зрителей (51%, при вместимости арены 68 134).

В заключительном туре группового этапа сборная Камеруна в Сочи 25 июня сыграет с Германией, а команда Австралии в тот же день встретится в Москве с Чили.

Турнирное положение в группе B: 1. Чили — 3 очка (1 матч); 2. Германия — 3 (1); 3. Австралия — 1 (2); 4. Камерун — 1 (2).

Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур
22 июня 2017, четверг. 18:00 МСК
Камерун
1 : 1
Австралия
1:0 – Ангисса – 45+1, 1:1 – Миллигэн – 60 (пен)

Источник: Усман Дембеле перейдёт в «Барселону» за € 50 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле в следующем сезоне будет играть за «Барселону», сообщает Bild.

Согласно информации источника, каталонский клуб провёл переговоры с агентом Дембеле, и стороны пришли к общему знаменателю: французский футболист перейдёт в стан сине-гранатовых за € 50 млн и подпишет с испанским грандом пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что «Боруссия» требует за своего футболиста не менее € 90 млн, однако «Барселона» не намерена платить такие деньги. Действующий контракт Дембеле с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.

«Реал» достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой

Мадридский «Реал» достиг устного соглашения с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Marca.

Теперь президент «Королевского клуба» Флорентино Перес ожидает возвращения главного тренера команды Зинедина Зидана из отпуска, чтобы окончательно обсудить с ним вопрос приобретения новых футболистов. В случае с Доннаруммой испанский гранд не рассматривает его покупку нынешним летом. Руководство «Милана» уже сообщало, что игрок останется в клубе до лета 2018 года, когда закончится его контракт. Такое развитие событий устраивает и «Реал», который надеется, что Доннарумма сдержит обещание и не перейдёт в другой клуб. Что же касается Мбаппе, то он также уже принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.

Оскар дисквалифицирован на 8 матчей китайской Суперлиги

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар был дисквалифицирован за действия, которые привели к драке в матче китайской Суперлиги. Клуб бразильца встречался с «Гуанчжоу Фули» (1:1). В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им ещё в одного игрока «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой приняли участие представители обеих команд. В результате стычки с поля были удалены двое футболистов — Ли Тисян («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуань («Шанхай СИПГ»).

Китайская футбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать Оскара на 8 матчей, а также оштрафовать на € 5,2 тыс евро. На поле Оскар сможет выйти не раньше 13 августа. В этот день «Шанхай СИПГ» сыграет с «Чунцин Лифань».

Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».

Матч России и Мексики рассудят арбитры из Саудовской Аравии

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 3-го тура группы А Кубка конфедераций между Мексикой и Россией. Встреча состоится 24 июня в Казани.

Стартовый свисток даст Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. Помощники рефери: Абдулла Аль-Шалваи, Мохаммед Аль-Абакри (оба – Саудовская Аравия). Четвёртый арбитр — Алиреза Фагани (Иран).

Видеоассистенты — Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Ибрахим Сохандан (Иран). Помощник видеоассистентов: Джейр Антонио Марруфо (США).

Американский арбитр Марк Гейгер обслужит матч сборных Новой Зеландии и Португалии. Встреча пройдёт 24 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: «Рома» запросила у «Зенита» € 35 млн за Маноласа

«Рома» увеличила требуемую сумму от «Зенита» за своего защитника Костаса Маноласа ещё на € 5 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, итальянский и российский клубы находятся на продвинутой стадии переговоров, в которых «Рома» запросила у «Зенита» в качестве отступных за Маноласа € 35 млн, а не € 30 млн, как сообщалось ранее. Отмечается, что, если стороны придут к согласию, 26-летний греческий игрок подпишет трёхлетний контракт с питерской командой с заработной платой в размере € 4 млн в год.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
23 июня 2017, пятница
01:24 «Спортинг» обязан выкупить Думбия у «Ромы», если пробьётся в групповой этап ЛЧ
01:10 Дриусси, которым интересуются российские клубы, провалил допинг-тест
01:04 Зидан на тайной встрече пообещал Мбаппе игровое время в «Реале»
01:03 Тер Штеген: сборная Германии провела качественный матч с сильной командой
00:48 Диас: немцы выставили много защитников? Гордимся, что сборную Чили уважают
00:38 Штиндль: в некоторых моментах Германии повезло, но ничья — закономерный исход
00:26 Видаль: доволен уровнем организации Кубка конфедераций
00:14 Дракслер: сборная Германии довольна своей игрой в матче с командой Чили
00:13 Источник: представители Кайоде проведут переговоры с ЦСКА и «Локомотивом»
00:06 Санчес: рад тому, как сборная Чили сыграла с Германией
00:05 Сборная Англии вышла в полуфинал молодёжного чемпионата Европы U21
22 июня 2017, четверг
23:56 Германия — Чили — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
23:51 Эмре Джан: ничья в матче Германия — Чили — хороший результат для обеих команд
23:48 Лёв: в Сочи и Казани прекрасные стадионы с отличными газонами
23:36 Пицци: сборной Чили удалось здорово соперничать с командой Германии
23:32 Орлов: думаю, Полоз «Зениту» не нужен, поскольку Кокорин абсолютно не хуже
23:31 Кевин Кураньи, Тираннозавр и полёт Дракслера — в фотообзоре Германия — Чили
23:25 Лёв: матч со сборной Чили стал тактическим вызовом для нашей молодой команды
23:19 Арвеладзе стал главным тренером «Пахтакора»
23:03 Салах стал игроком «Ливерпуля»
22:54 Германия — Чили: Алексис Санчес получил награду BUD AF Man of the Match
22:51 Германия и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций
22:38 Карпин: игроков сборной России вообще не знают, и это очень страшно
22:32 На матче Германия — Чили в Казани присутствует 38 222 зрителя
22:30 «Зенит» не сделает предложения по Муниру, пока не получит одобрения от Манчини
22:29 Сёмин: на сегодняшний день оборона — самая слабая позиция «Локомотива»
22:27 «Локомотив» продолжит просматривать Коряна
22:12 «Реал» опроверг информацию AS по поводу даты подписания контракта с Моуринью
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21:53 Ан. Миранчук: ребята из «Рудара» цепкие, здоровые! Было непросто
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21:31 Алексис Санчес стал лидером в списке лучших бомбардиров сборной Чили
21:29 Германия — Чили: более сотни человек не успели на матч из-за очереди за Fan id
21:22 Сборная России прибыла в Казань для проведения матча с Мексикой
21:16 Тим Кэхилл: стадион «Санкт-Петербург» очень красивый, качество поля хорошее
21:13 «Урал» уступил «Марибору» в товарищеском матче
21:07 Три игрока ЦСКА будут заниматься индивидуально до окончания первого сбора
21:00 Ничья между Камеруном и Австралией — в фотообзоре из Санкт-Петербурга
20:56 Камерун — Австралия — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
20:52 Источник: «Рома» запросила у «Зенита» € 35 млн за Маноласа
20:50 В британской компании опровергли причастность к задержанным с файерами в Казани
20:45 Броос: сборная Камеруна была лучшей командой, мы должны были победить
20:29 Постекоглу: сборная Австралии сохраняет шансы на выход в плей-офф, я не сдаюсь
20:27 «Локомотив» упустил победу над «Рударом» в товарищеском матче
20:20 Ангисса: сборная Камеруна чувствует себя в России как дома
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