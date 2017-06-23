«Спартак» обыграл «Чертаново», а Мутко поддержал Черчесова

«Спартак» обыграл «Чертаново» в первом товарищеском матче межсезонья

«Спартак» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищескую встречу с клубом «Чертаново».



Встреча завершилась волевой победой «Спартака» со счётом 2:1. Уже на 3-й минуте после точного удара Антона Зиньковского футболисты «Чертаново» вышли вперёд, однако во втором тайме красно-белые смогли выправить ситуацию и довести дело до победы. Забитые мячи в составе действующих чемпионов России на свой счёт записали Силванус Нимели и Артём Самсонов.

Этот товарищеский матч стал первым для «Спартака» в нынешнее межсезонье.

Мутко поддержал Черчесова

Президент РФС Виталий Мутко выразил поддержку главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после поражения национальной команды в матче 2-го тура группы А Кубка конфедераций от сборной Португалии (0:1).



«Федун сказал, что не понял состава? У нас экспертов вместе с Леонидом Арнольдовичем и Геннадием Сергеевичем Орловым ещё много, но ни один из них за последние годы не пришёл ко мне и не сказал: давайте я возьму и сделаю из неё что-то. Давайте они со своими мнениями останутся в стороне. Всё-таки ответственность лежит на главном тренере. Это его мысли, размышления и знание команды и состояния каждого футболиста. Давайте будем его поддерживать и доверять ему. Превратим футбол в футбол, а не в то, чтобы каждый высказывал после матча свои амбиции и недовольства. На моей спине взгляды людей, которые ждут поражений и того, чтобы провалился я или сборная. Я это всё понимаю, мне этого достаточно. Не первый день этим занимаюсь.



Черчесов – растущий специалист. Если бы я не видел, как он работает, то ничего бы не говорил. Но он работает, думает, фантазирует, старается что-то привить ребятам. Это начинает реализовываться. Давайте не будем шарахаться от результата. Хочется дать Черчесову немного времени поработать. Видели, что благодаря заменам команда заиграла. После матча я зашёл в раздевалку – ребята были расстроены. Это дорогого стоит. Они хотят играть за страну», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Видео интервью можно посмотреть на «Чемпионате»

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче КК

В матче 2-го тура группы B Кубка конфедераций на стадионе «Санкт-Петербург» сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью со счётом 1:1. Камерунская команда вышла вперёд в конце первого тайма, когда точным ударом отметился Андре-Франк Ангисса. Сравнять счёт австралийцы сумели на 60-й минуте — Марк Миллигэн реализовал пенальти, назначенный за очевидный фол. Матч на стадионе «Санкт-Петербург» посетили 35 021 зрителей (51%, при вместимости арены 68 134).



В заключительном туре группового этапа сборная Камеруна в Сочи 25 июня сыграет с Германией, а команда Австралии в тот же день встретится в Москве с Чили.



Турнирное положение в группе B: 1. Чили — 3 очка (1 матч); 2. Германия — 3 (1); 3. Австралия — 1 (2); 4. Камерун — 1 (2).

Источник: Усман Дембеле перейдёт в «Барселону» за € 50 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле в следующем сезоне будет играть за «Барселону», сообщает Bild.



Согласно информации источника, каталонский клуб провёл переговоры с агентом Дембеле, и стороны пришли к общему знаменателю: французский футболист перейдёт в стан сине-гранатовых за € 50 млн и подпишет с испанским грандом пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что «Боруссия» требует за своего футболиста не менее € 90 млн, однако «Барселона» не намерена платить такие деньги. Действующий контракт Дембеле с «Боруссией» в силе до лета 2021 года.

«Реал» достиг устного соглашения с Мбаппе и Доннаруммой

Мадридский «Реал» достиг устного соглашения с нападающим «Монако» Килианом Мбаппе и голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает Marca.



Теперь президент «Королевского клуба» Флорентино Перес ожидает возвращения главного тренера команды Зинедина Зидана из отпуска, чтобы окончательно обсудить с ним вопрос приобретения новых футболистов. В случае с Доннаруммой испанский гранд не рассматривает его покупку нынешним летом. Руководство «Милана» уже сообщало, что игрок останется в клубе до лета 2018 года, когда закончится его контракт. Такое развитие событий устраивает и «Реал», который надеется, что Доннарумма сдержит обещание и не перейдёт в другой клуб. Что же касается Мбаппе, то он также уже принял решение играть за «Реал», а сумма возможной трансферной сделки составит около € 130 млн.

Оскар дисквалифицирован на 8 матчей китайской Суперлиги

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар был дисквалифицирован за действия, которые привели к драке в матче китайской Суперлиги. Клуб бразильца встречался с «Гуанчжоу Фули» (1:1). В конце первого тайма полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар с близкого расстояния мячом угодил в игрока команды соперника. Мяч вновь оказался у экс-футболиста «Челси», и он попал им ещё в одного игрока «Гуанчжоу Фули». На поле сразу же вспыхнула драка, в которой приняли участие представители обеих команд. В результате стычки с поля были удалены двое футболистов — Ли Тисян («Гуанчжоу Фули») и Фу Хуань («Шанхай СИПГ»).

Китайская футбольная ассоциация приняла решение дисквалифицировать Оскара на 8 матчей, а также оштрафовать на € 5,2 тыс евро. На поле Оскар сможет выйти не раньше 13 августа. В этот день «Шанхай СИПГ» сыграет с «Чунцин Лифань».



Видео инцидента можно посмотреть в «Твиттере».

Матч России и Мексики рассудят арбитры из Саудовской Аравии

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 3-го тура группы А Кубка конфедераций между Мексикой и Россией. Встреча состоится 24 июня в Казани.

Стартовый свисток даст Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии. Помощники рефери: Абдулла Аль-Шалваи, Мохаммед Аль-Абакри (оба – Саудовская Аравия). Четвёртый арбитр — Алиреза Фагани (Иран).



Видеоассистенты — Равшан Ирматов (Узбекистан), Реза Ибрахим Сохандан (Иран). Помощник видеоассистентов: Джейр Антонио Марруфо (США).



Американский арбитр Марк Гейгер обслужит матч сборных Новой Зеландии и Португалии. Встреча пройдёт 24 июня в Санкт-Петербурге.

Источник: «Рома» запросила у «Зенита» € 35 млн за Маноласа

«Рома» увеличила требуемую сумму от «Зенита» за своего защитника Костаса Маноласа ещё на € 5 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, итальянский и российский клубы находятся на продвинутой стадии переговоров, в которых «Рома» запросила у «Зенита» в качестве отступных за Маноласа € 35 млн, а не € 30 млн, как сообщалось ранее. Отмечается, что, если стороны придут к согласию, 26-летний греческий игрок подпишет трёхлетний контракт с питерской командой с заработной платой в размере € 4 млн в год.