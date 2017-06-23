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Кубок конфедераций 2017
Фото: РИА Новости
Текст: Полина Куимова

Болеть, как чилийцы. Дневник Кубка конфедераций

Чилийцы зажгли в Казани, а камерунцы пожаловались на погоду. Всё самое интересное за 6-й день Кубка конфедераций.
23 июня 2017, пятница. 10:41. Футбол

КАЗАНЬ

22 июня – особенная дата в календаре. Вместе с главой Немецкого футбольного союза Виталий Мутко возложил цветы к Вечному огню в Казани и пообщался с ветеранами. Выразил уверенность, что с их помощью уж точно наши ребята должны обыграть Мексику.

Если бы существовала награда «лучшие болельщики», то её бы точно получили чилийцы. Без них атмосфера этого турнира не была бы такой, какая она есть сейчас. Они заряжают какой-то совершенно сумасшедшей энергией, положительными эмоциями и любовью к футболу. Глядя на них, хочется, чтобы когда-нибудь за нашу сборную болели так же – громко, ярко и искренне.

Вот так, кстати, некоторые из них добирались до Казани.

С самого утра они собирались на центральной улице города. Кажется, не осталось ни одного заведения, куда бы они не заглянули «на огонёк».

А ещё они устроили своего рода парад – прошлись по улице Баумана с барабанами, флагами и, конечно же, песнями.

В Казани их было намного больше, чем в Москве на матче с Камеруном. Сложно сказать, сколько их всего приехало поддержать сборную, но казанская арена однозначно была захвачена красно-синими. По дороге на стадион стало понятно, у кого на матче будет самая ярая поддержка.

А вот немцев в Россию приехало совсем мало. Это странно, ведь Германия куда ближе, чем Чили.

Жаль, что не все болельщики смогли услышать, как надрывисто и чувственно чилийцы поют гимн. А это правда того стоит. Всему виной – огромные очереди за получением FAN Id. Тут не стоит винить организацию: работа выстроена очень чётко и полностью компьютеризована. Скорее, болельщики сами оставили всё на последний момент.

Зато огромных толп после матча совсем не было, особенно если сравнивать с Москвой, где болельщики более получаса добирались до метро.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Санкт-Петербурге без толпы тоже не обошлось: очередь за FAN Id растянулась на несколько десятков метров. Как оказалось, большинство из стоящих были бюджетники, которым бесплатно выдали билеты незадолго до матча.

О небольших трудностях с паспортом болельщика упомянул и гость из Австралии. Но добавил, что это мелочи – так-то ему очень нравится в России.

Да, в гостеприимстве нам не откажешь!

Единственное — немного подкачала погода. Теперь уж точно иностранцы будут всем рассказывать, что в России вечная зима. Африканский болельщик воспользовался случаем и пожаловался нашему корреспонденту, что к такой температуре они не привыкли.

Основная масса болельщиков сегодня поддерживала африканцев. На трибунах периодически раздавалось троекратное «Ка-ме-рун!». Уж не знаем, с чем это связано. Горячую поддержку россиян отметил даже защитник сборной Камеруна Адольф Тейку: «Не ожидали, что нас так будут поддерживать. Всем большое спасибо!»

Вот так болельщики «соккеруз» радовались первому очку на турнире. We are Australia – пели они, размахивая национальными флагами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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