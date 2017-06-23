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Мунир Эль-Хаддади
Фото: Reuters
Текст: Данила Игнатов

Не Боян? Что надо знать о возможном трансфере «Зенита» — Мунире из «Барсы»

Ещё один потенциальный новичок «Зенита» — нападающий «Барселоны», родившийся в Мадриде.
23 июня 2017, пятница. 12:18. Футбол

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Трансферную политику «Зенита» после прихода Манчини можно назвать агрессивной, если верить слухам. От Полоза и Ерохина из РФПЛ до Маноласа и Брозовича из Серии А — любой может появиться в питерском «твиттере» в сине-бело-голубой футболке в нынешнее межсезонье. По информации каталонских СМИ, новая цель «Зенита» — Мунир Эль-Хаддади из «Барселоны».

Мунир Эль-Хаддади
Родился 1 сентября 1995 года в пригороде Мадрида
Рост: 175 см
Вес: 69 кг
Позиция: центральный/правый нападающий
В прошлом сезоне сыграл за «Валенсию» 37 матчей, забил 6 голов
Цена: € 9 млн
Главное достижение: лучший бомбардир Юношеской лиги УЕФА (11 голов)
Собирается выступать за сборную Марокко

Мунир не совсем воспитанник «Барсы». Он, вообще-то, родился в Мадриде и мог стать звездой мадридского «Атлетико», но был признан неперспективным в «кантере» «матрасников» и только через год, в 16 лет, переехал в столицу Каталонии, отложив предложения «Осасуны», «Хетафе» и «Манчестер Сити».

Карьера лучшего бомбардира Юношеской лиги УЕФА в составе «Барселоны B» развивалась стремительно — в дебюте за основу в матче против «Эльче» Мунир забил гол, а через тур уже отдал победную голевую передачу на Неймара, которая принесла победу на «Райо». Летом прошлого года Эль-Хаддади отлично показал себя на сборах и очень старался напомнить о себе Луису Энрике дублем в ворота «Лестера». Но не сработало.

На место четвёртого форварда «Барсы» неожиданно был куплен Пако Алькасер из «Валенсии», а ставший ненужным команде Мунир заменил его на «Месталье». Такая рокировка не пошла на пользу никому: первый в «Барсе» просто провалился, второй получил необходимую практику, но не стабильность и спокойствие, чтобы свой талант развивать. Логично, что по окончании сезона у Мунира нет никакого желания оставаться в Валенсии ещё на год.

«Барса», в общем-то, на своего нападающего не слишком рассчитывает. Руководство каталонцев не против продать Эль-Хаддади, но не дешевле, чем за € 20 млн. За 21-летнего нападающего, который свою силу пока нигде не продемонстрировал, — многовато.

Есть ещё одна интересная деталь о Мунире. Пока он формально считается игроком сборной Испании. Три года назад нападающий дебютировал за «фурия роха» в отборочном матче на Евро-2016 против Македонии. Тем не менее совсем недавно Эль-Хаддади подписал документ о смене гражданства на марокканское и ждёт решения ФИФА. Футболист не забывает о своих корнях и каждый год приезжает на родину родителей, в Тетуан, столицу Испанского Марокко.

Пока путь Мунира очень напоминает судьбу Бояна Кркича. Сербский испанец — суперталант и надежда «Барселоны» — не смог стать звездой, не получил разрешение от ФИФА выступать за родную сборную и сейчас пытается реанимировать карьеру в составе андердога Бундеслиги. Поможет ли предложение «Зенита» Муниру не стать вторым Бояном?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона ФК Зенит Мунир Эль-Хаддади Трансферы
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