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Кубок конфедераций 2017
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Праздник к нам приходит. Почему Кубок конфедераций – это классно

А ведь и на нашей улице может быть праздник.
23 июня 2017, пятница. 12:28. Футбол

Да-да, Кубок конфедераций – наполовину товарищеский турнир, где никакой «битвой континентов», как анонсируют турнир, и не пахнет. До полуфинала так точно. Да, Германия может холодно отнестись к лишней летней работе и привезти сюда свой полуторный состав, где главная звезда – сахарный, ноющий «лидер», не стоящий своих 50 млн евро. Да даже к готовности к чемпионату мира Кубок конфедераций почти не имеет отношения – её надо проверять не в Казани и Сочи, где давно готовы к таким турнирам, а в городах с недостроенным стадионом и заборами, загораживающими дряхлые двухэтажки.

Знаю, знаю.

Но погодите. Для меня это первый крупный турнир в жизни, где я в центре событий, так что мало чем отличаюсь от московских или казанских болельщиков, которые весь сезон ходили на несчастный деньгопоглощающий «Рубин», а теперь вместо серой пустоты видят праздник. Готов пищать от восторга, глядя на этот праздник.
Попивая пиво с чилийцами, превращающими в красное море каждый город, куда заезжают, примеряя сомбреро мексиканцев, которые тусуются везде, только не там, где играет их сборная, удивляясь нарядам камерунцев, понимаю, что праздник начался уже сейчас. Такое можно прочувствовать только в очаге событий, не сидя на диване. Года два-три назад меня раздражало, когда «Чи-чи-чи, Ле-ле-ле» вылетало в телевизионный эфир. Раздражало, пока я не увидел чилийцев своими глазами. Теперь «Чи-чи-чи» не раздражает, а восхищает.

Это их непрекращающийся боевой клич: на одном конце стадиона зарядит одна группка, потом громче подхватит другая, следом, ещё громче – третья. Это их вечное карнавальное состояние, которое чилийские болельщики возят из страны в страну. Они действительно воспринимают Кубок конфедераций как карнавал, где можно веселиться, пить, общаться, бесконечно фотографироваться, заряжать позитивом, натягивать раскрашенные ирокезы, ушанки, нескончаемые майки с фамилиями Санчеса, Видаля и Меделя…

И здесь так настроены все. Футбольный стадион действительно кажется местом отдыха, зарядником положительных эмоций. Не каторгой, куда ты приехал отсмотреть два часа, зачем-то сорвать голос, насладиться артхаусом русского футбола, чертыхнуться, пообещать никогда больше сюда не приезжать… а потом приехать на следующий матч.

Здесь и игра такая же – праздничная. Чилийский коллега, с которым получилось поболтать на ломаном английском, всерьёз уверял меня, что Кубок конфедераций интереснее любого крупного турнира сборных. Я попытался поспорить, учитывая мощную разницу команд в классе, но аргументы чилийца весомее. Здесь тренеры чувствуют себя раскованнее, могут пробовать неожиданные тактические варианты (как Йоги Лёв вчера), а футбол не слишком заточен под результат. Здесь забивается много и красиво, и такая тенденция распространяется даже на плей-офф, судя по Кубкам конфедераций прошлых лет.

Самый важный вклад турнира – в городах на самом деле просыпается интерес к футболу. Даже в Казани, где билеты раздают бесплатно (Ильсур Метшин уверяет нас, что это ложь и провокация, но мы-то всё знаем), интересуются турниром, спрашивают, где можно достать билет, помогают туристам. Это в городе, где футболом интересуются намного меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, – там интерес нужно возводить в квадратную степень.

Кубок конфедераций – нужный турнир. Не только для того, чтобы страна — хозяйка чемпионата мира наконец-то сыграла полноценные официальные матчи и поняла, над чем работать через год, но и для болельщиков, которым нужно почувствовать атмосферу праздника. Те, кто веселится с дикими чилийцами, обязательно приедут на ЧМ-2018 через год: на такой футбол хочется ходить, с такими болельщиками хочется проводить время. Здесь очень весело.

Скоро всё кончится, и нового мощного всплеска веселья придётся ждать почти год.

Но оно того стоит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Кубок конфедераций
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