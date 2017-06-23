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Хуан Карлос Осорио
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

«Россия играла в трусливый футбол? Нет, что вы!» Тренер Мексики – о России

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио выдал большую лекцию о своей сборной, сопернике и даже Фёдоре Смолове.
23 июня 2017, пятница. 14:03. Футбол

Обращаясь к Хуану Карлосу Осорио, испаноговорящие журналисты добавляли слово Profesor: вряд ли стоит переводить, что оно значит. Наставник сборной Мексики – из плеяды тренеров-тактиков: год назад к нему пришли на интервью из ESPN, обозначив заранее чисто футбольные темы, чему тренер очень обрадовался: «Наконец-то разговор пойдёт не о сплетнях!». Вот и сегодня Осорио провёл не фестиваль банальных ответов, а полноценную лекцию.

– Вся команда находится в оптимистичном состоянии, все довольны, настроены с оптимизмом, – начал Осорио. – Ждём замечательной игры завтра, постараемся обеспечить выход из группы. К сожалению, Карлос Сальседо получил травму, Эктор Морено тоже готов не на сто процентов. Но мы можем не беспокоиться – мы всегда учитываем эти факторы, поэтому во втором матче прибегли к ротации, чтобы уберечься от возможных травм. Мы не сверхлюди, но наша команда имеет все возможности добиться результата. Мы уже довольны тем, что здесь показали, и 8-9 игроков сейчас набрали очень сильную форму. Работаем, основываясь на доверии, и желаем добиваться хороших результатов, что и делаем на данном этапе.

– Что можете сказать о сборной России?
– Мы наблюдали, как играла Россия, видели их товарищеский матч с Чили. Это команда, которая основное внимание уделяет игре в обороне с тремя центральными защитниками, хорошо играет «на втором этаже», очень сильная. У неё качественные фланговые игроки. Технические способности 17-го номера (Головина), Жиркова очень хороши. Эта команда все 90 минут действует на хорошем уровне практически всегда. Она умеет переходить из обороны в атаку, может выиграть у любого соперника. Мы ожидаем очень зрелищного сценария игры. Было бы здорово выступать на равных с такой командой.

– Как будете играть против Фёдора Смолова? Анализировали ли его игру?
– Да, я разбирал игру Смолова. Он прекрасный нападающий, мы его уважаем, но сосредотачиваемся на коллективных аспектах игры, а не на индивидуальных. В Португалии играют лучшие игроки планеты – Роналду, Куарежма, – но мы контролировали матч против неё. Думаю, не стоит сосредотачиваться на конкретном игроке.

– Почему с Новой Зеландией команда играла совершенно по-другому?
– Мы не боги. Мы просто люди. Некоторые игроки спустя несколько дней после Португалии действовали с самой физически готовой командой турнира. Против такой прямой команды невозможно играть по-другому, нужно максимально бороться за второй, третий, пятый мяч. Часто это зависит от идей: некоторые британские команды играют в такой манере, и мы знаем, что наши защитники должны показать лучший потенциал, чтобы бороться с ними за постоянные верховые мячи. Вероятность травмы здесь даже повышается. Поэтому неудивительно, что Сальседо выбыл из строя до конца турнира, а Морено – под вопросом на завтра.

– У нас в России некоторые думают, что наша сборная играла с Португалией в трусливый футбол…
– Не-е-ет. Мы смотрели игру с Португалией. У России были временные недостатки, но ваша сборная искала возможности забить гол. Так или иначе разные команды когда-либо проигрывают, защищаются. Португалия тоже защищалась, сдерживала мощное нападение России. Мы, конечно, будем диктовать свою игру.

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– Завтра всё будет против вас: вы гости, болельщики будут оказывать поддержку. Хотите ли вы найти какой-либо компромисс, чтобы добиться результата?
– Да, Мексика играет в России, и 90% болельщиков будет против нас. Но мы будем играть за выход из группы, для нас это прекрасная возможность продемонстрировать, что в такой обстановке мы сможем демонстрировать свой футбол. Не для Хуана Карлоса Осорио, а для мексиканской сборной, для группы игроков.

– Выйдет ли завтра капитан Рафаэль Маркес?
– Здесь всё зависит от Эктора Морено. Теперь у нас стоит выбор – либо полагаться на опыт Рафы, либо на силы молодёжи, решимость Рейеса. Маркес – точные диагональные передачи, моменты, где он играет до конца, он умеет выигрывать верховые мячи. Решение мы примем завтра, но оно зависит от того, хорошо ли себя чувствует Морено.

– В течение года Мексика владела мячом примерно 60% игрового времени. Планируете ли навязывать свой стиль игры и завтра?
– Честно считаю, что владение мячом – идеальный сценарий для мексиканского футбола. Мы играем в гостях против команды, у которой будет громадная поддержка. Есть разные стили игры, и надо учитывать, как соперник позволит нам действовать. Будут ли они затачивать игру под Смолова, ставить трёх или двух центральных защитников. Но наша игра от этого не изменится. Андрес, Эктор, Хонатан играют на уровне Андре Гомеша, Жоау Моутинью – это помогает нам диктовать условия против любой команды мира.

***

Предпоследний вопрос на пресс-конференции породил любопытный диалог Осорио (даже не мексиканца) с мексиканскими журналистами.

– Вы же понимаете, что всё против вас. Возможно, даже судьи будут немного подсвистывать команде хозяев…
– А вы? Вы же тоже мексиканская публика. Вы же будете за нас.

Осорио высказал правильную и очень важную мысль перед матчем на чужой территории, где Мексику будут освистывать, где на её плечи ляжет громадное давление. Странно, что перед ответственной игрой Осорио ничего не говорит про мандраж или выходной для грузчиков.

Альфа-Светоч. Тренер, который не мандражирует
Черчесов – лучший, а ты – нет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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