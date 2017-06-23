«Не замечал раньше нимба над головой Черчесова»

Страсти вокруг Криштиану Роналду, матч Россия – Португалия и «священная инквизиция» Карпина – в лучших комментариях читателей «Чемпионата».

Игроки «Реала» считают, что Роналду словами об уходе добивается большей зарплаты

ural15:

— «Чемп», перестань подбрасывать идеи игрокам с российским паспортом.

Конец фарсу. Почему Роналду нельзя покидать «Реал» Большую часть июня футбольный мир живо интересовался, покинет ли Криштиану Роналду мадридский «Реал». В этой истории пора поставить точку.

Форвард «Ростова» Полоз продолжит карьеру в «Зените»

venator:

— Раньше люди десятилетиями сидели в Петропавловской крепости, теперь они годами сидят на скамейке «Зенита».

Федун — о новых санкциях США: может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?

buffon-and-mandanda:

— Заговор вышел на международный уровень.

wtf777:

— Это Лавров виноват, Трамп увидел эмблему на его телефоне, справки навёл, и тут понеслось…

Honduren:

— Арнольдыч зажёг))) Трамп — конь явно)

rondon-and-carioca:

— Центральный Санкционный Комитет Америки.

Легионеры в приоритете. Каких трансферов ждать от «Спартака» Вы заждались трансферов «Спартака»? Разбираемся, чего ждать от селекции красно-белых.

Модричу грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний

captainsilver:

— Так весь «Реал» пересажают. Осталось ещё «Зидану» предъявить хулиганку за нападение на Матерацци.

music:

— Авторитетному клубу – авторитетного тренера)

ignatxaritonovich:

— Сезон-2017/18. Сборная заключённых Испании (Роналду, Месси, Неймар, Модрич и др.) выигрывают все возможные трофеи!

Журналист из Чили, приехавший на КК, отдал таксисту за поездку 50 тыс. рублей

19861:

— Он, небось, ещё и сам дорогу показывал)))

Болеть, как чилийцы. Дневник Кубка конфедераций Чилийцы зажгли в Казани, а камерунцы пожаловались на погоду. Всё самое интересное за 6-й день Кубка конфедераций.

Федун — о новых санкциях США: может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?

amator81:

— Напишу здесь) Кто знает, почему в официальной статистике Самедову не засчитали голевую передачу на Федю?

gromovergic (в ответ на комментарий amator81):

— Ой, да не волнуйтесь вы так, Александр! Мы (болельщики) и так видели, что это была ваша передача! А премиальные за неё не такие уж и большие!

amator81 (в ответ на комментарий gromovergic):

— Фух, спасибо, камрады. Теперь я спокоен, а то в сомнениях был — раздавать голевые или нету смысла:)

Карпин: предлагаю сжечь Будогосского, как Джордано Бруно

goryaschiypukan:

— Жги, Валера!

thered:

— Великий Инквизитор Валера.

dreamjam:

— Глава ГИБДД: «Можете считать меня Джордано Бруно, но я за то, чтобы видеорегистраторы отменить!»

garikcska:

— Бедный комитет по этике. Одного Слуцкого не могут найти, а сейчас ещё придётся Валеру в розыск объявить.

Главный тренер сборной России Черчесов сфотографировался с Роналду

arshavinnumber1:

— Не замечал раньше нимб над головой Черчесова.

diman19801980:

— Мой Криштюк.

viktorson:

— Ну хоть что-то из задуманного Черчесов вчера смог осуществить.

wengerin:

— Саламыч с фанатом.