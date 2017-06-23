«Не замечал раньше нимба над головой Черчесова»

Игроки «Реала» считают, что Роналду словами об уходе добивается большей зарплаты
ural15:
— «Чемп», перестань подбрасывать идеи игрокам с российским паспортом.
Форвард «Ростова» Полоз продолжит карьеру в «Зените»
venator:
— Раньше люди десятилетиями сидели в Петропавловской крепости, теперь они годами сидят на скамейке «Зенита».
Федун — о новых санкциях США: может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?
buffon-and-mandanda:
— Заговор вышел на международный уровень.
wtf777:
— Это Лавров виноват, Трамп увидел эмблему на его телефоне, справки навёл, и тут понеслось…
Honduren:
— Арнольдыч зажёг))) Трамп — конь явно)
rondon-and-carioca:
— Центральный Санкционный Комитет Америки.
Модричу грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний
captainsilver:
— Так весь «Реал» пересажают. Осталось ещё «Зидану» предъявить хулиганку за нападение на Матерацци.
music:
— Авторитетному клубу – авторитетного тренера)
ignatxaritonovich:
— Сезон-2017/18. Сборная заключённых Испании (Роналду, Месси, Неймар, Модрич и др.) выигрывают все возможные трофеи!
Журналист из Чили, приехавший на КК, отдал таксисту за поездку 50 тыс. рублей
19861:
— Он, небось, ещё и сам дорогу показывал)))
Федун — о новых санкциях США: может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?
amator81:
— Напишу здесь) Кто знает, почему в официальной статистике Самедову не засчитали голевую передачу на Федю?
gromovergic (в ответ на комментарий amator81):
— Ой, да не волнуйтесь вы так, Александр! Мы (болельщики) и так видели, что это была ваша передача! А премиальные за неё не такие уж и большие!
amator81 (в ответ на комментарий gromovergic):
— Фух, спасибо, камрады. Теперь я спокоен, а то в сомнениях был — раздавать голевые или нету смысла:)
Карпин: предлагаю сжечь Будогосского, как Джордано Бруно
goryaschiypukan:
— Жги, Валера!
thered:
— Великий Инквизитор Валера.
dreamjam:
— Глава ГИБДД: «Можете считать меня Джордано Бруно, но я за то, чтобы видеорегистраторы отменить!»
garikcska:
— Бедный комитет по этике. Одного Слуцкого не могут найти, а сейчас ещё придётся Валеру в розыск объявить.
Главный тренер сборной России Черчесов сфотографировался с Роналду
arshavinnumber1:
— Не замечал раньше нимб над головой Черчесова.
diman19801980:
— Мой Криштюк.
viktorson:
— Ну хоть что-то из задуманного Черчесов вчера смог осуществить.
wengerin:
— Саламыч с фанатом.