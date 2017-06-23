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Криштиану Роналду и Станислав Черчесов
Фото: twitter.com/DannyWArmstrong
Текст: «Чемпионат»

«Не замечал раньше нимба над головой Черчесова»

Страсти вокруг Криштиану Роналду, матч Россия – Португалия и «священная инквизиция» Карпина – в лучших комментариях читателей «Чемпионата».
23 июня 2017, пятница. 20:00. Футбол

Игроки «Реала» считают, что Роналду словами об уходе добивается большей зарплаты

ural15:
— «Чемп», перестань подбрасывать идеи игрокам с российским паспортом.

Конец фарсу. Почему Роналду нельзя покидать «Реал»
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Форвард «Ростова» Полоз продолжит карьеру в «Зените»

venator:
— Раньше люди десятилетиями сидели в Петропавловской крепости, теперь они годами сидят на скамейке «Зенита».

Федун — о новых санкциях США: может, кто-то в Вашингтоне не любит «Спартак»?

buffon-and-mandanda:
— Заговор вышел на международный уровень.

wtf777:
— Это Лавров виноват, Трамп увидел эмблему на его телефоне, справки навёл, и тут понеслось…

Honduren:
— Арнольдыч зажёг))) Трамп — конь явно)

rondon-and-carioca:
— Центральный Санкционный Комитет Америки.

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Модричу грозит до пяти лет тюрьмы за дачу ложных показаний

captainsilver:
— Так весь «Реал» пересажают. Осталось ещё «Зидану» предъявить хулиганку за нападение на Матерацци.

music:
— Авторитетному клубу – авторитетного тренера)

ignatxaritonovich:
— Сезон-2017/18. Сборная заключённых Испании (Роналду, Месси, Неймар, Модрич и др.) выигрывают все возможные трофеи!

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19861:
— Он, небось, ещё и сам дорогу показывал)))

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amator81:
— Напишу здесь) Кто знает, почему в официальной статистике Самедову не засчитали голевую передачу на Федю?

gromovergic (в ответ на комментарий amator81):
— Ой, да не волнуйтесь вы так, Александр! Мы (болельщики) и так видели, что это была ваша передача! А премиальные за неё не такие уж и большие!

amator81 (в ответ на комментарий gromovergic):
— Фух, спасибо, камрады. Теперь я спокоен, а то в сомнениях был — раздавать голевые или нету смысла:)

Карпин: предлагаю сжечь Будогосского, как Джордано Бруно

goryaschiypukan:
— Жги, Валера!

thered:
— Великий Инквизитор Валера.

dreamjam:
— Глава ГИБДД: «Можете считать меня Джордано Бруно, но я за то, чтобы видеорегистраторы отменить!»

garikcska:
— Бедный комитет по этике. Одного Слуцкого не могут найти, а сейчас ещё придётся Валеру в розыск объявить.

Главный тренер сборной России Черчесов сфотографировался с Роналду

arshavinnumber1:
— Не замечал раньше нимб над головой Черчесова.

diman19801980:
— Мой Криштюк.

viktorson:
— Ну хоть что-то из задуманного Черчесов вчера смог осуществить.

wengerin:
— Саламыч с фанатом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов Комментарии читателей Кубок конфедераций
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