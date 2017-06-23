Мексика – Россия: за день до решающего матча в Казани

О том, как сборные России и Мексики готовились к решающему матчу за выход из группы Кубка конфедераций, – в нашей фотоленте.

23 июня в Казани национальные команды России и Мексики провели заключительные тренировочные занятия в рамках подготовки к матчу третьего тура группового этапа Кубка конфедераций.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировок сборных России и Мексики, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.

Тренировка сборной России

Тренировку сборной России в Казани посетил болельщик-инвалид

Как девочка-инвалид из России принесла удачу Криштиану Роналду Португалия с минимальным счётом победила Россию (1:0). О трогательной акции перед матчем и других ярких эпизодах игры – в нашей фотоленте.

Тренировка сборной Мексики

«Чемпионат» совместно с парком Горького запустил фотопроект «Футбол это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.



Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.