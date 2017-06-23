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Болельщик-инвалид посетил тренировку
Фото: Константин Рыбин, РФС
Текст: «Чемпионат»

Мексика – Россия: за день до решающего матча в Казани

О том, как сборные России и Мексики готовились к решающему матчу за выход из группы Кубка конфедераций, – в нашей фотоленте.
23 июня 2017, пятница. 22:00. Футбол

23 июня в Казани национальные команды России и Мексики провели заключительные тренировочные занятия в рамках подготовки к матчу третьего тура группового этапа Кубка конфедераций.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировок сборных России и Мексики, подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.

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Тренировка сборной Мексики

«Чемпионат» совместно с парком Горького запустил фотопроект «Футбол это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.

Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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