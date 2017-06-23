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Станислав Черчесов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Черчесов: мы многое поменяли – и в плане состава, и в плане отношения

Станислав Черчесов объяснил, в чём сборная России, по его мнению, сделала качественный скачок.
23 июня 2017, пятница. 22:20. Футбол

От завтрашнего матча зависит попадание сборной России в плей-офф Кубка Конфедераций. За день до решающей встречи на пресс-конференции выступили главный тренер Станислав Черчесов и защитник Виктор Васин.

– Не хотели бы вы на установке зачитать своим футболистам слова мексиканского хавбека Андреса Гуардадо, который заявил: «Мексиканцы – фавориты»?
– Футболисты сами всё читают. Я не думаю, что этот момент будет важным.

– Две сборные разделяют 46 строчек в рейтинге ФИФА. У соперника более опытные футболисты. За счёт чего сборной России побеждать?
– Я уже говорил, что мы единственная команда на турнире, которая не была чемпионом континента. Мы начали с последнего матча. В завтрашнем матче у мексиканцев есть варианты, у нас – нет. С одной стороны, это хорошо, с другой – нам надо чётко понимать, что нужно делать.

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– В последние годы мы проигрывали каждый раз в решающих матчах. Это проблема общероссийская? Отдельных футболистов? Чем мы отличаемся от предыдущих сборных?
– Это один вопрос? Явно не один. Постараюсь ответить. В чём разница? Первое отличие: ни Васина, ни Черчесова на тех турнирах не было. Второе: теперь мы играем дома. Третье отличие мы постараемся показать завтра.

– Вы представляете, каким составом завтра выступят мексиканцы?
– Это знает только их главный тренер. Мы в день матча узнаем состав соперника. Невозможно забежать вперёд. Если ответ не удовлетворил, то могу что-то добавить.

– Насколько для вас важен Кубок Конфедераций в преддверии ЧМ-2018?
– Мы готовимся к мексиканцам. Понимаем, что нам нужна победа. Что, когда, почему и где – это другая история. Мы думаем о завтрашнем дне. Барьерист не думает о второй и третьей преграде. Будешь так рассуждать — споткнёшься уже о первую.

– Не пугают низкие ТТД в матче с португальцами?
– Не пугают, а дают пищу для размышлений. Мы что-то подсказываем игрокам, хотя стараемся работать больше на позитивных моментах. Завтра будет другая игра, в другом городе, с другим соперником.

– С новозеландцами мы играли в атакующий футбол, с португальцами – в более закрытый. Какая из двух предыдущих моделей будет ближе к завтрашней?
– Не совсем согласен. Не могу сказать, что мы играли в закрытый футбол. Так смотрелось со стороны. Мы быстро пропустили и потеряли нити игры. Во втором тайме начали больше играть в атаку. Завтра? Поговорим с медицинским штабом и с футболистами, тогда и решим. Как нужно – так и сыграем. Понятно, что нам надо побеждать.

– Многих удивило, что после поражения от португальцев вы пошли фотографироваться с Роналду.

В этот момент слово взял пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров:
– Это я фотографировал. Никому не отправлял кадр, не знаю, как он попал в Интернет.

Станислав Черчесов продолжил мысль:
– Мы встретились с Роналду после конференции. Он ждал. Что странного? Я с инопланетянином сфотографировался, что ли? Не стоит делать снимки и отправлять их куда не надо.

– Как вы оцениваете энтузиазм сборной России?
– Мы сделали качественный скачок после ЧЕ-2016. Многое поменяли в команде – и в плане состава, и в плане отношения. Не случайно, нас поддержали болельщики по ходу не очень удачно складывающегося матча с португальцами. Завтра наш командный дух должен проявиться.

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На пресс-конференции присутствовал и защитник Виктор Васин, которому досталось куда меньше вопросов.

– А на ваш взгляд, что отличает нынешнюю сборную России от предыдущих, которые не пробивались в плей-офф?
– Могу только сказать, что все серии когда-то заканчиваются. Мы намерены менять историю.

– У португальцев вы выиграли мало единоборств. Почему?
– Если честно, я не смотрел статистику по единоборствам в последней встрече. Мне не показалось, что я больше уступил, чем выиграл.

– Что вы знаете про Хавьера Эрнандеса и сопоставим ли он с Криштиану Роналду?
– Я видел Эрнандеса только по телевизору. Сравнивать с Криштиану? Можно просто посмотреть статистику «Золотых мячей» — и будет понятна разница.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Виктор Васин Станислав Черчесов
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