«Зенит» покупает Дриусси и продолжает миграцию ростовчан. Все переходы РФПЛ

Таблица переходов Премьер-Лиги 2017/18 — лето

«Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников подписал соглашение со «Спартаком».



Ранее сообщалось, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба.



Также «Спартак» сделал предложение защитнику «Гента» Томасу Фоке, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, сначала итальянская «Аталанта» предложила «Генту» € 4 млн за переход 22-летнего бельгийского футболиста, однако позже в гонку за игрока вступили красно-белые, которые в итоге предложили Фоке лучшие условия по личному контракту.



Защитник «Спартака» Сердар Таски по-прежнему интересен «Трабзонспору». Информацию подтвердил вице-президент турецкого клуба Ахмет Чубукчу.



«Сердар Таски – игрок, который нас интересует. Переговоры продолжаются. Мы внимательно следим за ним. Преимущество «Спартака» в том, что команда стала чемпионом и будет играть в Лиге чемпионов. На данный момент переговоры продолжаются, но не ясно, чем всё закончится», — цитирует Чубукчу Yeni Safak.



В мае этого года прошла информация, что Сердар Таски подписал предварительный контракт с «Трабзонспором». Действующее соглашение 30-летнего футболиста истекает летом 2018 года.

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«Спартак» интересуется защитником «Вердера» Робертом Бауэром, сообщил блогер Стефано Конфорти на своей странице в «твиттере». 22-летний футболист в интервью изданию Bild подтвердил, что к нему есть интерес из России.



Зе Луиш интересен «Порту». Инициатива принадлежит новому главному тренеру Сержиу Консейсау, который ради португальской команды ушёл в отставку с поста главного тренера «Нанта». Португальский специалист знаком с Зе Луишем по работе в «Браге». По информации sabado.pt, 42-летний специалист попросил руководство «Порту» приобрести 26-летнего форварда. Отмечается, что Зе Луиш не против вернуться в Португалию.

ЦСКА

ЦСКА сделал предложение румынскому «Ботошани» по полузащитнику Олимпиу Моруцану, сообщает Gazeta Sporturilor.



По информации издания, «армейцы» предложили за 18-летнего футболиста € 1 млн.



Агент игрока Флорин Вултурар подтвердил информацию о наличии предложения от одного из российских клубов, однако выразил мнение, что сейчас это не лучший вариант для игрока.



«Это правда, что есть предложение из России, но я не согласен с тем, что Моруцан должен продолжить карьеру там. Я бы хотел, чтобы он ещё на год остался в «Ботошани», в другой румынской команде или отправился в западный чемпионат, в котором он мог бы подрасти как игрок», — сказал агент.



В минувшем сезоне чемпионата Румынии Моруцан отыграл в 19 матчах за «Ботошани», восемь раз выходил на поле в стартовом составе команды.



Нападающий «Аустрии» Оларенваджу Кайоде может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Kronen Zeitung.



По информации источника, представители 24-летнего нигерийского футболиста 24 июня отправятся в Москву, чтобы провести первые переговоры с ЦСКА и «Локомотивом». Агент игрока Франц Херцог воздержался от комментариев по этому поводу, сообщив лишь, что «Москва — это интересный вариант».



«Эшторил» отклонил предложение московского ЦСКА о покупке защитника Аилтона Феррейры, сообщает A Bola. По информации издания, российский клуб предложил за 22-летнего бразильского футболиста около € 2 млн, но получил отказ. Также отмечается, что интерес к Аилтону проявляет «Бенфика», которая, тем не менее, пока предложений «Эшторилу» не делала. Ранее сообщалось, что «Эшторил» хочет получить за 60% прав на Аилтона от «армейцев» около € 2 млн.

«Зенит»

«Зенит» близок к подписанию ещё двух игроков «Ростова» — полузащитника Александра Ерохина и нападающего Дмитрия Полоза. О сумме переходов не сообщается.

Ростов-на-Неве. Что происходит с трансферной политикой «Зенита» В «Зенит» переехали уже четыре футболиста из команды, которая ещё год назад оставила Санкт-Петербург без Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил, что нападающий команды Себастьян Дриусси вскоре должен перейти в «Зенит».



«Зенит» сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Я общался с Дриусси, и он твёрдо намерен перейти в российский клуб. Думаю, для него это будет важным шагом в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов. Кроме того, там он заработает больше денег», — цитирует Гальярдо Clarin.



Ранее стало известно, что «Зенит» достиг договорённости о переходе Дриусси за € 15 млн. В течение ближайших трёх дней игрок должен подписать пятилетний контракт с сине-бело-голубыми. В текущем сезоне Себастьян провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов (два — с пенальти) и отдал три результативные передачи.



Интересно, что ранее появилась информация о том, что Дриусси и ещё несколько игроков «Ривер Плейт» провалили допинг-тест, что заморозило переговоры по игроку.



Полузащитник «Бордо» Адам Уна может продолжить карьеру в «Зените», сообщает СalcioNapoli24 со ссылкой на эфир Radio Crc.



20-летний французский футболист с алжирскими корнями также входит сферу интересов «Наполи» и «Ромы», которая готова заплатить за трансфер € 12 млн. Однако, по данным источника, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить € 15 млн и улучшить вдвое условия личного контракта Уна.



Защитник «Торино» Кевин Бонифаци попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает Torinogranata.it. В прошлом сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «СПАЛ» и помог команде выйти в Серию А. Источник отмечает, что, несмотря на интерес со стороны «Зенита», руководство «Торино» не расположено начинать переговоры о продаже игрока. Контракт Бонифаци с туринцами действует до лета 2022 года.



Нападающий «Валенсии» Мунир Эль-Хаддади, права на которого принадлежат «Барселоне», может продолжить карьеру в России. 21-летний футболист близок к переходу в «Зенит», утверждает Catalunya Radio. Согласно источнику, новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини призвал боссов клуба приобрести Мунира, и «Зенит» готов заплатить € 20 млн, которые «Барселона» хочет выручить от продажи футболиста.

Не Боян? Что надо знать о возможном трансфере «Зенита» — Мунире из «Барсы» Ещё один потенциальный новичок «Зенита» — нападающий «Барселоны», родившийся в Мадриде.

Итальянский клуб СПАЛ, вышедший в Серию А по итогам минувшего сезона, интересуется полузащитником «Зенита» Эрнани, сообщается на сайте журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. По данным источника, СПАЛ хочет арендовать 23-летнего бразильского хавбека.

«Зенит» и «Интер» ведут борьбу за защитника «Ромы» Федерико Фасио, сообщает FC Inter News. По информации издания, миланский клуб предложил римлянам за аргентинского футболиста € 8 млн. При этом Фасио хочет от «Интера» контракт на четыре года с зарплатой € 3 млн в год, а «Зенит» готов платить защитнику € 3,5 млн. Санкт-петербургский клуб согласен предложить 30-летнему футболисту четырёхлетнее соглашение.



Нападающий «Бока Хуниорс» Кристиан Павон находится в сфере интересов «Зенита», сообщают в Италии. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить € 15 млн за 21-летнего аргентинского форварда. Об этом на своей странице в «твиттере» написал журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари. По его информации, «Бока Хуниорс» просит за игрока € 22 млн.

«Ростов»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев перешёл в «Ростов», сообщается на официальном сайте донского клуба. 20-летний хавбек был отдан в аренду до конца сезона. В составе московского клуба Зуев стал чемпионом России сезона-2016/17. Полузащитник является игроком молодёжной сборной России. Чемпион Европы 2013 года в возрастной категории до 17 лет, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.

«Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» рассматривает четырёх защитников, если не сможет подписать контракт с Соломоном Кверквелией, который выступал за столичный клуб на правах аренды. «Железнодорожникам» интересны защитник «АЗ Алкмар» Маттиас Юханссон, игрок обороны «Алавеса» Кико Фемения, Жонатан Ривьерес («Метц») и Рейндли Мартина («Саутгемптон»). Арендное соглашение 25-летнего Соломона Кверквелии истекает 30 июня этого года, после чего игрок должен вернуться в «Рубин». Договор с казанцами действует до лета 2019 года.



Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может вернуться в «Локомотив». Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. Также в «Локомотив» может перейти защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.



Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Наполи». Об этом сообщает Corriere dello Sport. Контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» действует до лета 2021 года.



«Фенербахче» хочет приобрести полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша. Как сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на издание Milliyet, португальский футболист стал приоритетной целью турецкого клуба на летнее трансферное окно.

«Ахмат»

Два российских клуба проявляют интерес к защитнику нигерийской команды «Кано Пилларс» Джамиу Алими, информирует Complete Sports Nigeria. Один из этих клубов — «Ахмат», второй остаётся неизвестным. Сообщается, что обе команды остались под впечатлением от игры Алими в последнее время и могут сделать «Кано Пилларс» предложение уже этим летом.

«Ахмат» подписал контракт сроком на четыре года с бразильским полузащитником «Понте Преты» Раванелли. В свои неполные 20 лет легионер провёл 45 матчей в бразильской Серии А. Он играет на позиции атакующего полузащитника. Его сильными сторонами специалисты отмечают видение поля, отменный первый пас, командную игру.

«Урал»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Игорь Портнягин переходит в «Урал». Дополнительной информации по этому поводу на данный момент нет. Портнягин подписал контракт с «Локомотивом» в конце августа прошлого года. 28-летний форвард в пяти матчах за «железнодорожников» забил один гол.

«Динамо»

Московское «Динамо» заключило контракт с центральным полузащитником Самбой Сов, который в минувшем сезоне выступал за турецкий «Кайсериспор». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Ранее хавбек играл за турецкий «Карабюкспор» и «Ланс». 28-летний Сов провёл за сборную Мали 36 матчей, забил 2 гола. Новичок сейчас находится вне пределов России, он присоединится к «Динамо» на сборе в Австрии, который начнётся 21 июня.

«Тосно»

«Тосно» расторг контракт с полузащитником Никой Чхапелией по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба из Ленинградской области. В футболке «Тосно» 23-летний Чхапелия провёл 18 матчей в Футбольной национальной лиге, в которых забил 3 гола. Также он сыграл в двух матчах Кубка России.



Полузащитник Александр Карницкий заключил контракт с «Тосно». Соглашение с белорусским футболистом подписано на один год. За свою карьеру Карницкий выступал в чемпионате Белоруссии за «Барановичи», «Полоцк», «Гранит», «Гомель» и БАТЭ. Также один сезон провёл в израильском «Хапоэле» из Раананы.



Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что в команду на правах аренды переходит полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин.

«Анжи»

«Анжи» усилился украинским полузащитником. Ряды махачкалинской команды пополнил Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому «Шахтёру». Об этом сообщается на сайте чемпиона Украины. 22-летний футболист отдан в аренду до конца сезона-2017/18.



Полузащитник Вадим Афонин в качестве свободного агента подписал контракт с «Анжи» по системе «1+1». Карьеру Афонин начал в команде «Трактор» (Ташкент). Затем хавбек выступал в составе «Рубина», «Шуртана» (Узбекистан), «Салюта» и «Оренбурга».



Полузащитник сборной Эфиопии Иеч Гаточ Паном в качестве свободного агента подписал контракт с ФК «Анжи» сроком на три года.



«22-летний полузащитник с 2013 года выступал за клубы Премьер-лиги Эфиопии. Новичок «Анжи» имеет в активе 29 матчей в составе национальной сборной Эфиопии, в которых забил семь голов.



Нападающий ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи». 24-летний футболист будет выступать за дагестанский клуб до окончания сезона-2017/18, сообщает официальный сайт московского клуба.



В «Анжи» перешёл украинский защитник Игорь Чайковский. Срок контракта игрока не уточняется. «Чайковский в начале карьеры выступал за дубль донецкого «Шахтёра». Основная карьера 25-летнего защитника прошла в луганской «Заре», за которую Чайковский играл с 2013 по 2017 год. В сезоне-2011/12 Игорь защищал цвета команды «Ильичёвец» из Мариуполя.



«Арсенал» Полузащитник Никита Бурмистров покинул тульский «Арсенал». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее футболист рассказал, что руководство не предлагало ему продлить договор, а других вариантов продолжения карьеры нет. 27-летний полузащитник выступал за тульскую команду в сезоне-2016/17. В минувшем чемпионате России Никита Бурмистров провёл 20 матчей и забил два мяча.



Руководство тульского «Арсенала» рассматривает вариант с приобретением полузащитника белградской «Црвены Звезды» Дамьена Ле Таллека. Как сообщает «Спортски Журнал», в услугах 27-летнего игрока заинтересован новый главный тренер тульского клуба Миодраг Божович, который работал с ним в Сербии.

«СКА-Хабаровск»

Ряды новичка российской Премьер-Лиги пополнил нападающий сборной Киргизии Антон Землянухин. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Для 28-летнего форварда «СКА-Хабаровск» — 10-й клуб в карьере. Её большую часть Землянухин провёл в статусе легионера. Нападающий выступал в лигах Турции, Казахстана, Сербии и Таиланда.