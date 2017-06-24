Красота дня. Порноактриса, пообещавшая секс сборной России

В рубрике «Красота дня» – порноактриса Алина Henessy, предложившая футболистам России групповой секс за победу на Кубке конфедераций.

Сборная России сегодня проведёт ключевой матч группового этапа Кубка конфедераций. Что поможет нашим в сложнейшем матче с Мексикой? Дриблинг Смолова, похоронные удары Глушакова или подачи Самедова? Возможно. Но не только. Совсем недавно российским футболистам поступило неожиданное предложение. Порноактриса Henessy, или просто Алина Ерёменко из Комсомольска-на-Амуре, пообещала заняться групповым сексом со всем составом сборной России. Давайте посмотрим, ради чего, как говорит двукратный победитель в номинации «Иностранная исполнительница года», стоит постараться.

«Ты очень талантлива», — такой комментарий оставил один из пользователей и, по всей видимости, уже поклонник Алины.



Чтобы показать свою готовность к бурной ночи, Henessy периодически выкладывает фотографии из фитнес-клуба. Хочешь понравиться сборной? Соответствуй ей!

Порноактриса должна выглядеть изящно и в то же время дерзко. Что, как не татуировка на спине, создаст ей такой образ?

Наша героиня также любит помечтать. И путешествовать тоже любит.

На странице Алины частенько встречаются фотографии с доской для сёрфинга.

Видимо, хабаровчанка посещала тренировки сборной России и знает, как разминаться. Потрясающую гибкость демонстрирует актриса!

Вообще, Алина Ерёменко любит натуральность и естественность. Но такой макияж явно придаёт ей эффектность.

Не знаем, заинтересует ли предложение Hennesy сборную России, по крайней мере неженатую её часть. Но девушка уже неплохо пропиарила себя, как и год назад, сделав похожее предложение Кокорину. «Ничем не рискует», — шутят читатели. Надеемся, это говорит о вере в нравственность наших ребят, а не о неверии в их футбольные данные.