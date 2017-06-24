Как Лопырёва выбирала между водкой и текилой. Дневник Кубка конфедераций

Кураньи в Казани, мексиканские и русские красотки, поход #наказань и другие классные фото и видео пятницы с Кубка конфедераций.

Казань

Уже сегодня на «Казань Арене» решится судьба нашей сборной — будем ли мы целый год с оптимизмом ждать чемпионата мира или в очередной раз посыплем голову пеплом, потеряв надежду.

Накануне игры в гостях у национальной команды побывал Дима – у него ДЦП – жизнерадостный, любящий футбол и мечтающий стать спортивным менеджером. Трогательное общение с игроками, обязательно посмотрите.

А ещё у сборной гостил Кевин Кураньи, повидавший бывших приятелей из «Динамо». В Казань недавно завершивший карьеру форвард прилетел в качестве эксперта немецкого телеканала ARD.

И Кевин был не единственным динамовским адептом на «Казань Арене». Наш корреспондент Григорий Телингатер неожиданно нашёл преданного болельщика «Динамо» в лице бразильского журналиста. Он ещё и кричалки по-русски распевает — с ума сойти!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Пожелал удачи сборной Виталий Мутко, с присущим ему красноречием.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Многие болельщики уже в Казани, а кто-то стартует из Москвы и Питера на бесплатных поездах.

Вот так шикарно встречают в Казани гостей.

Несмотря на неважную погоду, в столице Татарстана всем в кайф. Включая сборную Мексики. Посмотрите, как у них весело на тренировках.

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Ну, и болельщики, конечно, не отстают.

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«Россия играла в трусливый футбол? Нет, что вы!» Тренер Мексики – о России Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио выдал большую лекцию о своей сборной, сопернике и даже Фёдоре Смолове.

Москва

А некоторые мексиканские красотки ещё только на пути в Казань. Как побывать в Москве и не сфотографироваться на Красной площади? Да никак! – уверена Джорджина Георгин, известная ведущая.

Мексиканская модель Мелани Павола тоже была неподалёку.

А топовый футбольный фристайлер Андрю Хендерсон тем временем фотографией на фоне заката не довольствовался. Такие па с мячом выделывал!

У нас тоже есть чем похвастать! Вот чем не претендентка на титул самой стильной болельщицы турнира?

Но есть и ещё кандидатки! «Чемпионат» встретился с послом ЧМ, спортсменкой и просто красавицей Викторией Лопырёвой и попытался застать её врасплох серьёзным вопросом о матче Россия – Мексика: текила или водка? Как всякий российский болельщик, Виктория предпочитает валидол!

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Ну а эту успевшую нашуметь фотографию мы просто оставим здесь.

Санкт-Петербург

На берегах Невы тем временем небольшое затишье. Но нет сомнений, что его нарушит приезд Роналду и компании.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Армия болельщиц самого успешного футболиста современности наверняка уже готовится ко встрече с кумиром на «Крестовском». А пока просто полюбуемся на болельщиц из Питера.

Сочи

В городе Сочи спокойно очень. Во время паузы до матча очаровательные волонтёры отправились покататься на яхте.

Завидуем молча в трёх городах Кубка конфедераций, расположенных севернее, и ждём матчей сегодняшнего дня.