Как нашей сборной стоит сыграть с Мексикой

Бить по правому флангу

На позициях, где беговая работа важнее ума, у сборной Мексики заметный недокомплект, а на левом краю – особенно тяжкий выбор. Слева в защите играет правоногий Мигель Лайюн, слева в атаке – Хавьер Эрнандес, проигрывающий конкуренцию на острие Раулю Хименесу. Шепчут, что Чичарито вообще не входит в планы Осорио, но играет в сборной из-за маркетинговой составляющей – в стране фанатеют от Горошка и даже создали мексиканский фан-клуб «Байера» после трансфера Чичарито в Бундеслигу. Их потенциальные конкуренты, Хавьер Акино и Ирвинг Лосано, тоже не похожи на игроков, обожающих защищаться.

С Португалией Чичарито качественно прессинговал, а когда надо — возвращался помогать флангу обороны. Но у таких игроков часто возникают проблемы с оборонительной тактической грамотностью, даже если они переводятся из атаки на фланг надолго. Пример? Марио Манджукич в финале ЛЧ. Лайюну тоже свойственны позиционные огрехи, он может упускать своего игрока в стиле Комбарова. Вопрос: как именно пользоваться мексиканскими недостатками?

На мой вкус, потенциальный выход Черчесов предложил ещё в «товарняке» с Чили – сдвоенный фланг с Самедовым и Смольниковым. Один из них тогда часто отрубался от игры, но здесь отчасти и вина ещё одного участника треугольника, Романа Шишкина. В идеале Самедов может помогать Смольникову, уходя ближе к центру, стягивая на себя внимание Лайюна и открывая свободный коридор для подключения защитника «Зенита». Когда сам Самедов играл правого латераля в схеме 3-5-2, такой ход применялся очень часто, а здесь он может стать козырем с учётом недостаточной тактической грамотности Лайюна.

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Вернуть в центр Головина

Packing-статистика, оценивающая, как игроки отрезают соперников передачами, легко объясняет стилистические и кадровые проблемы сборной России. В топе лучших на Кубке конфедераций – нападающий, два латераля и левый защитник, постоянно отрезающий по паре соперников пасом на одного из латералей. Если расшифровывать цифры: Кудряшов, Самедов и Жирков в топе – от слабости перехода на чужую половину поля через центр. Да-да, здесь снова нужно вернуться к проблеме Дзагоева. Смолов в топе – от отсутствия качественного диспетчера: совокупность его цифр схожа с данными Антуана Гризманна на Евро-2016, хотя там Гризманн чаще выполнял именно организаторские функции.

Пятый в Packing-статистике – Александр Головин, единственный в нынешней сборной, кто способен начинать атаки из центральной оси. Показательна здесь игра с Португалией: с парой Шишкин – Глушаков переход через середину вообще не ладился, а с заменой Шишкина и сменой позиции Головина мяч начал ходить через центр.

Головин не заменит Дзагоева полноценно, но в середине он полезнее, чем в роли одного из инсайдов при 5-4-1. Он грамотно выбирает зону, где нужно открыться под передачу, чтобы преодолеть прессинг, умеет продвигать мяч вперёд за счёт собственного дриблинга, смел, принимает удачные решения, слегка задерживая мяч и оставляя его передачей назад – такие решения не попадают в Packing, но помогают развитию атаки. Плюс ещё один важный фактор: Денису Глушакову против умного мексиканского центра, отлично ищущего свободные зоны, нужна будет страховка. А ход с Шишкиным-страхующим Черчесов забраковал за тайм, так что вариантов остаётся немного. Один.

Исправить вечно повторяющуюся ошибку

Это же даже несмешно.

Второй сносный соперник кряду взламывает массированную защиту сборной России одним и тем же способом: перемещение мяча с одного фланга в центр – оттуда на другой фланг – подача на дальнюю штангу – выигранный воздух. Одинаковые ошибки повторяются раз за разом: правый хавбек в 5-4-1 не успевает перекрыть свою зону, правый защитник не понимает, нужно ли ему выбрасываться на соперника, Кудряшов запускает мяч себе за спину (Валерий Карпин уже выскочил из-за угла с гневной тирадой), а Дмитрий Комбаров с момента, когда мяч ушёл с его фланга, движется в свою штрафную пешком, не успевая за ситуацией.

Чтобы одна и та же программа не выбивала у нашей сборной «синий экран», нужно почистить её от вирусов, приводящих к ошибкам. Во-первых, как было сказано, Головин нужнее в центре, а не на фланге. Во-вторых, связка Смольников – Самедов на краю хотя бы разобралась, кто как должен действовать при подачах. В-третьих, системную ошибку Кудряшова можно решить лишь переводом Фёдора в запас. Да, в нынешней сборной он чаще остальных защитников играет вперёд, но в конфигурации Джикия – Васин – Кутепов у нашей сборной даже прокачается первый пас, а вместо Кудряшова будет играть Джикия, более искушённый в такой борьбе. В-четвёртых, защитник Комбаров – очень печальная история, о чём писалось и говорилось не раз.

Приготовить выход из-под мексиканского прессинга

Тут всё очень сложно и печально для нас. В тактическом превью Кубка конфедераций я отмечал, что мексиканский прессинг будет самым тяжёлым испытанием для нашей сборной: Мексика очень агрессивно ведёт себя после потери мяча, яро соблюдает «правило пяти секунд» и старается диктовать условия игры. Среднее владение мячом сборной Мексики в последний год – 60%, и во многом это заслуга прессинга сразу после потери.

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Как выбираться из-под прессинга с условиями состава нашей сборной? Вариант с постоянными передачами на фланги, избранный Россией против Португалии, здесь не подойдёт – Мексика любит ставить прессинг-ловушки и на краях. Во-первых, помочь может Головин с умением нагло тащить мяч вперёд. Во-вторых, можно полагаться на длинные передачи и собирание подборов вокруг нападающего. Но сами по себе мексиканские защитники – крепкие, сильные в воздухе, а у Смолова с этим похуже, поэтому…

Выпустить Бухарова в атаке

Да, решение кажется спорным и дискуссионным, Фёдор Смолов видится лучшим игроком сборной России, упорно доказывает, что готов к Европе… Но сразу несколько факторов помогают задуматься о другом плане нашей сборной:

1. На вчерашней предматчевой пресс-конференции Хуан Карлос Осорио косвенно признал, что стиль новозеландцев его раздражал. «Когда против тебя такая прямая, британская по стилю команда, невероятно трудно привить свой футбол – важно бороться за второй, третий, пятый отскок», – говорил Осорио. Против Новой Зеландии Мексика во множественных стыках потеряла Карлоса Сальседо, поставила под вопрос участие в турнире Эктора Морено, а перед финальным свистком сам Осорио взъелся на новозеландскую «скамейку». Есть подозрение, что прямолинейный стиль игры «бей и борись» бесит тренера.

Вы можете сказать: зачем нам смотреть на Новую Зеландию, если это команда из каменного века? Но…

2. С Португалией алгоритм игры нашей сборной в начале атаки тоже был прост: верховые передачи на Смолова и неудачные попытки собирать подборы. Проблем здесь много: и Пепе по-королевски выжигал всё, не проиграв ни одного важного единоборства, и сам Смолов хронически слабо играет вверху. В минувшем сезоне Фёдор выиграл 34,6% верховых дуэлей – очень мало для нападающего, на которого в «Краснодаре» играют всей командой, даже с учётом пропагандируемой стилистики игры. Раньше Смолов был ещё слабее в воздухе.

Игра нападающих сборной России в воздушных единоборствах (% выигранных)

Смолов Бухаров Сезон-2016/17 34,6 61 Сезон-2015/16 31,7 51,7 Сезон-2014/15 26 52,1

В идеале проблему России с таранным нападающим мог бы решить Артём Дзюба, но из-за «травмы» (если понимаете, о чём я) Дзюбы в сборной нет. Так что если Россия продолжит переходить в атаку через длинный пас, нам необходим «большой» нападающий. Главная предпосылка заключается в тяжёлом выходе через игру накоротке и отсутствие игрока, продвигающего мяч, о чём уже сказано-пересказано. Плюс прессинг мексиканцев, о котором уже говорилось. Так что логично сделать ставку на Бухарова. Кто ж виноват, что «большой» нападающий у нас всего один?

В чём наши сильные стороны?

Они скорее ментально-физические, к чему мы уже привыкли. Физическая готовность, явная способность выдержать все 90 минут, жажда борьбы игроков, явно небезразличных к сборной. Быстрые контратаки, которые возможны с учётом стремления Мексики регулярно владеть территорией.

В чём наши слабые стороны?

Их больше. Сборная России банально слабее мексиканцев в классе – пусть El Tri и слабо изучена, но факт нужно признать. Хуже понимает, что делать с мячом. У неё меньше умных игроков – если в России за продвижение мяча сможет отвечать лишь Головин, то у Мексики есть глубинный плеймейкер Эктор Морено, глубинный плеймейкер Рафа Маркес (на случай, если Морено не восстановится к матчу), умница Эктор Эррера и Хонатан Дос Сантос, в чьих движениях и мыслях легко можно разглядеть сине-гранатовый оттенок.

Мексика лучше разгоняет атаки, сильнее действует в центре. Её тренер Хуан Карлос Осорио много внимания уделяет стандартам у чужих ворот, помогающим набирать очки в слабых матчах. Она будет доминировать в воздухе, если в старте у России выйдет Смолов. Слишком много факторов, которые делают фаворитом Мексику. Так что Андрес Гуардадо прав. Если не сняли розовые очки, стащите с глаз и вбейте себе в голову: Россия может перебегать, перебороть Мексику, но вряд ли может её переиграть.