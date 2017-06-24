Что на самом деле представляет собой сборная России

«10 лет лузерства не празднуют», – так однажды сказала экс-президент «Локомотива» Смородская. У сборной России скоро будут свои 10 лет лузерства. С Евро-2008 мы стабильно не в состоянии выйти из группы. На ЧМ-2010 нас не было, на ЧЕ-2012 в решающий момент оступились на греках, на ЧМ-2014 – на алжирцах, на ЧЕ-2016 – на валлийцах.

И вот сегодня ещё один ключевой матч за выход в плей-офф. Соперник – сборная Мексики. Команда сопоставимая по уровню с греками, алжирцами и валлийцами. Букмекеры утверждают, что фавориты – мексиканцы. Хотя и не такие явные, какими были португальцы три дня назад.

Как нашей сборной нужно сыграть с Мексикой Лучшую команду Северной Америки нужно удивить.

Чтобы избавиться от гена лузерства, нужно обыгрывать именно таких соперников, которые немного сильнее нас. Иначе нам не стать в группе первыми или вторыми. Иначе мы – вечные солдаты неудачи. Шлейф поражений уже прилично сказывается на нашей команде. Черчесова на пресс-конференции спрашивают, почему после поражения от португальцев он пошёл фоткаться с Роналду. В это время мексиканцы раскрепощённо выходят на тренировку под песню Шакиры.

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Тренер национальной команды раз за разом повторяет: «Сборная России – единственная команда, которая попала на КК-2017, не выиграв ни один турнир». И тут с Черчесовым не поспоришь. Мы находимся где-то очень глубоко, где света совсем немножко. Может быть, 63-я строчка в рейтинге ФИФА – это незаслуженно низко (всё-таки выше нас сейчас даже Панама и Узбекистан). Тем не менее поводов для оптимизма у нас чуть-чуть. Как и сильных футболистов.

Черчесов: мы многое поменяли – и в плане состава, и в плане отношения Станислав Черчесов объяснил, в чём сборная России, по его мнению, сделала качественный скачок.

Нас убеждали, что лимит поможет вырастить новых Аршавиных. Как бы к нему ни относились, у нас сейчас и близко нет никого подобного масштаба. Из-за лимита наши академии стали работать лучше? К примеру, за последний год у нас заблистал Зобнин. Возможно, он как футболист состоялся и без лимита. Мы этого не знаем. Но мы точно знаем, что без Академии имени Коноплева мы, скорее всего, не узнали бы о таком парне. Как и о Дзагоеве, которого воспитали там же. Этих двух игроков сейчас больше всего не хватает сборной.



Что на Евро-2016, что на КК-2017 наши атаки выстраиваются через не самые изобретательные забросы мяча вперёд. Вроде бы, логично винить в этом Черчесова, но его можно понять. Чтобы контролировать мяч как «Барселона», нужны игроки уровня «Барселоны». А ещё нельзя этому обучить в сборной, которая изредка собирается на одну-две недели на сборах. Такой футбол ставится в клубах годами. А у нас все игроки из РФПЛ, где основная тенденция — переход на игру в пять защитников. В атакующем футболе мы будем проигрывать европейцам из-за разницы в мастерстве. А с игрой от обороны у нас шансов больше. Даже Кубок конфедераций можно выиграть при определённой удаче. Вон, греки в 2004 году чемпионами Европы стали, хотя на поле явно не доминировали.

Мы давно определились, что результат важнее яркой игры. Тем более когда второе нам мало доступно. Тем более когда от одного матча зависит попадание в плей-офф. Судя по последним 10 минутам с португальцами, атаковать мы всё-таки умеем. Пришло время заканчивать с лузерством. Когда как не на домашнем турнире? Хочется гордиться нашей сборной, а не стебаться над ней. Тем более что уже почти все шутки про нашу команду прозвучали и придумать что-то новое практически невозможно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

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Вы помните ТВ-шоу, в котором Роман Трахтенберг заканчивал любой анекдот, а если ему не удавалось это сделать, то выплачивал деньги? Вот такое шоу уже можно выпускать, основываясь только на мемах про сборную России. Приколы бы отбирались как урожай вина: «Оооо… эта серия шуток «Кержаков не попал» явно из коллекции 2012 года. То был урожайный сезон».



Уже даже несмешно. Давайте выйдем из группы. Для разнообразия.