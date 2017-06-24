Вопрос дня. Матч с Мексикой — последний для сборной России на КК?

В матче заключительного тура группового этапа КК-2017 сборная России сыграет с Мексикой. Ожиданиями от игры делятся эксперты и читатели.

Опрос: станет ли матч с Мексикой последним для России на Кубке конфедераций?

Сегодня сборная России сыграет с Мексикой в матче заключительного тура группового этапа. Станет ли выступление нашей команды последним на Кубке конфедераций? В традиционной рубрике «Вопрос дня» своими ожиданиями от игры делятся эксперты и читатели «Чемпионата».

Праздник к нам приходит. Почему Кубок конфедераций – это классно А ведь и на нашей улице может быть праздник.

Виталий Мутко, президент РФС:

— Матч с Мексикой – это как финал. Матч, который надо выиграть и который покажет наш уровень. Мексика – топовая команда. Представьте, с каким настроем они приедут к нам. То, что нам нужна только победа – это важно. Проявится весь потенциал.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Настроен оптимистично. У Станислава Черчесова есть необходимая информация о сопернике, и он сможет выбрать правильное сочетание игроков, которые будут грамотно взаимодействовать друг с другом. Сборной России удастся победить Мексику с минимальным счётом. У нашей команды есть хорошие возможности для этого.

Владимир Пильгуй, бывший вратарь сборной СССР:

— Сложно сказать, за счёт чего наша сборная может победить. Российской сборной не хватает сильных игроков. У Мексики же есть немало исполнителей, которые могут решить исход матча. Индивидуальное мастерство может стать решающим фактором в этом матче. Если сборная России сможет открыть счёт в начале встречи, то получит необходимое преимущество. Иначе игра будет качельной.

Альфа-Светоч. Тренер, который не мандражирует Черчесов – лучший, а ты – нет.

Александр Мостовой, бывший нападающий сборной России:

— Ожидания от матча с Мексикой не самые обнадёживающие. Нам нужна только победа, но каким образом мы можем её достичь, мне мало представляется. Игра российской сборной оставляет весьма неоднозначное впечатление. Рискну поставить на ничью.

Алексей Смертин, бывший полузащитник сборной России:

— В матче с Мексикой нужно действовать так, чтобы с первых минут навязать свою игру. Если мы продемонстрируем должную самоотдачу, то всё получится. Сейчас очень нужны официальные игры, а благодаря выходу из группы у нас их будет на две больше.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Верю в победу над мексиканцами. Нужно сконцентрироваться на ошибках в прошедшем матче. Задача минимум для нашей сборной на данном турнире – попадание в четвёрку. В решающем матче у сборной России также будет отличная поддержка болельщиков.

Игорь Колыванов, бывший нападающий сборной России:

— Надеюсь, что эта игра не станет для сборной России последней на Кубке конфедераций. Думаю, наша сборная выберет атакующую тактику, но с оглядкой на оборону. Первыми пропускать не хочется, но играть нужно смело и решительно. Ставлю на счет 2:0 в пользу сборной России.

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

— Верю в победу, у нас есть шансы на успех. Оборона мексиканцев не выглядит такой слаженной, как португальская. Думаю, возможностей забить будет больше, чем в матче с Португалией.

Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать.

Наше мнение

Марк Бессонов, корреспондент «Чемпионата»:

— Недавно в комментариях наткнулся на занятную статистику: с 1999 года, того самого, который запомнился ударом-навесом Шевченко и ляпом Филимонова, сборная России непременно проваливает решающие матчи каждого международного турнира. Даже выстреливая на старте турнира, даже почти на равных борясь с сильнейшими командами Европы во втором туре, после третьего наша сборная традиционно заставляет вспоминать незабвенные слова Константина Зырянова. Очень хочется, чтобы сегодня эта история прервалась. Но для этого игрокам Черчесова нужно не допустить мысли, что Мексика слабее Португалии, а значит, для достижения нужного результата необязательно выкладываться так же, как в матче с чемпионами Европы.

Мнение читателей

Dimitar-tar-tar:

— Верю в нашу сборную. Вроде, проснулись под конец матча с Португалией. Так что должны брать три очка и выходить в плей-офф!

Senseless:

— Сколько слов о втором тайме с португальцами, а что там, собственно, такого было?! То, что наконец-то начало удаваться забегать на половину поля соперника? Потому как ворота никто не видел в первом тайме, так мимо всё летело и во втором.

Didaso:



— Болеем! Верим! 1:2.

1816272291:

— Можно выиграть. Нечего и некого бояться! Только по воротам надо попадать.

Mutkovotstavku:

— Старая шутка на любом турнире:

— За кого будете болеть?

— За Россию.

— А потом?..



Короче, ребята, без шансов, надо реально смотреть на вещи.

Giner-vse-prodal:

— Скорее всего, проиграем или сыграем вничью, но… У нашей сборной всё ещё не сильнейший состав. Фернандес, Дзагоев, Зобнин, Шатов способны усилить игру. Думаю, к ЧМ должны наиграть состав. Основные ожидания связаны именно с 2018-м годом.

Bayer04leverkusen:

OЧЕ-2000: Нужна победа над Украиной. Итог — ничья.

ЧМ-2002: Устраивает ничья с Бельгией. Итог — поражение.

ОЧМ-2006: Нужна победа над Словакией. Итог — ничья.

ОЧМ-2010: Устраивает ничья со Словенией. Итог — поражение.

ЧЕ-2012: Устраивает ничья с Грецией. Итог — поражение.

ЧМ-2014: Нужна победа над Алжиром. Итог — ничья.

ЧЕ-2016: Нужна победа над Уэльсом. Итог — поражение.

КК-2017: Нужна победа над Мексикой…