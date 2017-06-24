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Россия — Мексика. Кубок конфедераций. 24 июня. Трансляция, видео, фото
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Россия — Мексика — 1:1. Что-то мы Очоа — надо забивать ещё. LIVE!

Всё самое интересное о решающем для нас матче Кубка конфедераций и самое огненное вокруг него — в нашей трансляции.
24 июня 2017, суббота. 16:36. Футбол

18.47. Первый тайм завершен. Шаткое равновсие и всё такое. Надо забивать ещё, и моментов хватает. И пенальти хотелось бы.

18.40. Уже 2:0 в Питере, Бернарду Силва забил. А наши неплохо пока катают, но не более. Стартовый порыв сейчас спал.

18.35. Роналду в параллельном матче забивает свой второй гол на турнире, с пенальти на сей раз. Теперь уже точно нет надежды на новозеландцев — только побеждать самим. Атаки проходят отличные, Ерохин мог забивать, но пробил выше после шикарного паса Смолова.

18.33. Эксперт по судейству Сергей Хусаинов поделился мнением о не назначенном пенальти в ворота сборной Мексики в матче с Россией.
— Пенальти был железобетонный. По новым рекомендациям не надо было ужесточать наказание в виде жёлтой или красной карточки, но поставить на точку было необходимо. Почему арбитр не остановил игру? Мне непонятно, как они пользуются системой видеоповтора. Считаю, что судья должен был обратиться к видеоассистентам и восмользоваться их помощью. Ведь повод был, но арбитр им не воспользовался. Этот момент может повлиять на ход матча, — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

18.30. Пять минут продержалось преимущество… Один раз потащил Акинфеев, а второй достал из сетки… Гол как под копирку португальский — упустили игрока на краю вратарской, вратарь не сыграл, удар головой под перекладину — 1:1.

Фото: РИА Новости

18.25. Шикарная атака! Даже несколько атак. Удар Смолова в штангу, добивание — и сейв Очоа, потом второй темп, подача слева, пас дальше в штрафной и разящий удар Самедова!

Фото: РИА Новости

18.20. И видеопросмотр не помог. Смолова явно подталкивали в спину, может, не грубо, но толчок был, и Фёдор упал. Ладно, сколько судей не посади, сколько экранов не поставь — все равно решения будут субъективны.

18.17. Как говорит (точнее кричит) памятный Дан Петреску: Где пенальти?!!! Почему нет пенальти?!!! Теперь уже Смолов на газоне. Будет видеопросмотр.

18.11. И снова Жирков! Здорово подключился слева, сам в штрафную пошел и хорошо пробил в дальний — чуть неточно. Мы пока бодры!

18.04. Это что, домашнее судейство?! Чистый фол на Жиркове в штрафной игнорирует рефери. А так хорошо все могло начаться…

Фото: Reuters

18.00. Под гимны на центральной трибуне появился огромный баннер с легендами отечественного футбола. Круто смотрится!

Фото: «Чемпионат»

17.55. Немного предматчевой аналитики от нашего обозревателя Сергея Титова, который будет писать для вас репортаж о матче из Казани.

— План Черчесова на игру, в принципе, очевиден. У нашей сборной нет толкового перехода в атаку через центр, так что будем играть, игнорируя середину – с забросами на Бухарова и Смолова то с флангов, то от центральных защитников. Выход Бухарова в старте тоже объясняется просто: альтернативного плана в отсутствие Дзагоева у России почти нет, а форвард «Ростова» борется намного качественнее Смолова, стабильно выигрывая на 30% больше верховых единоборств за сезон, чем Фёдор. Комбаров в запасе, схема 3-5-2, укреплённый Ерохиным центр – в принципе, решения Черчесова понятны и тактически продуманны. Вопрос лишь в исполнении идей на практике.

17.47. Наши фотографы Александр Мысякин и Денис Тырин наснимали для вас много веселого. И это еще даже матч не начался!

17.40. Команда на разминке, а Виталий Мутко, кажется, решил объяснить Комбарову и Шишкину, почему они вне стартового состава.

Фото: «Чемпионат»

17.35. «Заскриншоть мой пост! Обсоси мой твит!» — заскриншотили, Антон, уже. Не отвертишься! Ждём колонку от нашего обозревателя после матча.

17.30. Это трио девушек в ушанках цветов мексиканского флага сегодня особенно востребовано для фотосессий. И мы понимаем, почему!

17.26. Если что, мы в принципе согласны порвать и некрасиво. Но желание девушки — закон!

17.20. Надеемся, цирк сегодня будет только у стадиона, а не на поле.

17.18. Вы же знаете, что мексиканские девушки обворожительны? Если нет, посмотрите видео и убедитесь. А потом вспомните наш рассказ о самых сексуальных ведущих из Северной Америки, приехавших в Россию.

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17.14. Кто ещё не знает лайфхак: приходя на матчи, покупаете пиво, и получаете такие вот фирменные стаканы как сувенир на память.

17.10. Команда уже успела посмотреть поле «Казань Арены». Оно в полном порядке. Надеемся, скоро так же можно будет сказать и про ребят.

17.05. Бухаров силен, но у мексиканцев приехал сам Бэтмен!

Фото: «Чемпионат»

17.00. Есть составы у нас. Два изменения сделал Черчесов — Ерохин и Бухаров вместо Комбарова и Шишкина.
Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин, Головин, Бухаров, Смолов.

16.56. Вчера тренировку сборной посетил болельщик и будущий спортивный менеджер Дмитрий. Он инвалид по ДЦП, но активен, любит футбол, верит в себя и в Россию. Респект!

16.50. А вы уже видели, какое графити в Казани посвящено кого мы бы вы думали? Руслану Камболову. Да-да, а не то с Роналду, о котором вы подумали.

Фото: «Чемпионат»

16.44. Показали гостям и журналистам, что тоже кое-что можем с мячом! Эх, сегодня бы усилить сборную.

16.40. Самбреро в Татарстане нынче в моде. Есть на любой вкус! Видишь мексиканца в сомбреро? Сфоткайся с ним!

Фото: «Чемпионат»

16.35. Так, в Казани разогрев болельщиков идет вовсю. Мексиканцы — одни из самых многочисленных фанатов на турнире и одни из (наряду с чилийцами) самых колоритных. Посмотрите, как танцуют.

Всем привет! Последний или не последний матч России на Кубке конфедераций? Всё решится сегодня в игре с Мексикой. Нам нужна победа или невероятное стечение обстоятельств — ничья плюс победа Новой Зеландии над Португалией. Верим, болеем и смотрим, что происходит в Казани. А пока давайте почитаем всё самое интересное, что подготовили к этой игре наши журналисты.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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