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Мексика – Россия
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Сборная ниОчоа… Россия вылетела из Кубка конфедераций

Сборная России покидает домашний Кубок конфедераций. Но тем не менее заслуживает немного тёплых слов.
24 июня 2017, суббота. 20:02. Футбол

Опрос. Сборная снова облажалась: кто виноват?

Прямо сейчас я плохо соображаю в казанском котле. Но всё равно скажу за всех вас.

Уф. Если за последние три года сборная России вызывала у вас хоть какую-то эмоцию (искренне завидую вам, если так – моя вера пропала между Алжиром и Уэльсом), то это был стыд. Стыд за новое пропащее поколение талантливых игроков. За превращение молодых-зелёных ребят в жирных лимитных котов. За проигрыши футбольным «супердержавам» вроде Словакии. За то, что в игре вообще пропала эмоция, осталось только серое безразличие. За ситуацию, когда при 0:3 с Уэльсом единственный, кто кричит «Бороться!», не тренер, не капитан, а комментатор.

За нынешний год в российском футболе вместе с тотальной любовью к пятёрке защитников возникло переосмысление нашего положения в игре. Мы видим себя в рейтинге ФИФА – пусть даже не особо важном – и понимаем, какое место в иерархии занимает наша сборная. Мы ловим ветер перемен в трансферной политике топ-клубов: вместо блестящих легионеров берут парней из «Амкара» и «Уфы», которые потом дорастают до главной команды страны. Мы наконец-то понимаем, где варятся наши игроки, и начинаем осознавать, что они банально ничем не сильнее австрийцев. Или валлийцев.

Можно много раздражаться от красноречия Станислава Черчесова, от его развязного общения с журналистами (у меня лично была парочка историй), но с ним у сборной России появился правильный вектор. Мы перестали говорить о своей исключительности. Мы пережили болезненное освежение состава. Мы узнали, в чём наши потенциальные сильные стороны. Багаж небольшой, но крепко собранный: тактическая выучка, физика, жажда борьбы. Именно с бойцовскими качествами у черчесовских команд всегда был порядок.

И нынешняя сборная России – вот та, что сейчас вылетела с Кубка конфедераций, – заслуживает того, чтобы за неё болели. Заслуживает, чтобы провожали аплодисментами после проигранных матчей. Заслуживает громадного рисованного баннера на центральной трибуне, где название страны ассоциируется с фамилиями Романцева, Осянина, Симоняна, Стрельцова, Исаева и Яшина. Заслуживает 41 с половиной тысячу на трибунах в решающем матче.

Кубок конфедераций. Группа A. 3-й тур
24 июня 2017, суббота. 18:00 МСК
Мексика
2 : 1
Россия
0:1 – Самедов – 25, 1:1 – Араухо – 30, 2:1 – Лосано – 52
Удаления: нет – Жирков, 68

Она не только бьётся, но и показывает невиданные для нашей сборной грани. Оказывается, сборная России вполне достойно умеет прессинговать, вынуждая Мексику – одну из лучших национальных команд мира по выходу из-под прессинга – ошибаться, бездумно пулять по аутам, дарить мяч передачами в ноги сопернику. Оказывается, наши игроки могут обводить, смело брать на себя игру, уходить от двоих и качественно навешивать в штрафную, как Александр Головин, которому нужно в первую очередь бежать из нашего серого футбола, чтобы стать круче, – не Смолову, а ему.

Удивительно, но такая сборная России даже заставляет паниковать Мексику, чьи футболисты играют за «Рому», «Порту», «Байер» – вряд ли команды слабее «Краснодара» или «Ростова». Заставляет ровно полчаса, да. Но вы видели своими глазами, как выжигал весь центр Головин. Как качественно подключался к атаке Жирков. Как выигрывал воздух Бухаров. Вы видели, как сборная России пробовала угрожать чужим воротам. Просила два пенальти, забила очень симпатичный гол – пусть ему и предшествовал момент, где Ерохин не попал по мячу.

Она билась. А ошибки её игроков – это такой же естественный процесс, который надо принять. Да, Смолов любит, когда вся команда играет через него, и слишком часто пытается продать себя в Европу. Да, Виктор Васин испытывает проблемы, когда ему в спину дышит хоть кто-то в радиусе пяти метров. Да, Игорь Акинфеев вводит свои «косяки» уже в привычку. Юрий Жирков бьёт соперника локтем в необязательной, обычной борьбе. Максим Канунников выходит с дрожащими коленками и абсолютно пропадает в казанском вареве. Всё потому, что недостатки никуда не делись. Российские судьи дают бить соперников локтями. Все тренеры сборной подчёркивают исключительность Акинфеева даже после ошибок. Канунников не растёт, Смолов плохо взаимодействует с командой. Ошибки никуда не деваются, проблемы не маскируются, но выделяются и сильные стороны. Физика, тактика, бойцовские качества.

Так что наш проигрыш Мексике – это нормально. Это не оптимизм, не уход от проблем, а реализм. Попытка начинать с маленьких радостей. Осознание нашего места – то есть да, мы сильнее Новой Зеландии, и да, мы слабее Мексики и Португалии. Но мы бьёмся, мы боремся, мы заставляем Мексику, превосходно выходящую из-под прессинга, суетиться.

Вам не стыдно за сборную, которая по-настоящему билась против соперника, который заведомо сильнее? Мне – нет.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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Сборная снова облажалась. Кто виноват?
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