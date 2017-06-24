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Новая Зеландия – Португалия
Фото: РИА «Новости»
Текст: Анатолий Романов

В Питере — жечь! Португалия феерит и собирает больше зрителей, чем наши

Роналду забил Новой Зеландии в Петербурге, а португальские болельщики не сомневаются, что их Криштиану круче, чем Лионель Месси.
24 июня 2017, суббота. 20:10. Футбол
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Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже. А результат опять сделал Криштиану.

В июне в Северной столице, можно сказать, проходит футбольная неделя Океании. В прошлую субботу сборная Новой Зеландии встречалась на арене «Санкт-Петербург» с Россией, два дня назад Австралия сразилась здесь же с Камеруном, а сегодня новозеландцы сыграли в Петербурге матч 3-го тура группового этапа. Логичным завершением этой истории стал бы финал Австралия – Новая Зеландия, однако обе команды покидают Россию и Кубок конфедераций. Видимо, потому что финал будет уже в июле.

Сантуш не бережёт звезду

Но, естественно, болельщики, за исключением новозеландских, шли на стадион, чтобы посмотреть не на Криса Вуда и Стефана Мариновича, а на Криштиану Роналду. Многие наши любители футбола пожертвовали трансляцией матча Россия – Мексика ради обладателя «Золотого мяча». Незадолго до начала игры корреспонденты «Чемпионата» провели небольшой опрос на тему вечного противостояния Роналду с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, в результате которого выяснилось, что:

а) «Вообще, Месси лучше Роналду, но сейчас португалец играет не хуже аргентинца»;

б) «Месси и Роналду — оба великие, поэтому нельзя ставить одного выше другого»;

в) «Роналду – инопланетянин, он абсолютно лучший, тогда как Месси — землянин».

— Кто круче – Месси или Роналду? Да бросьте, ребята! Криштиану – игрок с другой планеты, он бьёт рекорды. Роналду — сильнейший в мире, а Месси – с нашей планеты. В этом и разница между ними, – безапелляционно заявил самый ярый поклонник сборной Португалии и нападающего «Реала».

Главному тренеру чемпионов Европы Фернанду Сантушу, по идее, ничто не мешало приберечь свою звезду для плей-офф, но каким было бы разочарование болельщиков в таком случае! Да и Криштиану наверняка очень хотел пополнить бомбардирский счёт в игре с аутсайдером группы. Роналду всё-таки вышел в «основе» против Новой Зеландии, и в целом состав сборной Португалии оказался близок к оптимальному. Принял участие в игре даже защитник Элизеу, чьё появление вызывало сомнения.

Кубок конфедераций. Группа A. 3-й тур
24 июня 2017, суббота. 18:00 МСК
Новая Зеландия
0 : 4
Португалия
0:1 – Роналду – 33 (пен), 0:2 – Силва – 37, 0:3 – Силва – 80, 0:4 – Нани – 90+1

Криштиану ходит пешком и бьёт пенальти

Когда исполнялся гимн Португалии и на экране арены показали Роналду, трибуны радостно загудели. Зрители предвкушали яркое соло в исполнении 32-летнего маэстро. Однако «семёрка» из «Реала» не спешил включаться на полную мощь. Первые полтайма Криштиану мало чем отличался от обычного нападающего российской Премьер-Лиги: ходил по рулонному газону «Санкт-Петербурга» пешком, совершенно не утруждая себя рывками, резкими открываниями. Три центральных защитника сборной Новой Зеландии контролировали перемещения самого опасного игрока Кубка конфедераций. Роналду залез в офсайд, потом потанцевал с мячом, потерял его на дриблинге и упал. Поругался на судью, однако американец Марк Гейгер отказался реагировать на претензии капитана. В дебюте встречи самый опасный удар нанесли новозеландцы: Крис Вуд проверил, не спит ли в воротах потенциальный новичок «Наполи» Руй Патрисиу.

Создалось впечатление, что португальцев раззадорил… гол сборной России в параллельной игре в Казани. По крайней мере, совпали два события: команда Станислава Черчесова повела — 1:0, а команда Сантуша резко прибавила в движении. Похоже, чемпионы Европы в этот момент осознали, что риски возрастают.

Сборная Португалии провела серию атак, в которых центральной фигурой стал именно Роналду. Криштиану сделал острую, но чуть-чуть неточную проникающую передачу на Андре Силву. Вскоре после этого пробил из неплохой позиции в защитника. Наконец, дважды подряд бил головой из пределов штрафной – мяч сперва прилетел в руки вратарю, а во втором случае попал в перекладину. Чемпионы Европы всё ближе подходили к голу, причём переигрывали крепких новозеландцев даже в воздухе. В результате Данилу заработал пенальти во время единоборства при подаче углового, а Криштиану реализовал удар с «точки». То ли на радостях, то ли от недовольства запустил вылетевший из ворот мяч на трибуны, часть которых свистела в адрес Роналду при исполнении им одиннадцатиметрового. «Санкт-Петербург» в эти минуты уже скандировал «Россия! Россия!».

К перерыву португальцы добились комфортного преимущества, положив быстро и второй мяч в сетку ворот Мариновича. Гол организовали Элизеу с Бернарду Силвой, который едва не получил травму в голевом эпизоде. Они обошлись без помощи Роналду.

Петербург увидел гол Андре Силвы

Второй тайм Криштиану начал так же расслабленно, как и первый. Войдя в штрафную сборной Новой Зеландии, пустился в лишнюю обводку и просто потерял мяч. Ещё раз упал при попытке перехитрить защитника, словно дело происходило в Ледовом дворце, а он был на коньках. Возможно, у него есть претензии к газону. Самый выгодный момент после перерыва Роналду опять имел, атакуя ворота с воздуха: Маринович не без труда справился с выстрелом португальского снайпера. На 67-й минуте Сантуш всё же решил заменить обладателя «Золотого мяча». Роналду уходил в раздевалку под аплодисменты, пусть провёл и не лучший матч, некоторые зрители чуть ли не переваливались через ограждение, снимая его на телефоны.

И без нападающего «Реала» португальская сборная довела дело до крупной победы. Андре Силва не сказать чтобы успешно взаимодействовал с Криштиану, упускал предоставлявшиеся шансы, а вот после замены лидера показал себя. Этим летом 21-летний нападающий не принял приглашение «Зенита» и подписал контракт с «Миланом», тем не менее забил на «Санкт-Петербурге». Автором четвёртого мяча стал Нани, сменивший Роналду. Новая Зеландия, объективно говоря, тоже заслужила гол, но чемпионы Океании не смогли красиво завершить неделю в Петербурге.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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