Черчесов: Акинфеев и дальше будет доставлять нам удовольствие

Что вчера, что сегодня Станислав Черчесов пришёл к журналистам неожиданно позитивным. Вместе с коллегами мы ожидали, что главный тренер сборной России кого-нибудь да припечатает. И не ожидали увидеть Черчесова с улыбкой и услышать спокойные ответы. Даже на вопрос об отставке он не взъерепенился. Очень похоже, что с подачи пресс-атташе сборной Игоря Владимирова было решено работать над имиджем Черчесова — иначе откуда такие перемены в поведении и общении?

Сборная ниОчоа… Россия вылетела из Кубка конфедераций Сборная России покидает домашний Кубок конфедераций. Но тем не менее заслуживает немного тёплых слов.

– Интересный матч получился, – начал Черчесов. – Нам нужно было выиграть, так что делали ставку на начало, чтобы счёт был в нашу пользу. Однако потом… Голы были необязательные, плюс после 1:1 среагировали не так, как надо. Вдесятером пытались усилить атаку, чтобы хотя бы появилась возможность сыграть вничью. Комплимент команде, которая выложилась и сделала максимум из того, что могла в такой ситуации.

Первый же вопрос Черчесову задал человек, явно не изучавший слова Виталия Мутко.

– Вы готовы к отставке?

– Откуда у вас такая информация?

– Есть источники, не буду их раскрывать.

– Сейчас модно быть журналистом-инсайдером. А я с удовольствием работаю и буду работать через год ещё лучше.

– В 2001-м Южная Корея выбыла на Кубке конфедераций из группы, а через год заняла третье место. Что вы намерены исправить и каких результатов готовы добиться через год?

– Наверное, параллели между нами и Кореей проводить нельзя – хотя спасибо, что напомнили о корейцах, помню ту историю. Главное, что мы сделали качественный скачок вперёд. У нас будет анализ, мы спокойно все три игры проанализируем, спросим себя, что могли бы сделать лучше, пообщаемся с игроками. Теперь состояние не то, чтобы делиться какими-то соображениями. Надеюсь, игроки будут ещё прибавлять на деле, появятся новые имена. Будем смотреть за всеми и делать следующий шаг вперёд. Убеждён, нам это удастся.

– Российские болельщики очень переживали за вашу сборную. Повлияет ли такой ранний вылет на их ожидания? – вопрос немецкого журналиста.

– Думаю, нет. Постараюсь сделать так, чтобы следующие наши контрольные матчи были с топ-соперниками. Будем двигаться дальше. Мы вызвали за этот месяц определённую симпатию у болельщиков, дали повод для оптимизма.

– Как бывший вратарь, что можете сказать об ошибке Игоря Акинфеева?

– Не лукавлю: ни на видеоповторе, ни в игре не видел моментов с голами. Просчёты бывают у каждого игрока, от этого никуда не деться. Жизнь продолжается, спорт есть спорт… Надеемся, Акинфеев всё так же будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие.

– Злились на арбитров, отвечавших за видеоповторы?

– Злиться нет времени. Видеоповторы не видел, но по динамике чувствовал, что может быть пенальти, так что показал арбитру, что надо бы посмотреть момент. Был пенальти или нет, сейчас говорить не хочу. Если были 11 метров, а их не дали, такие видеоарбитры тоже не нужны – зачем они тогда работают?

– Мексика предоставляла вам много свободных зон. Вы готовились к этому?

– Мы изучали соперника. Что предполагали, по большому счёту, то и видели. Мексика – быстрая, техничная команда. А свободные зоны… Мы тоже делали что-то, чтобы они появлялись: правильно открывались, правильно заполняли. С каждым матчем мы играли лучше, хотя, понятно, результат нас не устраивает. Даже вдесятером мы хотели сыграть удачно.

– Что вы чувствуете после вылета с Кубка конфедераций? После Португалии вы были раздражены, а сейчас спокойны.

– Мы спокойно будем анализировать, – разводит руками Черчесов. – Турнир большой, мы хотели здесь пройти дальше, нам это не удалось. А насчёт раздражённости… Честно говоря, я посмотрел пресс-конференцию после Португалии. Прочитать не мог, сейчас нет времени читать. И я не увидел себя раздражённым. Был злым, сухим, отвечал на вопросы сухо. Хотя выводы сделал.

– Как оцениваете игру защиты и, в частности, господина Васина?

– Господина Васина? С каких пор он стал господином? Футболист Васин у нас есть, господина — нет. Надо сказать, что Васин недавно появился у нас в сборной. Мы на него рассчитываем, в ЦСКА он играет на той же позиции. С каждой игрой Виктор становится опытнее, потому что на таком уровне играть не так просто. Мы довольны его становлением в нашей сборной. Просчёты бывают у многих, но в последних двух матчах мы играли с сильными соперниками. Так что бывают некоторые неувязки.

– Как тренер, какой игрой из трёх на Кубке конфедераций больше довольны?

– Всеми тремя играми в какой-то степени доволен, в большей – нет. В матче открытия мы были довольны результатом, но несколько минут играли не так, как хотелось бы. С Португалией чисто в моральном плане мы сделали для себя задел. Ранний гол спутал наши карты и в тактике, и в психологии, но во втором тайме мы выровняли игру, могли сравнять счёт. А сегодня мы перенесли сюда второй тайм с Португалией, и нам изначально удавалось показывать хороший футбол. Мы делаем правильные шаги в этом направлении, убеждён. Осталось лишь ставить точечки в спортивном плане.

С точками у сборной России пока получается только с соперниками, уступающими или примерно равными в классе. Но разве от нынешней сборной вы ждали чего-то большего?