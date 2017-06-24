Бесконечное дежавю. Как сборная России снова огорчила своих болельщиков

Ошибка Акинфеева, грустные лица болельщиков и закат над «Казань Ареной» – в фоторепортаже с матча Мексика – Россия.

24 июня на поле «Казань Арены» национальная команда России в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций уступила сборной Мексики со счётом 1:2 и завершила выступление на турнире.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Мексика – Россия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов не смог сдержать слёз после окончания матча.

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«Чемпионат» совместно с Парком Горького запустил фотопроект «Футбол — это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.



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