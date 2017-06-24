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Новая Зеландия — Португалия
Фото: РИА «Новости»
Текст: Дарья Тубольцева

«Жаль, что с полем есть проблемы». Что говорили португальцы в Питере

Роналду раскритиковал газон в Санкт-Петербурге, Жоау Моутинью порадовался поддержке в России, а Силве не важен соперник в полуфинале КК.
24 июня 2017, суббота. 22:21. Футбол

Сборная Португалии одержала победу над Новой Зеландией в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.

В первом тайме голами в составе португальцев отметились Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, и Бернарду Силва. Во второй половине игры победу номинальных гостей закрепили Андре Силва и Нани.

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Роналду забил Новой Зеландии в Петербурге, а португальские болельщики не сомневаются, что их Криштиану круче, чем Лионель Месси.

«Поле было сложным, газон на стадионе в Петербурге не очень хороший»

Как и следовало ожидать, лучшим игроком встречи был признан Кришитану Роналду. На послематчевой пресс-конференции португальская звезда ответил только на один вопрос ведущего и удалился в раздевалку.

«Очень хороший матч. Я помог своей команде, забив первый гол. Команда хорошо играла, мы хотели решить игру в первом тайме, и нам это удалось. Поле было сложным, газон не очень хороший. Мы выполнили свою цель и вышли в полуфинал. Там нас ждёт сложный соперник. Мы уважаем всех. Уверен, мы любого победим», — заявил Криштиану.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш был более разговорчивым.

— Мы знали, что может быть сложно, — начал специалист. — Видели, как Новая Зеландия играла с Мексикой. У них есть свой почерк, боевой дух, они хорошо используют длинные передачи. Я предупреждал своих игроков, что будет непросто. Особенно в воздухе. В целом команда хорошо сыграла, действовала как одно целое, поэтому наша победа справедлива. Соперник имел шансы забить, но Руй Патрисиу нас выручил.

Роналду: болельщики сборной России давили на нас
Черчесов после поражения от Португалии был невозмутим, а Роналду признал, что ему было сложно играть под давлением российских болельщиков.

— Вам не жалко, что вы не поберегли Пепе и теперь он пропустит полуфинал из-за дисквалификации?
— Мы готовили замену, Луиш Нету разминался. Но у нас был сложный старт второго тайма, если бы соперник забил, то было бы сложно в концовке. Не нужно было терять мяч и получать жёлтую карточку. Конечно, я бы заменил Пепе раньше, если бы знал, как всё сложится. Мы найдем, кого выпустить вместо Пепе.

Кубок конфедераций. Группа A. 3-й тур
24 июня 2017, суббота. 18:00 МСК
Новая Зеландия
0 : 4
Португалия
0:1 – Роналду – 33 (пен), 0:2 – Силва – 37, 0:3 – Силва – 80, 0:4 – Нани – 90+1

— Как оцениваете арену в Санкт-Петербурге?
— Стадион в Петербурге прекрасный, но жаль, что с полем есть проблемы. Знаю, на этом стадионе меняли поле. Надеюсь, в течение недели удастся устранить недостатки. Для техничной команды важно играть на хорошем газоне. Думаю, работники «Зенита» и организаторы больше всех заинтересованы в качественном поле.

— Что скажете о петербургской публике?
— Я играл в Петербурге дважды, приезжал сюда в качестве зрителя. Здесь любят футбол, всегда полные трибуны на «Зените». Всем — огромное спасибо. Понятно, что сегодня люди пришли посмотреть на Роналду.

«Сборной Португалии приятна поддержка российских болельщиков»

Португальских игроков пришлось ждать в микст-зоне целый час. Появившись перед прессой, команда Сантуша колонной прошла мимо журналистов, и только несколько футболистов остановились около журналистов из Португалии. Российских корреспондентов спасла волонтёр, которая помогла перевести комментарии игроков.

Защитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету не вышел на поле, а потому не был в настроении давать интервью.

«С кем бы мы ни играли в полуфинале — с Германией или Чили, это сильные команды, придётся потрудиться. Поле стало лучше, оно в хорошем состоянии. «Зенит» на сборе играет товарищеские матчи, так что я слежу за товарищами», — заявил Нету.

Форвард сборной Португалии Андре Силва рассказал о своём голе.

«Новая Зеландия — сильная команда, нам было очень непросто, но удалось реализовать свои моменты. В первом тайме мы играли не так хорошо, новозеландцы физически сильны. Это футбол, так бывает. Но после перерыва всё пришло в норму.

Что касается моего гола, я ждал партнёров, но никого не дождался и пробил. Подумал, попытаю счастья — и забил.

Все команды, которые пробьются в плей-офф, очень сильны, и нам не важно, с кем играть. Не нужно загадывать, что будет дальше, надо идти шаг за шагом. Полуфинальный матч очень важен. В каждой игре мы будем показывать максимум», — сказал Силва.

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью признался, что ему приятна поддержка петербургских болельщиков.

«Играть сложно в таком графике, но нам удалось выйти из группы с хорошими показателями. Теперь нам нужно отдохнуть и подготовиться к полуфиналу, чтобы быть в оптимальной форме. Горжусь, что играю за национальную сборную, надеюсь, смогу продолжать и дальше. Это одна из самых важных для меня целей. Когда забиваю за сборную, то испытываю гордость. Хочу и дальше помогать своей национальной команде. Конечно, для нас на первом месте — поддержка португальцев, но и поддержка русских болельщиков нам приятна. Здорово, что за нас болеют в разных странах», — отметил Моутинью.

Полузащитник Перейра Данилу признался, что не расстроился из-за того, что не реализовал голевой момент.

«Не расстроен, что не забил, главное — команда победила. Мы единый коллектив, так что рад за результат. Мы в полуфинале!» — сказал Данилу.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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