Акинфеев: что мне теперь, пойти повеситься?

Первым к журналистам вышел Фёдор Смолов.

– Сейчас нам самим очень обидно и грустно из-за вылета. Хотелось бы искренне сказать слова благодарности всем, кто нас поддерживал. Поверьте, это очень дорого стоит для каждого из нас. Мы переживаем больше, чем все остальные.

Фёдор Смолов Фото: Reuters

– Готовились, что у мексиканцев будет столько человек в обороне?

– Мы разбирали соперника. Скажу откровенно: игра нам давалась. Было не так тяжело, как с португальцами. Увы, опять же, не реализовали свои моменты. К тому же судья не поставил пенальти. Он был на мне стопроцентный. К нам приезжал Валентин Иванов и инструктировал. Резервные арбитры не подзывают судью просто так, если там нет фола. То есть резервные арбитры фол увидели, а главный – нет. Я смотрел повтор после матча — там явная «точка». Я собирался бить, но меня соперник и в спину толкнул, и по опорной ноге ударил. Я в принципе не симулирую – было касание, и я упал.

– В отличие от матча в Краснодаре, болельщики поддерживали вас до конца.

– У нас была очень сложная задача — вернуть расположение болельщиков. Увы, не удалось этого сделать результатом, но нас действительно поддерживали. Искренне надеюсь, что нам удалось хотя бы немного вернуть болельщиков.



Мысль продолжил Денис Глушаков.



– Вроде желание появилось. Говорят, его раньше не хватало. Сейчас видно, что все ребята выкладываются, хотят выиграть. Если мы с таким желанием будем играть, то всё будет хорошо, будем футбольнее. Отношение болельщиков уже стало лучше. Ещё всё впереди.

– Какой из матчей КК-2017 вам больше понравился по игре?

– По-разному. С португальцами – второй тайм, с мексиканцами – первый. Вообще, до удаления нормально играли. Были неплохие моменты. Увы, многое не реализовали и уступили. Сейчас тяжело что-то говорить. Расстроены.

Сборная ниОчоа… Россия вылетела из Кубка конфедераций Сборная России покидает домашний Кубок конфедераций. Но тем не менее заслуживает немного тёплых слов.

Судя по лицу Фёдора Кудряшова, он тоже был не в духе.

– Сборная России развивается?

– А как вы думаете? Может быть, не так быстро, как хотелось бы. Думаю, какой-то шаг сделали. Может быть, полшага вперёд. Прибавляем каждый в отдельности. А там уже тренеру решать, кого дальше вызывать.

– Где продолжите карьеру?

– Сейчас об этом даже не задумываюсь. Может быть, завтра скажут, когда приехать на сборы.



– Почему играли без маски?

– Мне нужно было играть в ней еще две недели, но я решил играть без нее под свою ответственность. В ней было очень трудно.



– Кубок конфедераций действительно полезен перед ЧМ-2018?

– Для нашей сборной, полагаю, да. Три официальные игры, а до этого были только товарищеские. Для нас это опыт.



Капитан сборной России Игорь Акинфеев говорит с журналистами редко, но после ошибки со вторым голом остановился и ответил на вопросы.



– Сегодня и завтра все будут обсуждать второй пропущенный гол. Как он выглядел с вашей стороны?

– Это нормально. Пресса и есть, чтобы обсуждать голы. Это было именно так, как вы видели: соперник прибежал и забил мяч. Досадная ошибка с нашей стороны привела к голу.

– Обидно так рано покидать турнир?

– Всегда обидно рано покидать. Даже по юношам так. Иногда чувствуешь, что не слабее. Сейчас, конечно, вдвойне обидно. Не то чтобы незаслуженно. Результат всегда остаётся на табло. Кто забил, тот и выходит. Игра какая-то появилась, как мне кажется.



– Это главный итог турнира?

– Не нам их подводить. От нас зависит, проходим в плей-офф или нет. Всё в наших руках – футболистов и тренеров. А журналисты и эксперты уже пускай подводят итоги.



– Опять будут «полоскать». Вы к этому готовы?

– А что мне теперь, пойти повеситься?