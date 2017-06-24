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Мексика – Россия
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Егоров

Сами вы дно! О хейтерах сборной России

Когда модно болеть против.
24 июня 2017, суббота. 23:34. Футбол

В Казань на Мексику я не поехал. Отпросился, чтобы сыграть в финале Кубка вызова одной из зон Любительской футбольной лиги Москвы. До 18:00 всё было отлично: наша команда победила, получила золото и всем составом пошла смотреть сборную России в летнее кафе стадиона «Октябрь».

Мы успели к гимну: Глушаков очень выразительно пел, а я понимал, что впервые за долгое время наблюдаю за сборной в официальном матче не из-за ворот, не из ложи прессы, а по ТВ, с болельщиками.

И этот процесс впечатлил не меньше хотя бы потому, что я впервые видел людей, болеющих «против» с самого начала. Они не были безразличны, не злились из-за плохой игры, а вполне искренне радовались, когда судья не поставил пенальти за фол на Жиркове, когда попал в штангу Смолов, когда ошибся Акинфеев. Потом я видел, как пустела «Казань Арена», как заливался иронией и злобой «Твиттер».

Сборная ниОчоа… Россия вылетела из Кубка конфедераций
Сборная России покидает домашний Кубок конфедераций. Но тем не менее заслуживает немного тёплых слов.

Комментарии были шаблонными, привычными: «самое слабое поколение», «не умеют», «зажрались», «наплевать»...

Наплевать, думаете?! Тогда посмотрите на лицо Фёдора Смолова. Парень, который близок к современной, саркастичной, дерзкой рэп-культуре, аплодирует вам и рыдает.

Им всё равно? Тогда послушайте интервью с Самедовым. Он не может объяснить, почему сборная проиграла. Но не потому что не знает, а из-за накатывающих слёз.

Вы наверняка посмеётесь над этим, но в раздевалке после матча плачущих мужиков было много.

Акинфеев: что мне теперь, пойти повеситься?
Акинфеев, Смолов, Кудряшов и Глушаков объясняют, почему сборная снова провалилась на турнире.

Тогда скажите ещё раз, что они дно. Что хуже ещё не было.

Ведь так, правда? Да, два центральных защитника год назад еле-еле играли за «Амкар» и «Уфу». Центр полузащиты ещё недавно болтался в Екатеринбурге и в дубле ЦСКА. Один форвард воспринимался профнепригодным и, что уж там, пьющим игроком в покер. Над другим, его ковровыми дорожками в Ницце и матчами без голов, смеялись, и заслуженно, всей страной.

Но не удивляет ли вас в таком случае, что все эти «бездари», взяв на себя ответственность, уже сейчас играют на равных с Мексикой? Не смущает, что ни один из них не ведёт себя небезупречно? Не волнует, что им не всё равно?

Отвечу за себя, набирая текст в заметках мобильного телефона. Нет, они не дно. Дно — это те, кто жалуется и требует, не возвращая молодым игрокам сборной своей страны того, что ей сейчас больше всего нужно, — поддержки.

Злобного отношения эти парни точно не заслужили. По крайней мере — пока.

P.S. Спасибо большинству, которое поддерживает ребят.

P.P.S. Из отеля в аэропорт сборную провожали больше 300 человек. Они скандировали фамилии игроков. В том числе Акинфеева.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Сборная России — Футбол Фёдор Смолов Кубок конфедераций
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