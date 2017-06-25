Россия не вышла из группы. Главное — в обзоре дня

Сборная России проиграла Мексике и завершила борьбу на Кубке конфедераций — 2017

Сборная России проиграла команде Мексики в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.



В середине первого тайма подача Юрия Жиркова слева пришлась на Александра Ерохина, который не попал по мячу с лёта, но вовремя отыграл на Александра Самедова, а у того получился меткий удар в дальний угол. На 30-й минуте в атаке вторым темпом последовала высокая подача на Нестора Араухо, и мексиканец, которого упустил Ерохин, мастерски пробив головой, отправил мяч по дуге над Игорем Акинфеевым в дальний угол.

На 52-й минуте Ирвин Лосано выбежал на заброс из-за спины Виктора Васина, Игорь Акинфеев неожиданно ошибся на выходе и мексиканец головой пробросил мяч в пустые ворота. В середине второго тайма Россия осталась вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Жирков.



Сборные России и Новой Зеландии завершили борьбу на Кубке конфедераций — 2017, Португалия и Мексика вышли в полуфинал.

Португалия разгромила Новую Зеландию и с первого места вышла в полуфинал КК-2017

Сборная Португалии одержала победу над Новой Зеландией в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.



В первом тайме голами в составе португальцев отметились Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, и Бернарду Силва. Во второй половине игры победу номинальных гостей закрепили Андре Силва и Нани.



Сборная Португалии набрала 7 очков и с первого места в группе А вышла в полуфинал Кубка конфедераций — 2017, опередив набравшую столько же баллов Мексику по разнице забитых и пропущенных голов. Матч 1/2 финала турнира португальцы проведут 28 июня в Казани, соперник сборной определится завтра, 25 июня.

Дриусси будет зарабатывать в «Зените» € 2,5 млн в год

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о переходе нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси в «Зенит».

«Как вы уже знаете, «Зенит» договорился о трансфере аргентинского форварда Себастьяна Дриусси. Ещё в четверг стороны ударили по рукам. Сумма трансфера — € 21 млн. Есть и другие затраты: подъёмные, комиссия, зарплата. Получать Дриусси, по моим сведениям, будет € 2,5 млн в год. Контракт рассчитан на пять лет», — цитирует Арустамяна сайт «Матч ТВ».



В текущем сезоне Дриусси провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, забил 17 голов и отдал три голевые передачи.

Экс-нападающий ЦСКА и «Баварии» Олич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий ЦСКА, «Баварии» и сборной Хорватии Ивица Олич объявил о завершении карьеры.



«Я готов повесить бутсы на гвоздь. Думаю, что завершаю карьеру с чистой совестью», — сказал Олич в интервью Bild.



Последним клубом 37-летнего форварда был «Мюнхен-1860», с которым он вылетел из второй Бундеслиги по итогам минувшего сезона.

Олич с 2003 по 2007 год провёл 118 матчей за ЦСКА и забил 43 гола. В составе «армейцев» он трижды выигрывал чемпионат России, по два раза — Суперкубок и Кубок России, один раз — Кубок УЕФА. В 2007 году Олич перебрался в «Гамбург», а в 2009-м стал игроком «Баварии», с которой выигрывал все внутренние немецкие трофеи и дважды доходил до финала Лиги чемпионов. За сборную Хорватии Олич отыграл 104 матча и забил 20 мячей.

«Зенит» проиграл при Манчини второй матч подряд

«Зенит» проиграл болгарской команде «Лудогорец» со счётом 0:1 в товарищеском матче в Австрии. Автором единственного гола стал бразильский защитник Сисиньо, поразивший ворота петербургской команды на 23-й минуте.



Это второй матч «Зенита» под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини. 21 июня сине-бело-голубые проиграли со счётом 1:2 другой болгарской команде — софийскому ЦСКА.