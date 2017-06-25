Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Мексика — Россия

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Россия — Новая Зеландия Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших стартовый матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия.

Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Россия — Португалия Предлагаем вашему вниманию фотоподборку самых ярких болельщиц, посетивших матч Кубка конфедераций — 2017 Россия — Португалия.

«Чемпионат» совместно с Парком Горького запустил фотопроект «Футбол — это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.



Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс проходит с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.