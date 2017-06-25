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Акинфеев и фанаты, Роналду — Кубок конфедераций — 2017: фото, видео
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Полина Куимова

Как Акинфеева встретили фанаты, а Роналду жаловался на поле. Дневник КК

Как Акинфеева после ошибки встретили фанаты, а Роналду собрал больше зрителей, чем сборная, — всё самое интересное за восьмой день турнира.
25 июня 2017, воскресенье. 12:00. Футбол

Казань

Сборная России вылетела с Кубка Конфедераций, но для приезжих болельщиков из нескольких стран турнир только входит в решающую стадию. Вслед за чилийцами покорять Казань приехали мексиканцы. Бармены одного из заведений на улице Баумана рассказали, что за ночь перед игрой гости выпили всё пиво. После таким бурных гулянок болельщики сборной Мексики отсыпались полдня, поэтому на прогулку по Казани вышли уже после 12-ти. Радуя окружающих своим колоритом.

Некоторые мексиканцы на русском желали удачи нашей сборной (наверное, не в предстоявшей игре, а в целом). «Viva Rusia! Удачи, хорошая игра!» — сказал один из мексиканцев и поднял палец вверх.

А ещё мексиканские гости попробовали чак-чак и эчпочмак – национальное татарское блюдо, треугольные пирожки с начинкой из рубленого мяса, лука и картофеля. Один из них даже попытался выговорить это непростое слово – получилось что-то вроде «эчпочмач».

Поддержать мексиканскую сборную в Казань приехал болельщик…на костылях. Сказал, что он должен поддерживать свою команду, несмотря ни на что.

Около стадиона мексиканцы вовсю пели и танцевали – в общем, в полной мере наслаждались праздником футбола.

И как же без сомбреро и масок лучадоров (мексиканских рестлеров)? Кстати, о Луча. История мексиканского реслинга тесно связана с историей самой страны. Считается, что маска лучадора – это что-то вроде ацтекского наследия Мексики. Каждый раз, надевая на себя маску, рестлеры как бы примеряют на себя роль какого-нибудь божества или персонажа.

Некоторые наши болельщики выглядели не менее колоритно, чем гости. Кокошники, сарафаны, рубахи, платно – ух, настоящий русский дух!

И как же без дружбы народов?

А вот такой перформанс подготовили, чтобы поддержать нашу сборную в важнейшем матче.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

К сожалению, победить не удалось. Но зато мы теперь точно знаем, что за сборную по-настоящему болели и переживали, да ещё так, как этого не было довольно давно. Вот так встретили после матча Игоря Акинфеева.

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Игроки и Станислав Саламович поблагодарили болельщиков за поддержку. «Она очень помогала на протяжении всего турнира», — сказал Александр Самедов.

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Санкт-Петербург

Матч Португалия — Новая Зеландия на «Крестовском» собрал больше зрителей, чем первая игра сборной России. Казалось, что посмотреть на игру Криштиану Роналду приехали болельщики чуть ли не со всего света.

Вот, например, бразильцы.

Алжир, Марокко…

Просто Роналду – футболист с другой планеты. Так объясняют болельщики сборной Португалии, почему КриРо – лучший.

Сам Криштиану был в полном порядке – забил, команда победила. Жаль только, остался недоволен полем «Крестовского». «Поле было сложным, газон не очень хороший», — заявил он. Эх, видел бы он этот газон полтора месяца назад!

«Жаль, что с полем есть проблемы». Что говорили португальцы в Питере
Роналду раскритиковал газон в Санкт-Петербурге, Жоау Моутинью порадовался поддержке в России, а Силве не важен соперник в полуфинале КК.

А вот и маленький болельщик Криштану.

Болельщики сборной Португалии сказали, что им очень нравится в России. И похвалили людей – говорят, добрые очень.

Гостей из Новой Зеландии на этот раз в Петербурге было не меньше, чем на игре со сборной России.

После матча и португальцы, и новозеландцы дружно пели песни в петербургском метро.

В Сочи пока всё спокойно. Волонтёры готовятся к матчу Германия — Австралия.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Криштиану Роналду Болельщики — Футбол Видео Фото
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25 июня 2017, воскресенье
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