Московский транспорт на Кубке конфедераций: как это работает

Всё о том, как передвигаться по Москве во время большого турнира: бесплатно на метро или на такси за 50 тыс. рублей.

На Кубке конфедераций, репетиционном турнире перед чемпионатом мира в России, тестируется инфраструктура, которая будет максимально загружена в 2018 году. Один из самых важных объектов — транспорт, который стал частично бесплатным для болельщиков, волонтёров и журналистов. «Чемпионат» решил проинспектировать московский транспорт.

Наземный транспорт

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом на всём общественном транспорте, необходимо иметь паспорт болельщика FAN ID и билет на матч Кубка конфедераций. Всё, что нужно, — предъявить эти документы водителю в день матча или в течение четырёх часов после его окончания. Сейчас на 18 бесплатных маршрутах работает около 300 автобусов, обозначенных специальным эмблемой. Кроме того, на время турнира Мосгортранс также запустил два дополнительных шаттла до стадиона «Спартак» от метро «Аэропорт» и аэропорта Шереметьево.

Фото: РИА Новости

Все бесплатные маршруты



Трамвай № 6 «Братцево – метро «Сокол»

Троллейбус № 70 «Братцево — Белорусский вокзал»

Автобус № 38 «Рижский вокзал — Метро «Китай-город»

Автобус № 122 «Метро «Сокольники» — Лубянская площадь»

Автобус № 158 «3-й Павелецкий проезд — Метро «Лубянка»

Автобус № 248 «Метро «Волоколамская» — Улица Фабрициуса»

Автобус № 266 «4-й микрорайон Митина — Метро «Тушинская»

Автобус № 611 «Метро «Юго-Западная» — Внуковский завод» (аэропорт Внуково)

Автобус № 631 «Метро «Тушинская» — Таллинская улица»

Автобус № 899 «Южные Ворота — Метро «Алма-Атинская»

Автобус № 904 «4-й микрорайон Митина — Метро «Китай-город»

Автобус № 904к «4-й микрорайон Митина — Белорусский вокзал»

Автобус № 911 «Метро «Саларьево» — Аэропорт «Внуково»

Автобус № м9 «Метро «Владыкино» — Метро «Китай-город»

Автобус № м10 «Лобненская улица — Метро «Китай-город»

Автобус № Т39 «Фили — Метро «Маяковская»

Автобус № Б Садовое кольцо (внешнее, внутреннее)

Шаттл № М-3 «Метро «Аэропорт» – Стадион «Спартак»

Шаттл № М-4 «Аэропорт Шереметьево – Стадион «Спартак»

Шаттл «Международный аэропорт Шереметьево — станция метро «Речной вокзал»

Шаттл «Международный аэропорт Домодедово — станция метро «Домодедовская»

Шаттл «Международный аэропорт Внуково — станция метро «Саларьево»

Метро

С метро всё работает точно так же, как и с наземным транспортом. Для бесплатного проезда нужно просто предъявить в день матча билет и FAN ID на любой станции. Кроме того, после каждого матча на «Спартаке» сотрудники метро открывают двери турникетов, чтобы не задерживать болельщиков. Тогда бесплатно можно прокатиться в подземке даже в том случае, если билета на матч у вас не было. Например, в день матча России и Португалии в метро бесплатно проехало 33 тыс. человек.

Фото: РИА Новости

Аэроэкспресс

Самый удобный способ добраться из аэропорта в центр Москвы — аэроэкспресс. По билету на матч Кубка конфедераций за два дня до даты игры и через два дня после неё каждый болельщик может прокатиться два раза бесплатно.

Такси

А вот для тех, кто предпочитает передвигаться на такси, никаких льгот во время Кубка конфедераций не предусмотрено, что на самом деле очень логично. «Чемпионат» уже рассказывал о необычной ситуации, когда журналист из Чили уехал из аэропорта на частнике и заплатил за поездку до своей гостиницы 50 тыс. рублей.

«Полиция предложила двух охранников». Чилиец, обманутый в такси на 50 тысяч Поездка из Домодедово в центр Москвы за 50 тыс. рублей? Увы, это не сказка. Мы встретились с чилийцем, обманутым таксистом.

Очевидно, что этот транспортный сервис в аэропортах нуждается в лучшем информационном обеспечении для иностранных гостей.



Ну а чтобы не попасть в подобную ситуацию сейчас, нужно знать одно правило: в Москве уже давно большинство людей пользуется популярными такси-сервисами — известными по всему миру Uber и Gett, а также российскийм «Яндекс.Такси». В этих приложениях сразу отображается цена, которую пассажир заплатит по окончании поездки.

Однако даже эти сервисы, к сожалению, не помогут болельщику уехать со стадиона «Спартак» сразу после матча. Дело в том, что рядом с ареной нет оборудованной зоны для такси. Чтобы найти место, где сотрудники полиции не просят ускориться и пройти к метро, и заказать себе машину, нужно пройти как минимум полтора-два километра.



Тем не менее многие болельщики сталкивались с тем, что таксисты отказывались принимать заказы в мобильных приложениях из-за слишком большой загруженности на дорогах. Частники, ждавшие болельщиков недалеко от стадиона там, где можно было припарковаться, заламывали цены в несколько раз выше обычной. Иными словами, быстрее всего уехать со стадиона «Спартак» можно на автобусе или метро.

Автомобиль

«Если вы на автомобиле, то без малого час вы потратите на то, чтобы в радиусе 1,5-2 км от стадиона где-нибудь его воткнуть во дворе, если повезёт. Вся округа больше напоминает театр готовящихся военных действий, нежели футбольный матч. Хотя в принципе на ЧЕ-2012 в Варшаве было даже страшнее», — пишет в своём посте на «фейсбуке» руководитель Дирекции спортивных программ и социальных проектов Кирилл Терёшин.



Действительно, без предоплаченного парковочного места на стадионе на машине на матч лучше не ехать. Если всё же решили выбрать автомобиль, лучше паркуйтесь за две-три станции до метро «Спартак», чтобы быстро выйти со стадиона и беспрепятственно доехать до своей машины.

Поезд

Для болельщиков стали бесплатными и электрички, и поезда. При предъявлении билета на матч можно проехаться по любому из 11 направлений. Чтобы добраться в другой город Кубка конфедераций, нужно зарегистрироваться на сайте https://tickets.transport2018.com и забронировать свой билет там. Главное — успеть, потому что билеты заканчиваются очень быстро. Иногда сайт не успевает загрузить последнюю информацию и показывает, что свободные места доступны, когда весь вагон уже выкуплен. Проезд, например, на «Сапсане» в Питер недоступен, зато есть купе фирменного двухэтажного поезда. Как три дня назад сообщали в РЖД, бесплатным проездом воспользовались 3 тыс. болельщиков из 81 страны. Всего во время проведения матчей Кубка конфедераций — 2017 назначено 262 бесплатных дополнительных железнодорожных состава, которые курсируют между всеми четырьмя городами-организаторами с 15 июня по 4 июля 2017 года.



Тем не менее у многих болельщиков возникли проблемы, например, до и после матча России и Мексики в Казани. Все бесплатные и платные билеты на поезда за день матча и после него закончились. Болельщиком приходилось искать авиабилеты, ехать на своих машинах или искать попутчиков.

На форуме Винского болельщики делятся впечатлениями о бесплатных поездах во время Кубка конфедераций:



«Со слов начальника поезда, сегодня утром и вчера на поезд Москва — Казань с отправлением в 23.08 не посадили 56 человек, причина — сильно пьяные.

Пара чилийцев по ошибке сделала бронь на 23.06, вместо 21. Тоже не посадили на поезд, хотя мы все упрашивали, даже с оргкомитета, начальник был непреклонен», — пишет один из фанатов.

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