«Вместо ЧМ забивал таджикам в футзале». Самый необычный путь на КК

Три года назад Том Рогич узнал о том, что пролетел мимо футбольного чемпионата мира, перед посадкой на самолёт в Бразилию, а семь лет назад – в 2010-м – вместо мундиаля укатил на чемпионат Азии. По футзалу. В Ташкент. 17-летнего Рогича считали главной надеждой взрослой сборной Австралии, а он наслаждался такими отзывами, играл близко к чужим воротам и постоянно забивал – три Кувейту, один Ирану, два Таджикистану. «Футзалруз», по аналогии с «Соккеруз» (объедини вид спорта и кенгуру — получи прозвище австралийской сборной), улетели в четвертьфинале, а Рогич воспринимал это как невиданный успех.

Хоть где-то засветился.

Том Рогич

Кто: полузащитник сборной Австралии.

За кого играет: «Селтик» (Шотландия).

«Фишка»: пробился в футбол через Nike Chance

Имя с фамилией «типично» австралийские: папа родом из исторической области Лика, что в Хорватии, мама – сербка из Лесковаца, где лучше всего в стране жарят барбекю. Эмигрировали в Австралию строить семейное гнездо, осели в Канберре. Два старших брата не загорелись футболом, загорелся третий, как в той поговорке про двоих умных. Учился в частной школе Рэдфорд для сыновей политиков, писателей, актёров, общался с одним перспективным теннисистом – Ником Кирьосом, слышали о таком? – и даже пробовался в шахматном кружке, но теперь вспоминает об этом с насмешкой: не думайте, что я такой умный.

«Мне помогало, что моя школа делала упор исключительно на учёбе, а не на спорте, – вспоминает Рогич. – Там было правило: если ты играешь в футбол, то должен играть за школьную команду, и моему тренеру пришлось писать несколько писем, чтобы уговорить дать мне пойти на уровень выше». Уровень выше – это тренировки с Роном Смитом. Смит, коренной лондонец, в 1970-х забил на футбольную карьеру в «Тоттенхэме» из-за больного колена, плюнул на всё и рванул в Австралию, где 10 лет курировал программы по развитию австралийского спорта в Университете Канберры, а параллельно наблюдал за первыми шагами звёзд местного соккера – Лукаса Нилла, Марка Видуки.

Рогича Смит впервые увидел, когда Тому было 11, а плотно взялся за него спустя три года. «Он был высокий, долговязый, к 14 годам вымахал до шести футов (примерно 183 см), но кости ещё не успели вырасти – часто казалось, что при малейшей нагрузке он схватит травму», – вспоминает Смит. Он видел талант Рогича, учившегося играть на нарезках Зинедина Зидана, но был единственным, кто в него верил: где-то парня браковали из-за здоровья, где-то из-за низкого уровня игры. В 16 лет Том попробовал закрепиться в команде Национального университета Канберры в студенческой лиге, где-то даже добивался успехов, но в мае плюнул, принял предложение футзальной сборной – а в зале он тоже практиковался, хоть и пореже, чтобы привыкать к необычным отскокам, – и вместо ЧМ, на который почти параллельно поехала футбольная сборная Австралии, забивал в Ташкенте.

Через год Рон Смит повёз Рогича в Мельбурн, на национальный отборочный турнир NikeChance – по его итогам скауты отбирали ребят для поездок в Англию, где на тренировках устраивали ещё один мощный конкурсный отбор. Победители получали билет в профессиональный футбол – так пробивались Маджид Уорис, засветившийся в московском «Спартаке», и Максим Бойчук, в прошлом сезоне получивший контракт со «Спартаком» нальчикским. Смита попросили привезти троих игроков из Канберры, Рон взял с собой Рогича, а к 10-й минуте первой же двусторонки к нему подошёл Дэнни Хэй, бывший капитан сборной Новой Зеландии, игравший за «Лидс», и подмигнул: «Это твой парнишка, не так ли?» Из 75-тысячного отбора Рогич попал в сотню сильнейших, приехал в академию в британском Лафборо и там стал лучшим.

Рогич попал в скаутский список Арсена Венгера, натренировался с «Редингом», но ему отказали в выдаче визы – и сербохорватский австралиец рванул домой. Чтобы вытащить себя оттуда, хватило одного мощного сезона: Рогич заиграл на позиции атакующего полузащитника так грозно, что местные журналисты соревновались, кто лучше перехвалит Тома. Больше всех старался тот самый Рон Смит: «У него ноги — как у Бергкампа, а возможности — как у Видуки». В Австралии одинаково мощно за последние годы котировался всего один игрок – Аарон Муй: с Рогичем они вместе играют за «соккеруз» на Кубке конфедераций.

Британская виза Рогичу всё-таки понадобилась, только в чемпионат попроще: «Селтик» позвал Тома через год после найковской командировки. Но как-то сразу не задалось: всё скомкала травма голеностопа, Нил Леннон быстро забыл про австралийца и зимой 2014-го скинул парня в «Мельбурн Виктори» – команду, которой Рогич забил первый гол в А-Лиге. Том был удивительно невзрачен и там, после чего журналист спортивного портала Roar выступил с обвинительной речью: так тебе и надо. «Наша молодёжь переоценена и вообще не умеет думать. Чем думал Рогич, когда ехал в чемпионат лонг-боллов, будучи исключительно плеймейкером? Чем думал Коста Барбарусес, когда переезжал в район военных действий?» – вопрошал журналист Майк Такерман, вспоминая переезд Барбарусеса в «Аланию», и вряд ли его заботило, что именно во Владикавказе уже забыли про боевиков.

Полный перезапуск карьеры Рогича в «Селтике» совпал с назначением Брендана Роджерса. Тренер, сделавший «Суонсилону», приоткрывший талант Гилфи Сигурдссона и Филиппе Коутиньо, не мог халатно отнестись к австралийцу. Роджерс сделал Рогича человеком, разгоняющим почти все атаки «Селтика» через центр, и доверился его «пушке». Всю весну Брендан Роджерс говорил про австралийца, повторяя «мagician» (магический) через слово, на что Рогич отвечал: «Хм, Роджерс нечасто ошибается».

Нынешний сезон для Тома Рогича – сплошная идиллия, если не считать пары неприятных травм. Осенью Рогич сыграл в Лиге чемпионов против Серхио Бускетса и Фернандиньо, зимой расписался со своей любовью со школьной скамьи. Весну омрачили две неприятные травмы, зато в конце мая штатный маг принёс «Селтику» победу в Кубке Шотландии на последней минуте, после чего телефон Рогича раскалился от звонков-сообщений, а родня в Канберре устроила салют в честь Тома. Он улетел с одного края света на другой, вышел в составе сборной Австралии и казнил Саудовскую Аравию шикарным дальним ударом – не забей Рогич, и шансы «соккеруз» на прямую путёвку на ЧМ-2018 почти испарились бы.

Три года назад Том Рогич узнал о том, что пролетел мимо футбольного чемпионата мира, перед посадкой на самолёт в Бразилию, а теперь он самый крутой игрок сборной Австралии. Что может быть круче? Только прилёт в статусе национальной звезды на чемпионат мира.