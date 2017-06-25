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Сборную России по футболу обвиняют в употреблении допинга
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Евгений Слюсаренко

«Российские футболисты на допинге». Зачем англичанам нужен этот анекдот

Бессмысленное обвинение сборной России в применении допинга – пробный шар. Дальше может быть хуже.
25 июня 2017, воскресенье. 15:30. Футбол

В чём нас обвиняют, вы уже, наверное, прочитали. Выглядит всё очень серьёзно. Хочется даже испугаться.

ФИФА заподозрила игроков сборной России на ЧМ-2014 в употреблении допинга

Правда, страшно ровно до того момента, как прочтёшь оригинал. Потом смешно. Ладно, начну с конца. Ни один футболист сборной России, игравший на Кубке конфедераций, не имеет ни малейшей угрозы быть обвинённым в применении запрещённых препаратов и методов. Все футболисты нашей команды, выступавшие на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, могут спать спокойно. Против них у FIFA ничего нет. Всё, что происходит с подачи британской газеты Daily Mail, – это попытка выкопать труп годичной давности от профессора Макларена, немного освежить его душистой водой и попытаться ещё раз продать. В первый раз не получилось — вдруг прокатит во второй?

Поздно вечером 24 июня британское издание Daily Mail опубликовало статью с кричащим заголовком: «Допинговый отряд». Приложение выходного дня The Mail on Sunday утверждает: каждый игрок сборной России, выступавший на чемпионате мира — 2014 в Бразилии, находится под расследованием ФИФА из-за допинга.

Вообще текст британского журналиста Ника Харриса (человека известного – именно с его подачи летом 2013 года начался первый, сначала никем не подхваченный накат на российскую лёгкую атлетику; Зеппельт возникнет только через полтора года) сделан как по учебнику. По учебнику манипулятора и пропагандиста: мешаются факты (давно известные), предположения и ни к чему не обязывающие цитаты спикеров, а упаковывается это всё в утверждения, вроде как ещё и не доказанные, но с осадочком. Удивительно даже (или неудивительно?), что Харрис называет это высшим достижением в своей карьере.

Пойдем по фактам. Взять цифру: 11 «действующих профессиональных футболистов». Откуда она взялась? Из первой части доклада Макларена годичной давности. «Чемпионат» уже несколько раз приводил эту таблицу, вот она.

Год назад FIFA запросила у РФС все данные по этим 11 игрокам (из сборной России там никого не было, один из РФПЛ, остальные – представители мужского и женского футбола младших возрастов). Все данные были отправлены, никакой реакции от FIFA не последовало.

Вопрос, надо понимать, давно закрыт. Вообще, таблица Макларена за прошедший год сильно потускнела: при детальном разбирательстве международные федерации по видам спорта быстро понимали, что речь идёт о людях либо уже давно наказанных, либо совершенно посторонних. Но это так, к слову.

Что касается 23 футболистов в заявке сборной России на чемпионате мира — 2014, то по ним, как многозначительно утверждается в статье, «ведётся расследование». Представители FIFA сам факт «расследования» вроде как подтверждают. Но даже если предположить страшное (и смешное, учитывая результаты команды) – футболисты действительно были клиентами Григория Родченкова и государственной допинг-программы, то не очень понятно, как они тогда так ловко отскочили при допинг-контроле в Бразилии. Непосредственно перед турниром их проверяли в лаборатории Лозанны, во время турнира никого из ушлых эфэсбэшников, проделывающих дырку в бразильских помещениях, не могло быть. Или у нас настолько длинные руки?

ФИФА: все допинг-тесты сборной России на ЧМ-2014 дали отрицательный результат

Собственно, на этом содержательная часть текста и заканчивается (ну, ещё проделывается нехитрый подсчёт, сколько игроков с Кубка мира — 2014 выступает у нас в Кубке конфедераций — 2017). Дальше идёт обязательный Дик Паунд (который в отношении россиян ничего не подтверждает и не опровергает), зато даёт отличный заголовок: «ФИФА живёт в мире фантазий, если не считает, что в этом есть проблема». И не менее обязательные вопросы «о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году».

Будь авторы чуть более в теме, то обязательно бы вспомнили Романа Широкова, подозрительно получившего травму накануне чемпионата мира — 2014. Допинг же, небось, скрывал. FIFA, кстати, три года назад запрашивала у РФС бумаги по Широкову (МРТ и протокол операции в Финляндии) и тоже вроде как с тех пор ничего не предприняла. Но газетчики этот факт не вспомнили, и слава богу.

Зачем тогда этот несмешной анекдот? Что хотел сказать маститый автор Daily Mail своим опусом? У меня есть конспирологическая версия – она ни на чём не основана, но раз уже англичане этим не брезгуют, чем я хуже.

С дикими русскими хулиганами и расистами на домашнем Кубке конфедераций пока не сложилось. Переходим к плану Б – русскому допингу. Так получилось, что с весны медициной и антидопингом в FIFA занимается британец Алексис Вебер. Совпадение это или нет, но вот тут уже по заказу британского антидопингового агентства проверяют юношей. С этого сезона системно начнут проверять клубы. Что-то, какой-нибудь мельдоний да накопают.

Ну а далее по тексту – сразу возникнут «вопросы о пригодности России к проведению чемпионата мира в 2018 году». А пока надо немного подогреть тему. На всякий случай.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Допинг
Новости. Футбол
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