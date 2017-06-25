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Артём Дзюба и Александр Кокорин передают message Черчесову: видео
Текст: Антон Михашенок

По голове себе постучи. Ответ Артёму Дзюбе и Александру Кокорину

Артём Дзюба и Александр Кокорин выступают с загадочным сообщением – ладонями они изображают чьи-то усы.
25 июня 2017, воскресенье. 15:46. Футбол

Парни, очень сложный месседж, никто ведь и не понял. Молодцы. Но для каждого из вас у меня есть ответ.

Для тебя, Александр Кокорин, ответ будет покороче. Знаешь, Александр, я сейчас зашёл в уже мёртвый раздел «Евро-2016» на нашем сайте, и в шапке новостей там до сих пор висят твои слова. «После провалов на таких крупных турнирах очень долго приходишь в себя: не заходишь в Интернет, не смотришь телевизор, даже на улицу выходить нет никакого желания».

Это было сказано в январе, Александр, а уже в июне ты в Интернете с усами. Я правильно понимаю, что ты больше не ассоциируешь себя со сборной России, если выходишь в Интернет после провала? Надеюсь, что понимаю правильно, потому что сборной России ты больше не нужен. Во-первых, пока ты был уверен в своём непобедимом уровне, появились ребята, которые просто играют сильнее. Во-вторых, человек, который считает, что обыграл жизнь и может делать всё, что ему вздумается, — плохой выбор для выхода на поле с гербом на груди.

Теперь ты, Артём. Ты вроде отличный парень, журналисты тебя обожают, но так получается, что с тренерами у тебя не складывается. Вот вообще ни с кем, все плохие. Был Унаи Эмери и твой смех после того самого матча с «Динамо» и последовавшего затем знаменитого выпада про «тренеришку». Был Валерий Карпин, который тебя невзлюбил с первого дня. Теперь вот Станислав Черчесов, конфликт с которым ты так хочешь проафишировать. Это можно было бы назвать совпадением, но это вообще не совпадение.

И я скажу тебе, когда и почему всё началось.

Это было ровно 10 лет назад, в июне 2007 года. Перед установкой Владимира Федотова ты читал газету. Демонстративно или нет, я не знаю, потому что меня там не было, но факт в том, что тогда ты читал газету, хотя знал, что это против дисциплины. Твоё слово о безобидности этого действия против слов самого Владимира Григорьевича – знаешь, выбор очевиден. Тогда, в 19 лет, ты тоже решил, что победил мир, потому что Федотова в итоге убрали. Сплавили, если говорить прямо, – в эпохальном матче с «Москвой» я впервые в жизни видел, как летят на беговые дорожки красно-белые шарфы.

А помнишь, кто был тогда более-менее на твоей стороне, Артём? Нет? Я напомню. Это был спортивный директор «Спартака», а звали его Станислав Саламович Черчесов. Тот самый, конфликт с которым ты, очевидно, так хочешь проафишировать. Теперь уже точно демонстративно.

Раз уж вы взялись за почти рэперские диссы через жесты, парни, то я подскажу вам один. «Ха-ха-ха, я теперь самый умный среди дурачин // По голове себе постучи», — читала давным-давно «Каста». Вот это и сделайте. Вместо того чтобы пахать целый сезон и сделать невозможным невызов в сборную, вы добровольно вычеркнули себя с домашнего чемпионата мира.

Самые умные ведь.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Александр Кокорин Артём Дзюба Станислав Черчесов
Новости. Футбол
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