«Я люблю sirniki и pilmeni». Как австралиец живёт в России

Среди всех болельщиков сборных, участвующих в Кубке конфедераций, самый большой десант у чилийцев. Вот история одного из них.

Фанаты сборной Австралии в Москве тоже есть. Дамьен Брокард, работник посольства Австралии, живёт здесь уже восемь месяцев и страстно поддерживает «соккеруз» на Кубке конфедераций.



— Как вам жизнь в России?

— Мне здесь очень нравится! Ваша страна поражает красотой, здесь живут дружелюбные, умные и весёлые люди с отличным чувством юмора. Я успел побывать в нескольких городах России, и особенно мне понравился Петербург. История Австралии достаточно короткая, поэтому мне было интересно окунуться в древнюю историю и культуру вашей страны.



— Часто иностранцы говорят, что в московском темпе им жить тяжело.

— А мне нравится, что Москва живёт 24 на 7. Хотя лучшее, что есть здесь — это люди, правда! Кстати, я пробовал многое из местной кухни — sirniki, cutlet, pilmeni. А вот погода в России для австралийца очень непривычна. Я, как и все в Москве, в июне очень жду лета и надеюсь, что скоро оно нас настигнет.



— Что русские должны обязательно знать об Австралии?

— Во-первых, у России и Австралии намного больше общего, чем вы можете себе представить. Например, наши страны велики и их жители разбросаны по всей территории, а у наших народов есть история, которой мы гордимся. Часто Австралию называют молодой страной, хотя коренные народы живут здесь уже около 50 тысяч лет!



Думаю, об Австралии можно сказать, что это страна отлично подходит для путешествий, жизни и работы. Наша страна имеет уже 27 лет непрерывного экономического роста во многом благодаря успешным реформам и диверсификации экономики. В сочетании с нашими природными богатствами это делает Австралию отличным местом для жизни. На самом деле недавно мой родной город Мельбурн был назван самым пригодным для жизни в мире.

— Насколько футбол популярен в Австралии?

— Я сам большой фанат соккера, но у нас также популярен вид спорта, который называется «футбол по австралийским правилам». Это смесь соккера и регби. Но я ещё в детстве занимался соккером, а теперь часто играю в футзале в Москве.



— За кого вы болеете в Австралии и России?

— Я поддерживаю родную команду «Мельбурн Виктори» из А-Лиги. В этом сезоне они проиграли в финале «Сиднею». А вот в России я пока любимую команду не выбрал. Думаю, мне нужно стать менее дипломатичным и уже выбрать кого-то!



— В Австралии интересуются Кубком конфедераций?

— Конечно! Мы верим, что на этом турнире наша сборная сможет сыграть с сильнейшими командами других континентов и получить ценную практику перед чемпионатом мира — 2018.

— Собираетесь поддерживать свою команду здесь?

— Конечно, я уже побывал в Петербурге и собираюсь на сегодняшний матч с Чили на «Спартаке». А посол Австралии в России Питер Теш ездил на дебютный матч «соккеруз» в Сочи. Кстати, мой хороший друг приехал из Австралии с семьёй, чтобы посетить все три матча.

— За кем из сборной Австралии нам стоит последить?

— Думаю, Миле Йединак, наш капитан, — отличный футболист. Раньше мы восхищались Тимом Кэхиллом, и его карьера действительно была великолепной, но теперь он скорее лидер в раздевалке, чем на поле. Хотя он по-прежнему хорош — вспомните его гол в ворота Голландии на прошлом чемпионате мира! А ещё обратите внимание на Аарона Муя, Матса Луонго и Робби Круза — тоже очень неплохие игроки.



— Каковы шансы Австралии на Кубке конфедераций?

— От сегодняшней игры с чилийцами зависит очень многое. Несмотря на то что их сборная считается более звёздной, у нас есть неплохие шансы. «Соккеруз» играют в жёсткий и мощный футбол. К тому же у нас много техничных и быстрых молодых футболистов в команде.



— Хоть Россия и вылетела с Кубка конфедераций, кто вам нравится из нашей команды больше других?

— Я был впечатлён голом Глушакова и голевым пасом Полоза. Если наши сборные встретятся на чемпионате мира, «соккеруз» нужно будет внимательно следить за этими парнями.

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