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Чили – Австралия – 1:1. Кубок конфедераций. 25 июня 2017. Отчёт
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Сергей Титов

Чуть не запрыгнули в полуфинал. Австралия дала бой чилийцам

Сборная Австралии сыграла вничью с Чили, хотя была не хуже, а то и лучше сильнейшей команды Южной Америки.
25 июня 2017, воскресенье. 20:06. Футбол
Кубок конфедераций. Группа B. 3-й тур
25 июня 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Чили
1 : 1
Австралия
0:1 – Троизи – 42, 1:1 – Родригес – 67

На фоне шумного чилийского красного моря, влюбившего в себя Москву и Казань, австралийцев на Кубке конфедераций совсем мало. Они скучковались на центральном секторе группой человек в 30, не заряжали вирусные кричалки вроде «Чи-чи-чи, Ле-ле-ле», но тусовались вокруг стадиона в лучших чилийских традициях. Пили и пели, даже про Владимира Путина.

В плане силы команд Чили и Австралия – сборные, соблюдающие схожие пропорции. Чилийцы круче, сильнее тактически, их сборную уважают даже гранды, у них есть две настоящих звезды, тогда как у Австралии – сборная прожжённых, пропитанных жиром английских лиг разного пошиба бойцов. Но «соккеруз» заставили замолчать спартаковский стадион, которому идут чилийские цвета, и выключить из игру самую дерзкую сборную Кубка конфедераций.

Алгоритм предельно простой – навязать жёсткую борьбу, напугать чилийцев. Жёстко рубиться соперники начали со стартового свистка: ветеран Австралии Тим Кэхилл, в честь которого вся сборная вышла на разминку с «сотней» на спине в честь 100-го матча капитана, с хрустом врезал в центре поля Артуро Видалю. С разницей в три секунды в партер убрали Алексиса Санчеса и Маурисио Ислу. Чарлиса Арангиса вырубили прыжком в опорную ногу. Предсказуемо начали психовать и чилийцы – сначала стали требовать у судьи карточки и пенальти (Джанлука Рокки даже прибегал к системе VAR, но не указал на «точку»), потом сами летели сопернику в ноги.

Шансы Австралии на выход в полуфинал Кубка конфедераций казались иллюзорными, но на самом деле для сенсации достаточно было победить Чили с разницей в два мяча. Много, но разве невозможно? И «соккеруз» хватило голых бойцовских качеств, чтобы заставить чилийцев сильно нервничать. Южноамериканцев хватило на первые 20-25 минут, когда вратарь Райан потащил два подряд сложнейших удара от Видаля и Варгаса – но потом Австралия своими кровожадными попытками прессинга, жёсткими отборами и страстью к единоборствам успокоила чилийцев. И выбила из колеи некоторых игроков, любящих тепличные условия.

Эдуардо Варгас – один из таких. Клубная карьера Варгаса строится тяп-ляп, потому что Варгас не умеет справляться с конкуренцией и быть вторым. В «Хоффенхайме» конкуренцию у чилийца выигрывал слегка деревянный Марк Ут, в «Наполи» Варгас не сделал даже намёка, чтобы вытеснить из состава Игуаина. Под давлением австралийцев Эдуардо предсказуемо «поплыл», и именно его ошибка начала голевую атаку на ворота Клаудио Браво (да, кстати, дриблинг Браво и выходы из-за штрафной тоже были – Хосеп Гвардиола явно останется доволен). Крузе накрыл Варгаса в середине поля, организовал атаку, получил мяч от Сэйнсбери на правом углу штрафной и придумал классную передачу вразрез на Джеймса Троизи. Дальше оставалось только подкинуть мяч над Браво.

Сборная Чили проснулась ровно на три минуты, когда Миллиган выбивал мяч из пустого угла, а потом включила режим второго тайма с немцами – минимум интенсивности, слабые скорости, только больше боязни стыков и свободных зон. Гордая Австралия должна была забивать ещё – не могла, а именно должна была. Помешал только класс собственных игроков. Перед свистком на перерыв Сэйнсбери оказался один перед воротами, но умудрился засадить выше перекладины. Робби Крузе, получив классно выстроганную диагональ, не попал по мячу прямо перед воротами – после каждого загубленного момента на лице Крузе читалась вселенская скорбь. Джейми Макларен выскакивал из-за спин чилийцев и оставался один перед воротами Браво, но снова бил максимально коряво, насколько возможно.

Чилийцы – в первую очередь болельщики, конечно, – завоевали немало симпатий за неделю, однако после московского матча Австралию жалко больше. Это история о правильном плане на игру, правильной тактике мелкого фола, выбешивавшей Хуана Антонио Пицци и его игроков, об отличных загубленных шансах и близком к сенсационному полуфинале. Да, сборная Чили отыгралась в середине второго тайма, это было ожидаемо и естественно.

Однако к своей мечте Австралия была невероятно близко.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Чили — Футбол Кубок конфедераций
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