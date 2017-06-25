Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Германия обыграла Камерун в заключительном туре группового этапа КК-2017
Фото: РИА Новости
Текст: Марк Бессонов

Уроки мужества. Германия выходит из группы, Камерун влюбляет в себя Сочи

Как футболисты из Камеруна заставили болеть за себя сочинскую публику.
25 июня 2017, воскресенье. 20:26. Футбол
Кубок конфедераций. Группа B. 3-й тур
25 июня 2017, воскресенье. 18:00 МСК
Германия
3 : 1
Камерун
1:0 – Демирбай – 48, 2:0 – Вернер – 66, 2:1 – Абубакар – 79, 3:1 – Вернер – 81
Удаления: нет – Мабука, 64

Перед последним туром в группе В всё было одновременно и однозначно, и запутанно. Германия и Чили с 4 очками занимали первое место, однако Австралия и Камерун имели все шансы оказаться в плей-офф, если бы одержали победы над фаворитами. И зрители стадиона «Фишт», под палящим южным солнцем пришедшие на матч, увидели игру равных соперников. Во всяком случае в первом тайме.

Главный тренер Уго Броос действительно построил отличную вышколенную команду, которая, не обладая звёздами в составе, сумела победить в Кубке Африки. Бельгийский тренер помимо чётких указаний по игре, похоже, заложил в головы своих футболистов простую мысль: не стоит бояться сборную Германии, это всего лишь второй состав.

Футбол, под который можно заснуть

Камерун, привыкший играть от соперника, в первом тайме не форсировал событий. Спокойно закрывал зоны, перекрывая воздух креативной группе атаки немцев, – в итоге Демирбай и Дракслер большую часть времени крутились вокруг мяча в центре поля, а Вернер был отрезан от линии полузащиты.

Уго Броос помимо чётких указаний по игре, похоже, заложил в головы своих футболистов простую мысль: не стоит бояться сборную Германии, это всего лишь второй состав.

Лёв не отступил от новой тенденции и сыграл в три центральных защитника – Зюле, Рюдигер и Гинтер пытались разгонять атаки от своей штрафной, Платтенхардт и Киммих наворачивали километраж по флангам. Последний, к слову, регулярно появлялся в чужой штрафной и в середине первой сорокапятиминутки и вовсе чуть не открыл счёт, ударив головой с позиции центрального нападающего.

На этом атакующие порывы бундестим в первом тайме закончились. А вот камерунцы несколько раз могли и открыть счёт – Абубакар чуть было не перекинул мяч через тер Штегена ударом с центра поля, а перед самым перерывом только вратарь «Барселоны» смог предотвратить появление больших неприятностей у своей команды, отразив удар активного Ангисса.

Если бы не несколько полумоментов, под лучами сползающего за горизонт солнца половину зрителей стадиона «Фишт» вполне могло разморить. Знали бы они, что их ждёт во втором тайме.

Футбол, под который невозможно спать

А ждало их настоящее шоу.

В первые пару десятков минут у игроков сборной Камеруна были все поводы обозлиться на весь мир. Юлиан Дракслер блеснул спящей пока на этом Кубке Конфедераций гениальностью и пяткой выкатил мяч на Демирбая, который отличным ударом открыл счёт.

ХолиVAR. Первые голы топ-турнира, отменённые после видеоповторов
Судья матча Португалия-Мексика дважды воспользовался системой видеопомощи арбитрам, а затем повтор лишил гола чилийцев. Система заработала!

Затем была доля фарса – колумбийский судья Вильмар Перес за несколько минут успел не разглядеть эпизод, когда Джан и Мабука пошли в стык прямыми ногами, сбегать посмотреть повтор, показать красную карточку Сиани, который уже начал покидать поля, саркастично аплодируя решению арбитра, вернуться к монитору, понять свою ошибку и удалить Мабуку, а Сиани вернуть в игру.

Взять за основу. Германия убеждает, что она — фаворит
В этом тексте только одна фамилия — человека, который отвлёк внимание от фамилий на майках.

Камерун остался в меньшинстве и через минуту получил в свои ворота второй гол. Неугомонный Киммих сделал подачу в штрафную, где прыгнувший на мяч рыбкой Вернер расстрелял ворота Ондоа. Несмотря на всё, камерунцы и не думали сдаваться – Абубакар, Бассогог и миниатюрный Фай носились по флангам, организовывали высокий прессинг у ворот тер Штегена и влюбили в себя сочинскую публику, которая бурными аплодисментами встретила ответный гол африканцев.

Две минуты понадобилось немцам, чтобы вновь установить разницу в два мяча и снять все вопросы о выходе из группы. Вернер вновь расстрелял ворота Ондоа, который стал одним из героев матча, вытащив несколько сложнейших ударов и показав, что не зря тренер сделал ставку на вратаря второй команды «Севильи», а не на голкипера финалиста ЛЕ «Аякса» Андре Онана.

Несмотря на всё, камерунцы продолжали нестись вперёд под одобрительный рёв трибун. Показательно, что последний удар по воротам нанесли африканцы. Команду Лёва мы ещё увидим на Кубке конфедераций, но храбрые камерунцы, после финального свистка снявшие мокрые насквозь футболки в центре поля и аплодирующие поддерживающей ей публике в центре поля, преподнесли нашему футболу несколько футбольных уроков. Главный — не сдаваться, даже когда всё против тебя. И эти парни заслужили того, чтобы мы запомнили в первую очередь их, а не цифры на табло.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 7
Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Камеруна - Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
25 июня 2017, воскресенье
22:55 Лёва встретили овациями в отеле после его 100-й победы со сборной Германии
22:53 Платтенхардт: игра, которую Германия показывала во 2-м тайме, откроет все двери
22:46 Глушаков: не судите сборную России строго, мы отдались игре полностью
22:43 Лёв: сборная Германии опять испытывала проблемы с реализацией
22:35 Демирбай: голом в ворота сборной Камеруна я отблагодарил Лёва за доверие
22:28 Первый тренер Кокорина: Саша — это человек, который не делает ничего плохого
22:28 Видаль: выход в полуфинал был первой задачей сборной Чили на Кубке конфедераций
22:25 Зобнин: по шесть часов в день провожу в тренажёрном зале
22:15 Мак: здорово, что в «Зените» теперь работает такой специалист, как Манчини
22:09 Броос: я так и не понял, что произошло в эпизоде с удалением игрока Камеруна
22:00 Комбаров, Джикия, Кутепов, Глушаков и Самедов присоединятся к «Спартаку» 2 июля
22:00 Игнатьев: Кокорин и Дзюба не настолько глупые, чтобы задевать Черчесова
21:45 Кокорин: не считаю корректным комментировать игру сборной России
21:37 Дзюба – о послании в «Инстаграме»: это шутка, просто эмоция, а люди додумывают
21:31 Тим Кэхилл: сборная Австралии составила конкуренцию одной из лучших команд мира
21:30 Лицо в крови, фанаты в образе Видаля и другие фото с матча Чили – Австралия
21:24 Киммих: погода в Сочи лучше, чем в Казани. Рад, что остаёмся здесь до полуфинала
21:21 Вернер: сложно сказать, хотел бы я сыграть в полуфинале с Мексикой или Россией
21:15 «Ницца» объявила о подписании нового контракта с Балотелли
21:14 Дракслер: сегодня сборная Германии сделала ещё один шаг к победе в КК-2017
21:05 «Анжи» обыграл «Астру» в товарищеском матче
21:01 «Динамо» сыграло вничью с «Ваккером», ведя 2:0 после первого тайма
20:55 Германия — Камерун — 3:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
20:55 Постекоглу: я расстроен, сборная Австралии хотела выйти из группы
20:50 Зобнин: очень переживал за сборную России, очень хотелось ей помочь
20:44 Пицци: надеюсь, у сборной Чили будет возможность посмотреть Санкт-Петербург
20:43 Дюков – о словах Лебедева: подобная форма критики игроков недопустима!
20:37 Пицци: Португалия — непростой соперник, но против нас тоже будет непросто играть
20:32 Чили — Австралия — 1:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций
20:28 Тульский «Арсенал» продлил контракт с Беляевым
20:22 Троизи: стадионы в России – одни из лучших, на которых мне приходилось играть
20:11 Созин: Кокорин и Дзюба объявили войну футбольному сообществу
20:09 Лёв одержал 100-ю победу в 150-м матче в качестве наставника сборной Германии
20:05 «Ахмат» в контрольном матче разгромил «Вёргль», Балай оформил хет-трик
20:02 Германия – Камерун: Тимо Вернер получил награду BUD AF Man of the Match
20:02 Чили — Австралия: Троизи получил награду BUD AF Man of the Match
19:56 Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017
19:55 Чили сыграла вничью с Австралией и заняла второе место в группе B КК
19:54 Германия обыграла Камерун и заняла первое место в группе B Кубка конфедераций
19:30 Германия – Камерун: арбитр показал красную карточку после видеоповтора
19:22 За игрой Чили – Австралия наблюдают 33 639 зрителей, Германия – Камерун — 30 230
19:20 «Суонси» отклонил предложение «Эвертона» по Сигурдссону в размере £ 27 млн
19:04 Акинфеев получит отдых после КК-2017, Васин и Головин сразу присоединятся к ЦСКА
19:00 Гол Троизи на 42-й минуте принёс билет на ЧМ-2018 обладателю карты Visa на 4214
18:34 Власти Сочи заявили о готовности города к проведению ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017