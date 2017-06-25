Уроки мужества. Германия выходит из группы, Камерун влюбляет в себя Сочи

Перед последним туром в группе В всё было одновременно и однозначно, и запутанно. Германия и Чили с 4 очками занимали первое место, однако Австралия и Камерун имели все шансы оказаться в плей-офф, если бы одержали победы над фаворитами. И зрители стадиона «Фишт», под палящим южным солнцем пришедшие на матч, увидели игру равных соперников. Во всяком случае в первом тайме.

Главный тренер Уго Броос действительно построил отличную вышколенную команду, которая, не обладая звёздами в составе, сумела победить в Кубке Африки. Бельгийский тренер помимо чётких указаний по игре, похоже, заложил в головы своих футболистов простую мысль: не стоит бояться сборную Германии, это всего лишь второй состав.

Футбол, под который можно заснуть

Камерун, привыкший играть от соперника, в первом тайме не форсировал событий. Спокойно закрывал зоны, перекрывая воздух креативной группе атаки немцев, – в итоге Демирбай и Дракслер большую часть времени крутились вокруг мяча в центре поля, а Вернер был отрезан от линии полузащиты.

Уго Броос помимо чётких указаний по игре, похоже, заложил в головы своих футболистов простую мысль: не стоит бояться сборную Германии, это всего лишь второй состав.

Лёв не отступил от новой тенденции и сыграл в три центральных защитника – Зюле, Рюдигер и Гинтер пытались разгонять атаки от своей штрафной, Платтенхардт и Киммих наворачивали километраж по флангам. Последний, к слову, регулярно появлялся в чужой штрафной и в середине первой сорокапятиминутки и вовсе чуть не открыл счёт, ударив головой с позиции центрального нападающего.

На этом атакующие порывы бундестим в первом тайме закончились. А вот камерунцы несколько раз могли и открыть счёт – Абубакар чуть было не перекинул мяч через тер Штегена ударом с центра поля, а перед самым перерывом только вратарь «Барселоны» смог предотвратить появление больших неприятностей у своей команды, отразив удар активного Ангисса.

Если бы не несколько полумоментов, под лучами сползающего за горизонт солнца половину зрителей стадиона «Фишт» вполне могло разморить. Знали бы они, что их ждёт во втором тайме.

Футбол, под который невозможно спать

А ждало их настоящее шоу.

В первые пару десятков минут у игроков сборной Камеруна были все поводы обозлиться на весь мир. Юлиан Дракслер блеснул спящей пока на этом Кубке Конфедераций гениальностью и пяткой выкатил мяч на Демирбая, который отличным ударом открыл счёт.

ХолиVAR. Первые голы топ-турнира, отменённые после видеоповторов Судья матча Португалия-Мексика дважды воспользовался системой видеопомощи арбитрам, а затем повтор лишил гола чилийцев. Система заработала!

Затем была доля фарса – колумбийский судья Вильмар Перес за несколько минут успел не разглядеть эпизод, когда Джан и Мабука пошли в стык прямыми ногами, сбегать посмотреть повтор, показать красную карточку Сиани, который уже начал покидать поля, саркастично аплодируя решению арбитра, вернуться к монитору, понять свою ошибку и удалить Мабуку, а Сиани вернуть в игру.

Взять за основу. Германия убеждает, что она — фаворит В этом тексте только одна фамилия — человека, который отвлёк внимание от фамилий на майках.

Камерун остался в меньшинстве и через минуту получил в свои ворота второй гол. Неугомонный Киммих сделал подачу в штрафную, где прыгнувший на мяч рыбкой Вернер расстрелял ворота Ондоа. Несмотря на всё, камерунцы и не думали сдаваться – Абубакар, Бассогог и миниатюрный Фай носились по флангам, организовывали высокий прессинг у ворот тер Штегена и влюбили в себя сочинскую публику, которая бурными аплодисментами встретила ответный гол африканцев.

Две минуты понадобилось немцам, чтобы вновь установить разницу в два мяча и снять все вопросы о выходе из группы. Вернер вновь расстрелял ворота Ондоа, который стал одним из героев матча, вытащив несколько сложнейших ударов и показав, что не зря тренер сделал ставку на вратаря второй команды «Севильи», а не на голкипера финалиста ЛЕ «Аякса» Андре Онана.

Несмотря на всё, камерунцы продолжали нестись вперёд под одобрительный рёв трибун. Показательно, что последний удар по воротам нанесли африканцы. Команду Лёва мы ещё увидим на Кубке конфедераций, но храбрые камерунцы, после финального свистка снявшие мокрые насквозь футболки в центре поля и аплодирующие поддерживающей ей публике в центре поля, преподнесли нашему футболу несколько футбольных уроков. Главный — не сдаваться, даже когда всё против тебя. И эти парни заслужили того, чтобы мы запомнили в первую очередь их, а не цифры на табло.