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Артём Дзюба, сборная России — Футбол
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Откуда усы растут. О «конфликте» Черчесова и Дзюбы

Почему в видео Кокорина мы увидели именно тренера сборной.
25 июня 2017, воскресенье. 23:49. Футбол

Гонка морализаторов скоро закончится. Было предсказуемо, что в ближайшее время Кокорин и Дзюба скажут, что ладошки у рта — это никакие не усы, а, например, летающая тарелка. Или ещё проще – шутка, эмоция.

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Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

По голове себе постучи. Ответ Артёму Дзюбе и Александру Кокорину
Артём Дзюба и Александр Кокорин выступают с загадочным сообщением – ладонями они изображают чьи-то усы.

Меня интересует другое: а почему это все сразу подумали на Черчесова? Может, из-за информации о конфликте?

Ссора, как её почему-то называют, была вялотекущей. Совокупность мелочей начала набираться намного раньше. Например, Черчесов пять раз вызывал Дзюбу в сборную, но в большинстве случаев всё заканчивалось пропуском из-за травмы, возвращением в «Зенит» и участием в следующих же матчах.

На сборе в Австрии принципиальность проявлял уже Черчесов. Он и лично, и в присутствии других игроков прямо говорил о низкой успеваемости Артёма на занятиях. По моим данным, обращение к игроку звучало хоть и не в претенциозной форме, но в типичном стиле Черчесова.

Это была та история, когда главный тренер имел полное право требовать, а игрок — возмущаться.

Во-первых, тренерский штаб был в курсе проблем Дзюбы с коленом и варьировал уровень индивидуальных нагрузок.

Во-вторых, игрок выполнял меньшие объёмы не из-за того, что лентяй и подонок, а потому что он профессиональный футболист, который хочет подойти к матчам Кубка конфедераций в оптимальной форме. Мучившиеся с артрозом точно поймут, что произойдёт с перегружаемым коленом — оно очень быстро испортится.

В-третьих, Дзюба действительно мог играть на Кубке конфедераций в полную силу. Это подтверждают как слова доктора сборной Эдуарда Безуглова, так и отсутствие писем из «Зенита» о том, что Артёма нужно как-то особенно беречь.

В идеале ситуация должна была выглядеть просто и понятно. Игрок отказывается от необходимого отпуска ради сборной и в какой-то степени рискует здоровьем. А тренер, который обо всём знает, но сам вызывает игрока, оказывает ему поддержку.

Например, экс-капитан «Тоттенхэма» Ледли Кинг тренироваться не мог вообще, но при этом был лучшим чуть ли не в каждом из матчей. Но можно ли назвать Дзюбу Кингом? Опять же, при различных тактических схемах он не выглядит даже железным игроком основы. Во-вторых, повторюсь, некоторые игроки приезжали в сборную и лечились, находясь в расположении команды. Артём же уезжал лечиться в клуб и тут же выходил в официальных играх.

Голодный Кокорин, загорелый Дзюба. Как «Зенит» вышел из отпуска
Артём Дзюба опроверг информацию о необходимости операции на колене, а Андрей Лунёв продолжит залечивать травму уже на сборах.

В Австрии Черчесов тоже намекал Артёму, что сборная — это не «Зенит», где можно играть неготовым. Что в соперниках здесь Чили, а не «Амкар». И поэтому, если ты находишься в заявке, в общей группе и хочешь выходить на поле, то должен работать на максимуме. Да, при максимальном уровне нагрузок Кубок конфедераций мог закончиться для Артёма всё там же в Австрии. С другой стороны, тренеру сборной нужен результат, и он не обязан заниматься благотворительностью.

Но вернёмся к диалогам игрока и тренера. В ответ на постоянные претензии Артём возмутился и напомнил про колено. Но Черчесов продолжал: если ты не можешь работать наравне со всеми, то и играть будешь по 20 минут. Эмоциональный Дзюба якобы продолжил: я готов и буду играть весь матч.

Вот и весь «конфликт», который, по разным данным, дополнился ссорой Артёма с тренером по физподготовке и закончился отъездом игрока в тот же день. И с этой точки зрения дело действительно только в колене и ни в чём другом.

Дальше вновь вернёмся к видео Кокорина, на котором нам всем привиделись усы. Имел ли Дзюба гипотетические мотивы высмеять конкретного тренера, не отнёсшегося к нему по-особенному, не взявшего его на турнир и не добившегося результата? Несомненно. Потому что сыграть на домашнем чемпионате мира в 30 лет — это вершина карьеры футболиста. И в данном случае Черчесов для Дзюбы — не просто соотечественник, а тренер, который показал: в случае чего мы, Артём, можем справиться и без тебя.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Артём Дзюба Станислав Черчесов Кубок конфедераций
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