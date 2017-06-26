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Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

ФИФА: все допинг-пробы россиян на ЧМ-2014 отрицательные — в обзоре дня

Определились полуфиналисты КК-2017, Дзюба прокомментировал скандальное видео, а в ФИФА опровергли слухи о допинге в сборной России.
26 июня 2017, понедельник. 00:00. Футбол

Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017

Завершился групповой этап проходящего в России Кубка конфедераций. Таким образом, определились полуфинальные пары.

Сборная Португалии, занявшая первое место в группе A, встретится с командой Чили, финишировавшей на второй строчке в группе B. Матч состоится 28 июня в Казани.

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В другом полуфинале встретятся лучшая команда группы B сборная Германии и сборная Мексики, занявшая второе место в группе A. Матч состоится 29 июня в Сочи.

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Матч за третье место на Кубке конфедераций пройдёт 2 июля в Москве. В тот же день в Санкт-Петербурге будет сыгран финал.

ФИФА опровергает слухи о допинге в сборной России

В пресс-службе ФИФА в ответ на запрос «Чемпионата» прокомментировали появившуюся в английском издании Daily Mail информацию о том, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

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«ФИФА в тесном сотрудничестве с ВАДА продолжает расследование в отношении футболистов, о которых шла речь в докладе Макларена. Впрочем, ФИФА не комментирует информацию по поводу конкретных игроков, поскольку не может раскрывать детали расследований. В интересах ФИФА завершить данные процедуры как можно раньше, и пока что организация не может обнародовать другие детали.

Что касается Кубка конфедераций, то у каждого игрока на анализ брали кровь и мочу, и все результаты были отрицательными. Кроме того, все допинг-тесты игроков, которые принимали участие в ЧМ-2014 — в том числе членов сборной России — дали отрицательный результат. ФИФА отвечала за тесты и направила все образцы в аккредитованную лабораторию ВАДА в Лозанне. Эта же процедура действует на Кубке конфедераций», — сообщили в пресс-службе ФИФА.

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Кокорин и Дзюба разместили в «Инстаграме» скрытое послание

Нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артём Дзюба опубликовали скрытое послание.

Кокорин выложил в своём «инстаграме» видео с подписью «месседж» (послание). На этом видео футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Что именно значит данный жест и кому он адресован, игроки, не попавшие в заявку сборной России на Кубок конфедераций, не объяснили.

На домашнем Кубке конфедераций национальная команда под руководством Станислава Черчесова не сумела выйти из группы. Накануне сборная России проиграла в Казани мексиканским футболистам со счётом 1:2 и заняла третье место в группе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Позднее Дзюба прокомментировал это послание в «Инстаграме».

«Что мы на самом деле имели ввиду своим постом в «Инстаграме»? Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то», — цитирует Дзюбу «Спорт-экспресс».

Лебеденко стал игроком московского «Арарата»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Игорь Лебеденко, последним клубом которого был «Ахмат», перешёл в московский «Арарат». У 34-летнего Лебеденко по окончании сезона закончился контракт с «Ахматом», и грозненский клуб 23 мая объявил об уходе игрока. Лебеденко до перехода в «Ахмат» выступал за «Рубин», «Ростов», «Сатурн», «Локомотив» и «Торпедо». В прошлом сезоне хавбек сыграл в 17 (девять в стартовом составе) матчах РФПЛ и забил три гола.

Ранее состав «Арарата», который в новом сезоне будет выступать в ПФЛ, пополнили Роман Павлюченко и Марат Измайлов.

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Слова Лебедева о Жиркове рассмотрит комитет по этике

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал высказывание вице-спикера Госдумы и члена исполнительного комитета РФС Игоря Лебедева в адрес полузащитника Юрия Жиркова после матча национальной команды со сборной Мексики (1:2) в Кубке конфедераций.

Зотов: материалы по словам Лебедева о Жиркове будут переданы в комитет по этике

Член исполкома РФС и председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков поделился мнением по поводу критики вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым полузащитника сборной России Юрия Жиркова и вратаря Игоря Акинфеева.

«Подобная форма критики игроков недопустима! Очевидно, что такие комментарии провоцируют травлю. Жирков на Кубке конфедераций был одним из самых полезных футболистов сборной. А эти две жёлтые карточки были игровыми, и нельзя сказать, что он действовал умышленно грубо. По сути оба предупреждения – оценка эпизодов арбитром, причём оценка весьма субъективная. Юрий и Игорь всегда являли собой пример самоотдачи – даже в случаях травм и не лучшего самочувствия принимали приглашение в национальную команду. Они сделали очень много для российского футбола и в том числе внесли огромный вклад в нашу бронзу на Евро-2008».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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