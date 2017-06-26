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Леандро Паредес
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

Был Рикельме, а стал Пирло. Зачем «Зениту» нужен Леандро Паредес

Из «Ромы» в «Зенит» вместе с Манолосом должен перейти Леандро Паредес. Аргентинец нужен сине-бело-голубым никак не меньше грека.
26 июня 2017, понедельник. 10:00. Футбол
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«Я – новый Пирло? Может быть! Знаю, что есть только один Пирло, который неповторим, но я усердно работаю, чтобы каждый день становиться лучше. Я ещё молод, посмотрим, что произойдёт в будущем». 22-летний аргентинец Леандро Паредес не прочь повторить путь знаменитого итальянца, который превратился из классического плеймейкера в нетипичного опорного полузащитника, дирижировавшего игрой команды из глубины поля. По данным зарубежных СМИ, Паредес продолжит своё развитие под руководством Роберто Манчини, поскольку «Зенит» согласился заплатить за аргентинца и его партнёра по «Роме» защитника Костаса Маноласа требуемые римским клубом 65 млн евро.

«Бока Хуниорс», «Рома», «Эмполи»

А ведь в начале карьеры Паредеса болельщики «Боки Хуниорс» сравнивали воспитанника клуба из Буэнос-Айреса с легендарным атакующим полузащитником «генуэзцев» Хуаном Романом Рикельме. Леандро дебютировал за «Бока Хуниорс» в возрасте 16 лет, выйдя на замену в матче чемпионата страны с «Архентинос Хуниорс». Талантливому юниору выпала честь сыграть целых 10 минут вместе с самим Рикельме. Правда, получилось не здорово: «Бока» пропустила в концовке два гола и проиграла дома со счётом 0:2.

Трансформация полузащитника Паредеса происходила постепенно, а обрела законченный вид в сезоне-2015/16, который он провёл на правах аренды в «Эмполи». До этого Леандро ставили под нападающим, на левый фланг, на позицию полусреднего. В родном «Бока Хуниорс» аргентинец выступал до 2014 года, за это время команда из Буэнос-Айреса завоевала один чемпионский титул (2011, Апертура) и выиграла Кубок страны (2012). Однако Паредес до отъезда в Италию сыграл в местной Примере всего 29 матчей и забил пять голов.

Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини хотел перевезти Паредеса в Серию А ещё когда работал в «Палермо», вот только быстро решить задачу не удалось. В январе 2014-го Сабатини всё-таки договорился об аренде аргентинца для римского клуба на будущий сезон за 250 тыс. евро, а для лучшей адаптации Леандро к Италии его сперва отравили на полгода в аренду в «Кьево», где он не играл за исключением одного-единственного выхода на поле.

В сезоне-2014/15 Паредес принял участие в 10 матчах Серии А и забил свой первый гол – в ворота «Кальяри». Мяч после его удара с линии штрафной угодил в штангу, после чего нырнул в сетку. Этот гол стал победным. Руководители «Ромы» убедились, что Леандро хорошо приживается и выкупили права на него за 6 млн евро. Однако настоящую рекламу аргентинцу сделал сезон-2015/16, на который его арендовал «Эмполи». Тренер Марко Джампаоло отвёл Паредесу место «опорника» в ромбе полузащитников, и, как показала практика, угадал на все сто. Молодой новичок был очень полезен и помог «Эмполи» финишировать в десятке. Сыграл 33 матча, забил два гола и сделал голевой пас, но скромная статистика результативности не отражает реального вклада Леандро в командные действия.

В «Зенит» со второй попытки

Период в «Эмполи» показал, что у Паредеса масса достоинств как созидательных, так и оборонительных. У аргентинца прекрасная техника, он здорово контролирует мяч и видит поле. Умеет выдать точный пас на любое расстояние с обеих ног, не боится принимать смелые решения. Леандро – идеальная фигура для связи защиты с атакой. Способен хорошо исполнить стандарт и обладает мощным ударом. Вдобавок он достаточно агрессивен в единоборствах: в том чемпионате это вылилось в 11 жёлтых карточек. Разве что атлетом и скоростным футболистом его было бы сложно назвать.

Видео игры Паредеса

Как раз прошлым летом впервые появилась информация об интересе «Зенита» к Паредесу. Итальянская пресса делилась деталями переговоров: петербургский клуб предложил «Роме» 20 млн евро, а самому полузащитнику зарплату в 4-4,5 млн евро. «Леандро — сильный игрок, которого мы хотели бы видеть в своих рядах. Но иногда на трансферном рынке приходится задействовать сильных игроков, чтобы пополнить свой трансферный бюджет. Так же, как это сделал «Наполи» в истории с Гонсало Игуаином», – комментировал ситуацию главный тренер римлян и бывший наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти. Тем не менее аргентинец отказался от первого приглашения из Петербурга.

Паредес остался в «Роме» на сезон-2016/17. В завершившемся чемпионате Италии он провёл 27 матчей, стал автором трёх голов и голевого паса. По количеству сыгранных минут (1470) Леандро – 14-й в команде. Но если взять статистику в среднем за 90 минут игры, то выяснится, что аргентинец по многим показателям среди лучших футболистов основной обоймы римлян. Он занимает первое место по ключевым (2,6) и коротким передачам (65,6 при 91% точности), отборам мяча (3,0 при 63% успешности ведения единоборств). Паредес второй по длинным передачам (7,9 при 63% точности) и кроссам (1,8 при 34% точности). Аргентинец в тройке лидеров по перехватам (2,3). Количество попыток обводки и верховых дуэлей невелико, зато эффективность очень высока (90% и 77% соответственно). Леандро редко теряет мяч, зарабатывает 1,5 фола в среднем за 90 минут. Похожие цифры были у полузащитника и в «Эмполи».

Конечно, не так-то просто выиграть конкуренцию, когда борешься за игровое время с мастерами калибра Раджи Найнгголана, Даниэле Де Росси и Кевина Стротмана. Но неудивительно, что за последний год в Италии писали о переговорах по Паредесу со стороны «Ювентуса», «Милана», «Ливерпуля», «Арсенала», «Лестера», «Атлетико» и дортмундской «Боруссии». Аргентинец находился на карандаше у «Манчестер Сити», «Барселоны» и «Челси». Просто никто не захотел платить 25-30 млн евро, которые просила «Рома».

Две недели назад Паредес дебютировал в национальной команде Аргентины в товарищеском матче с Сингапуром. Аргентинцы разгромили соперника со счётом 6:0, у Леандро – гол плюс пас. Прежде он выступал за юношескую сборную страны. В частности, в 2011 году на чемпионате Южной Америки U17 забил два гола. Тренер молодёжной сборной не вызывал Паредеса, ссылаясь на нестабильность игрока.

Если Паредес адаптируется к стилю игры «Зенита» Манчини, футболу в РФПЛ и жизни в России, то должен стать ключевой фигурой петербургской команды. В этом году при Мирче Луческу «Зениту» сильно недоставало полузащитника, способного вести игру, сделать тонкий, острый пас. Куда поставить аргентинца, Манчини точно найдёт.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рома ФК Зенит Леандро Паредес Трансферы
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