10 главных трансферов лета в Европе на данный момент

10. Никлас Зюле

Из «Хоффенхайма» в «Баварию», 20 млн евро



В Бундеслиге есть одно негласное правило: если ты сумел проявить себя в чемпионате – жди предложения от «Баварии». Команда, не первый сезон скупающая лучших футболистов у конкурентов, снова берёт своё. Впечатливший многих болельщиков в прошлом сезоне «Хоффенхайм» ещё до окончания чемпионата знал, что его покинет несколько лидеров. Столп обороны Никлас Зюле ещё зимой подписал предварительный контракт с «Баварией». Как и ключевой опорник Себастьян Руди.

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9. Юри Тилеманс

Из «Андерлехта» в «Монако», 25 млн евро



Самому талантливому представителю чемпионата Бельгии уже давно прочили переход в большую команду. Этим летом Тилеманс созрел для этого. Тилеманс пришёл в «Монако» в момент, когда клуб собирается покидать большое количество звёзд. Вполне вероятно, через пару лет монегаски заработаеют на его переходе гораздо большую сумму.

8. Джордан Пикфорд

Из «Сандерленда» в «Эвертон», 28,5 млн евро



Парадоксально, но с треском вылетевший из АПЛ «Сандерленд» заработал почти 30 млн евро на продаже своего вратаря. Несмотря на провальный сезон команды, Джордан Пикфорд зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и если бы ни его вдохновенная игра, «чёрные коты» пропустили бы куда больше 69 мячей. Теперь Пикфорд должен стать железным первым номером в «Эвертоне». Хоэль Роблес шансом заменить Тима Ховарда так и не воспользовался.

7. Дэви Классен

Из «Аякса» в «Эвертон», 27 млн евро



Один из главных ветеранов «Аякса», капитан и лидер команды 24-летний Дэви Классен покинул родной клуб, чтобы попробовать свои силы в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Классен дотащил «Аякс» до финала Лиги Европы и своей игрой убедил всех, что давно перерос уровень Эредивизии. Пора доказать это в футболке «Эвертона».

Дэви Классен Фото: Reuters

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6. Виктор Линделёф

Из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед», 35 млн евро



«Манчестер Юнайтед» наконец закрыл позицию центрального защитника, выписав Виктора Линделёфа из «Бенфики». Швед уже не первый сезон является ключевым игроком «орлов» в обороне и заслужил переезд в большой клуб. Однако пока не ясно, действительно ли он на голову сильнее имеющихся в распоряжении Моуринью защитников.

5. Эдерсон

Из «Бенфики» в «Манчестер Сити», 40 млн евро



Один из самых странных трансферов этого межсезонья. Transfermarkt оценивает стоимость Эдерсона в 12 млн евро, однако «Ман Сити» не постеснялся переплатить за вратаря «Бенфики» почти в четыре раза. Судя по всему, бразилец теперь будет главным претендентом на место в основе. Интересно, как это скажется на Клаудио Браво, который как раз из-за излишней конкуренции год назад покинул «Барселону».

Из «Порту» в «Милан», 38 млн евро



Один из самых талантливых центральных нападающих предсказуемо покинул «Порту». Правда, выбор его пока кажется не самым очевидным. Андре Силву ждали в «Реале» или «Челси», но оказался он в «Милане», который не первый сезон пытается вернуть себе былое величие. Вполне возможно, что с приходом новых инвесторов ему это удастся. Вместе с Силвой с красно-чёрной футболкой этим летом также позировали Рикардо Родригес, Маттео Мусаккьо и Франк Кесси.

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3. Корентин Толиссо

Из «Лиона» в «Баварию», 41,5 млн евро

Один из самых лакомых кусочков этого лета уже выбрал себе новую команду. За Толиссо гонялась половина Европы, он выбрал клуб, за который болел с детства. В Мюнхене Корентин должен будет заменить завершившего карьеру Хаби Алонсо. А если команду покинет и собравшийся в Китай Артуро Видаль, то французу и вовсе нужно будет стать лидером и ведущим игроком в центре поля.

Из «Ромы» в «Ливерпуль», 42 млн евро



«Рома» пока не спешит усиливаться, зато здорово зарабатывает на продаже не ведущих игроков. Близки к согласованию трансферы в «Зенит» Маноласа и Паредеса, а после переезда Салаха в «Ливерпуль» клубная казна пополнилась на 42 млн евро. Несмотря на все достоинства египтянина, ключевым игроком «Ромы» он не являлся. Да и его возвращение в Англию пока многими воспринимается со скепсисом – в прошлый раз в «Челси» у него не особо получилось.

Мохамед Салах Фото: Reuters

Салах один. Взорвёт ли египтянин АПЛ? «Ливерпуль» продолжает заманивать к себе Мохамеда Салаха, но многим рискует. Египтянин перспективен, но не гарантирует качества.

Из «Монако» в «Манчестер Сити», 50 млн евро



Пока главный трансфер этого лета. И по значимости, и по сумме отступных. Бернарду Силва внёс в успехи «Монако» не меньший вклад, чем распиаренный Мбаппе, которого монегаски готовятся продать более чем за 100 млн евро. Техничный и креативный Силва уже нашёл себе новую команду — подписал контракт с «Манчестер Сити». Здесь ему предстоит составить роскошную тройку вместе с Кевином Де Брёйне и однофамильцем Давидом Сильвой.