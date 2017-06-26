Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Бернарду Силва
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

10 главных трансферов лета в Европе на данный момент

Представляем десятку самых интересных переходов в Европе за последний месяц.
26 июня 2017, понедельник. 11:30. Футбол

10. Никлас Зюле

Из «Хоффенхайма» в «Баварию», 20 млн евро

В Бундеслиге есть одно негласное правило: если ты сумел проявить себя в чемпионате – жди предложения от «Баварии». Команда, не первый сезон скупающая лучших футболистов у конкурентов, снова берёт своё. Впечатливший многих болельщиков в прошлом сезоне «Хоффенхайм» ещё до окончания чемпионата знал, что его покинет несколько лидеров. Столп обороны Никлас Зюле ещё зимой подписал предварительный контракт с «Баварией». Как и ключевой опорник Себастьян Руди.

Альтернативная Германия. Бундестим на Кубке конфедераций
Сборная Германии приехала на турнир без ряда игроков основы, что сделает просмотр матчей с её участием ещё интереснее.

9. Юри Тилеманс

Из «Андерлехта» в «Монако», 25 млн евро

Самому талантливому представителю чемпионата Бельгии уже давно прочили переход в большую команду. Этим летом Тилеманс созрел для этого. Тилеманс пришёл в «Монако» в момент, когда клуб собирается покидать большое количество звёзд. Вполне вероятно, через пару лет монегаски заработаеют на его переходе гораздо большую сумму.

8. Джордан Пикфорд

Из «Сандерленда» в «Эвертон», 28,5 млн евро

Парадоксально, но с треском вылетевший из АПЛ «Сандерленд» заработал почти 30 млн евро на продаже своего вратаря. Несмотря на провальный сезон команды, Джордан Пикфорд зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и если бы ни его вдохновенная игра, «чёрные коты» пропустили бы куда больше 69 мячей. Теперь Пикфорд должен стать железным первым номером в «Эвертоне». Хоэль Роблес шансом заменить Тима Ховарда так и не воспользовался.

7. Дэви Классен

Из «Аякса» в «Эвертон», 27 млн евро

Один из главных ветеранов «Аякса», капитан и лидер команды 24-летний Дэви Классен покинул родной клуб, чтобы попробовать свои силы в одном из сильнейших чемпионатов Европы. Классен дотащил «Аякс» до финала Лиги Европы и своей игрой убедил всех, что давно перерос уровень Эредивизии. Пора доказать это в футболке «Эвертона».

Дэви Классен

Дэви Классен

Фото: Reuters
10 игроков «Лиона» и «Аякса», которые скоро станут звёздами
10 не всем известных талантливых парней из «Аякса» и «Лиона», ради которых большие клубы скоро распахнут свои кошельки (Ляказетта тут нет).

6. Виктор Линделёф

Из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед», 35 млн евро

«Манчестер Юнайтед» наконец закрыл позицию центрального защитника, выписав Виктора Линделёфа из «Бенфики». Швед уже не первый сезон является ключевым игроком «орлов» в обороне и заслужил переезд в большой клуб. Однако пока не ясно, действительно ли он на голову сильнее имеющихся в распоряжении Моуринью защитников.

5. Эдерсон

Из «Бенфики» в «Манчестер Сити», 40 млн евро

Один из самых странных трансферов этого межсезонья. Transfermarkt оценивает стоимость Эдерсона в 12 млн евро, однако «Ман Сити» не постеснялся переплатить за вратаря «Бенфики» почти в четыре раза. Судя по всему, бразилец теперь будет главным претендентом на место в основе. Интересно, как это скажется на Клаудио Браво, который как раз из-за излишней конкуренции год назад покинул «Барселону».

4. Андре Силва

Из «Порту» в «Милан», 38 млн евро

Один из самых талантливых центральных нападающих предсказуемо покинул «Порту». Правда, выбор его пока кажется не самым очевидным. Андре Силву ждали в «Реале» или «Челси», но оказался он в «Милане», который не первый сезон пытается вернуть себе былое величие. Вполне возможно, что с приходом новых инвесторов ему это удастся. Вместе с Силвой с красно-чёрной футболкой этим летом также позировали Рикардо Родригес, Маттео Мусаккьо и Франк Кесси.

Яйцо дракона. Всё о новой звезде «Милана»
За Андре Силву «Порту» получил от «Милана» 38 млн евро. Рассказываем, много это или мало.

3. Корентин Толиссо

Из «Лиона» в «Баварию», 41,5 млн евро

Один из самых лакомых кусочков этого лета уже выбрал себе новую команду. За Толиссо гонялась половина Европы, он выбрал клуб, за который болел с детства. В Мюнхене Корентин должен будет заменить завершившего карьеру Хаби Алонсо. А если команду покинет и собравшийся в Китай Артуро Видаль, то французу и вовсе нужно будет стать лидером и ведущим игроком в центре поля.

2. Мохамед Салах

Из «Ромы» в «Ливерпуль», 42 млн евро

«Рома» пока не спешит усиливаться, зато здорово зарабатывает на продаже не ведущих игроков. Близки к согласованию трансферы в «Зенит» Маноласа и Паредеса, а после переезда Салаха в «Ливерпуль» клубная казна пополнилась на 42 млн евро. Несмотря на все достоинства египтянина, ключевым игроком «Ромы» он не являлся. Да и его возвращение в Англию пока многими воспринимается со скепсисом – в прошлый раз в «Челси» у него не особо получилось.

Мохамед Салах

Мохамед Салах

Фото: Reuters
Салах один. Взорвёт ли египтянин АПЛ?
«Ливерпуль» продолжает заманивать к себе Мохамеда Салаха, но многим рискует. Египтянин перспективен, но не гарантирует качества.

1. Бернарду Силва

Из «Монако» в «Манчестер Сити», 50 млн евро

Пока главный трансфер этого лета. И по значимости, и по сумме отступных. Бернарду Силва внёс в успехи «Монако» не меньший вклад, чем распиаренный Мбаппе, которого монегаски готовятся продать более чем за 100 млн евро. Техничный и креативный Силва уже нашёл себе новую команду — подписал контракт с «Манчестер Сити». Здесь ему предстоит составить роскошную тройку вместе с Кевином Де Брёйне и однофамильцем Давидом Сильвой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 11
Теги
Андре Силва Бернарду Силва Виктор Нильссон-Линделёф Мохамед Салах Трансферы
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
13:51 Фурсенко: прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на бабушках
13:46 570 россиян посетили все три матча сборной России на Кубке конфедераций — 2017
13:39 Георгиев сообщил, что может перейти в тульский «Арсенал»
13:34 Нимели: прилагаю все усилия, чтобы быть частью основного состава «Спартака»
13:33 «Амкар» продлил контракт с Голом
13:33 Гути: Асенсио – намного более классный футболист, чем я
13:25 Экс-игрок «Баварии»: Толиссо сильнее Саншеша. Возможно, намного сильнее
13:23 «Зенит» показал, как Манчини руководит тренировочным процессом на сборе
13:22 На «ВЭБ-Арене» появятся новые граффити с изображением Слуцкого и Газзаева
13:09 «Тоттенхэм Хотспур» нацелился на полузащитника «Барселоны» Аленью
13:01 Жирков: на мой взгляд, судейство в матче Мексика — Россия было странным
13:00 Кирьяков рассказал немецким СМИ, почему ушёл из тульского «Арсенала»
12:50 «Гуанчжоу Эвергранд» требует за Паулиньо € 40 млн
12:43 «Битва городов» Кубка конфедераций. Встреча в Сочи
12:38 Бернарду Силва и Рафаэль Геррейро пропустили тренировку сборной Португалии
12:37 Бакка: Хамес? Нелегко покинуть «Реал» и уйти в другой клуб
12:34 Лебеденко: «Арарат» — амбициозный клуб, с высокими целям. Я рад быть его частью
12:29 Агент полузащитника «ПСЖ» Кальегари подтвердил интерес со стороны «Зенита»
12:23 «Бешикташ» предложил за Турана € 30 млн
12:18 «Ювентус» намерен предложить € 15 млн за полузащитника «ПСЖ» Матюиди
12:05 Лунёв: не считаю, что у меня есть какая-то особая сильная черта
11:52 Пицци: компенсирует ли Кубок конфедераций медовый месяц? Он компенсирует всё
11:46 Кудряшов: новая сборная строится не так быстро, но мы сделали полшага вперёд
11:33 Агент: Калешин заявил, что из-за Армаша «Кубань» вылетела в ФНЛ
11:29 «Лейпциг» готов продать Н. Кейта «Ливерпулю» за £ 70 млн
11:15 Фонд Месси по помощи детям не декларировал € 10 млн дохода
11:08 Зарплата Паредеса в «Зените» может составить около € 3,5 млн в год
11:05 Скиллачи продлил контракт с «Бастией» на один год
10:54 Ли Сеунг Ву: если не буду играть в «Барселоне», поищу другую команду
10:53 Контракт Лебеденко с московским «Араратом» рассчитан на два года
10:32 Браво не собирается покидать «Манчестер Сити»
10:30 Игроки «Факела» обратятся в Палату по разрешению споров из-за долгов
10:23 Хайдель: Горецка и Эмболо будут играть в «Шальке-04» и в следующем сезоне
10:07 «Краснодар»: в составе команды появился новый Вандерсон
09:55 Видаль: уверен, с Алексисом Санчесом «Бавария» будет играть сильнее
09:45 В Турции сообщили, что Думбия близок к переходу в «Фенербахче»
09:43 Лавесси избежал красной карточки в чемпионате Китая, несмотря на грубую игру
09:30 Ю. Брандт: сердце и голова подсказывают, что пока рано переходить в «Баварию»
09:27 Понедельник: когда Смолов один лез на нескольких игроков, это выглядело ужасно
09:15 Милевский попал в ДТП на такси
09:11 Веденеев: больше никогда не вызвал бы Кокорина и Дзюбу в сборную России
09:06 Карамбё: думаю, Роналду останется в «Реале»
08:44 «Ливерпуль» отклонил предложение «Наполи» об обмене Морено на Гулама
08:42 Киммих: перешёл в «Баварию» не таскать мячи, а играть
08:22 Сауль: чувствую себя лидером «Атлетико»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017