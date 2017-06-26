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Кубок конфедераций 2017 – фото, видео, болельщики
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Полина Куимова

«Пи-во, вод-ка, Австралия!» и странный message. Дневник КК

Зажигательные чилийцы, болельщики «соккеруз» и экстравагантные немцы — всё самое интересное о 9-м дне турнира.
26 июня 2017, понедельник. 13:00. Футбол

Москва

Вчера в Москве зажигали чилийцы и австралийцы.

Один из болельщиков южноамериканской сборной сказал мне уже после матча: «Мы танцуем всегда – проигрывает команда или побеждает. Для нас это праздник. Мы готовы их поддерживать, несмотря ни на что». Яркое подтверждение его слов – их разогрев перед матчем около стадиона. Вы только представьте: один крикнул, а толпа тут же подхватила.

А их песни настолько заразительные, что вы потом ещё долго будете ходить и напевать себе под нос «о-о-о, chilento» или «Сhi-chi-chi, le-le-le».

Думаю, вы уже поняли, насколько они добрые и жизнерадостные.

За время пребывания в России чилийцы выучили новую кричалку: «Пи-во, водка! Пи-во, водка!». Теперь понятно, что им больше всего запомнилось в России.

Австралийцы в долгу не остались. У них тоже появилась новая кричалка, да ещё какая: «Pu-tin, follow boys, Putin, follow boys!» Интересно, что они хотели этим сказать?

Кстати, вот они. Вручили нам с Галиной Козловой надувного кенгуру и попросили с ними сфотографироваться.

Поддержать сборную Чили приехали ребята из… Колумбии. Говорят, мол, мы тоже часть Южной Америки, поэтому как не поболеть за соседей.

Долгий путь проделали и австралийцы. Болельщики добирались до Москвы по меньшей мере 23 часа. И как минимум несколько пересадок.

До Москвы добрались даже гости из Японии! Прилетели, чтобы просто посмотреть футбол, разведать обстановку перед 2018 годом. В следующем году обещали вернуться.

На матч заглянули и ребята из академии «Тюмени» 2001 года рождения.

В РФС им бесплатно предоставили билеты.

Сочи

На этот раз в Сочи отправилась наш корреспондент Алина Матинян.

Проблемы в Сочи начались уже в аэропорту: волонтёры, ответственные за транспорт, были не в состоянии подсказать гостям города дорогу до Олимпийского парка и стадиона, где проходил матч. На самом «Фиште» журналистов сначала отказывались пускать на территорию, а потом и вовсе отказали в доступе в смешанную зону, где происходит общение с футболистами.

К счастью, все вопросы удалось решить. Зато болельщики оказались довольны.

На стадионе в основном болели за Камерун: африканцы снова влюбили в себя публику. Репер Пашу и его девушка не остались в стороне.

Сами камерунцы тоже добрались до Сочи.

Болельщики сборной Германии тоже встречались. Правда, русских в футболках бундестим было гораздо больше, чем немцев.

А вот и сами немцы. Очень экстравагантные.

Санкт-Петербург

Осталось совсем немного до финала. Если вы забыли, где он пройдёт, то напоминаем. Кстати, главный тренер сборной Чили очень хочет посмотреть Санкт-Петербург. Ему очень нравится в России.

Казань

Помните, Роналду говорил, что очень хочет ещё раз вернуться в Казань? Видимо, его услышали, и 28 июня сборная Португалии сыграет здесь с чилийцами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Германии — Футбол Сборная Камеруна - Футбол Сборная Чили — Футбол Болельщики — Футбол Видео Фото
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