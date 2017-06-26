А ведь была хорошая идея. Что не так с видеоповторами на КК

Аргументы людей, которые возражали против введения видеоповторов по идейным соображениям, хорошо известны. С ними можно не соглашаться (большинство и не соглашается), но сама позиция вопросов не вызывает. Вот пример.



Аргументы людей, которые рады введению видеоповторов, ещё проще и тоже хорошо известны. Не будем тратить время на напоминания, все желающие могут почитать хотя бы вот этот текст.

Как обычно бывает, реальная жизнь вносит коррективы. Проблемы, которые вызывают видеоповторы, оказались не идейными, а техническими. И это очень плохо, потому что зрители были готовы ко многому, но точно не к тому, что попытка сделать футбол более прозрачным сделает его более непонятным.



В сухих терминах ФИФА сформулировано, с какой целью применяется технология: чтобы удостовериться, не была ли допущена «явная и очевидная ошибка». И перечислены типы ситуаций, в которых она применяется: 1) забитый гол; 2) пенальти; 3) прямое удаление (использовать VAR при второй жёлтой нельзя!); 4) ошибочно определена личность игрока, который нарушил правила.



Начнём с определения, которое даёт ФИФА. Исправлять «явные ошибки» — это прекрасно, но если мы будем честны сами с собой, то признаемся, что хотели введения видеоповторов не только из-за ошибок.

На сайте ФИФА описано, с какой целью применяется технология: чтобы удостовериться, не была ли допущена «явная и очевидная ошибка».

Ошибки ни при чём: зачем на самом деле нужны повторы?

Для большей прозрачности. Для того чтобы у тренеров не было повода говорить о предвзятом судействе, а у болельщиков не было повода им верить. Чтобы догадки о том, какие именно судьи «работают на ставке» в каких именно клубах, умерли за неактуальностью, шутки на эту тему стали несмешными, а при просмотре матчей ни у болельщиков, ни у футболистов не складывалось подозрения, что арбитр умышленно влияет на результат. Чтобы единственные результативные ошибки совершали те, кто играет, а не те, чья работа – всего лишь следить за порядком на поле.



В идеале введение видеоповторов должно было снять с судей часть ответственности. Не принимать решения интуитивно, не гадать, что именно случилось в 20 метрах (за тремя спинами), а быстро рассмотреть эпизод со всех ракурсов. И принять решение на основании той же информации, которая есть у всех телезрителей. Заодно заставив успокоиться тренера, которому казалось, что его команду «убивают». «Думаешь, что фола не было? Ок, если хочешь, проверим».



Именно ради уверенности, что игрой стало труднее манипулировать, ради прозрачности и можно потерпеть издержки видеоповторов – эмоциональные, временные и так далее.

ХолиVAR. Первые голы топ-турнира, отменённые после видеоповторов Судья матча Португалия-Мексика дважды воспользовался системой видеопомощи арбитрам, а затем повтор лишил гола чилийцев. Система заработала!

Что не так

Нынешний формат технологии VAR, который применяется на Кубке конфедераций, совершенно не решает эту задачу. Во-первых, удивляет список, когда она применяется. Почему прямое удаление можно проверить, а удаление за вторую жёлтую карточку нельзя? Серьёзно, в чём смысл? Удаления за два предупреждения меньше сказываются на игре команды?



Во-вторых, сейчас желания команды проверить эпизод недостаточно. Решение о повторе принимает только сам рефери. И тут все благие намерения о прозрачности катятся в ад. Тренер может сколько угодно надрываться в технической зоне, доказывая, что момент с пенальти/удалением/голом из офсайда надо пересмотреть – если судья считает, что всё ясно, просьба тренера не будет удовлетворена. Каким образом это сделает футбол более прозрачным? Разговоры о заговорах никуда не денутся, а иногда арбитры неизбежно будут пропускать спорные моменты, ошибочно считая их очевидными. Зачем фактически обрекать их на эти ошибки, а не разрешить повторы по запросу команды?

Желания команды проверить спорный эпизод недостаточно. Решение о повторе принимает только сам рефери.

Кстати, опасаться, что команды начнут злоупотреблять повторами, не стоит. Если игрок знает наверняка, что его действия пересмотрят, и у них будут последствия, он с большей вероятностью не станет «нырять», устоит на ногах от лёгкого толчка и не станет идти прямой ногой в кость. И наоборот, надежда на безнаказанность стимулирует грязную игру, симуляции и всё, что мы все не любим.

Как всё работает сейчас

На Кубке конфедераций случались эпизоды, которые не создали для нынешней системы VAR, так сказать, неразрешимых вызовов. Отменённые голы чилийцев, португальцев и мексиканцев – пример того, с какими обстоятельствами система справляется. Рассмотрим те, с которыми всё сложнее. Первый – с удалением в матче Камерун — Германия.



60.35. Арбитр Перес фиксирует фол.

60.50. Арбитр показывает Сиани жёлтую карточку.

61.31. В первый раз показывает знаками, что необходим повтор. Его не сразу понимают.

62.00. Ещё раз делает знак повтора (рисует четырёхугольник в воздухе). Просматривает эпизод.

62.29. Показывает Сиани прямую красную карточку.

63.05. Второй раз отправляется смотреть видеоповтор.

63.51. Показывает Мабуке прямую красную карточку. Отменяет наказание Сиани.

64.43. Игра возобновляется.



Итого 4 минуты, 8 секунд длился эпизод. Четыре минуты, в течение которых никто на поле не понимал, что происходит. Знаете, бригада прошедших подготовку судей-помощников в специальной видео-комнате – это, конечно, здорово. Но как насчёт подготовки для главного арбитра? Если ему нужно ДВА раза пересмотреть эпизод, чтобы понять, что он не того игрока удалил, возникает вопрос: как он вообще судит матчи?



Второй эпизод получился намного менее нелепым и резонансным: в матче России и Португалии Черчесов просил повтора эпизода с падением Бухарова в штрафной, но арбитр Рокки отказал.

В матче Камеруна и Германии арбитру понадобилось более четырёх минут, чтобы посмотреть повтор.

Как должно быть

На всякий случай напоминаю: сегодня на календаре 26 июня 2017 года. НАСА получает картинки с Марса, а обычные люди смотрят прямые трансляции футбольных матчей на телефонах в метро. Тем временем арбитр международного турнира под эгидой ФИФА, чтобы посмотреть эпизод на экране, должен топать пешком через всё поле к бровке, а потом обратно. Современные технологии эпохи динозавров.

Арбитр должен (именно так, должен) иметь возможность посмотреть спорный момент прямо на поле в приложении хоть смартфона, хоть другого, но аналогичного по размерам девайса, который помещается в карман. На тот же девайс потребуется направить картинку, которая есть у режиссёра матча: пусть сам арбитр выбирает ракурс и камеру. Маленький масштаб? Банальный тачскрин и скролл решают проблему. В конце концов, речь об экономии времени.



Дальше. Та же самая картинка, которую просматривает арбитр, должна выводиться на стадионные экраны: зачем оставлять команды и зрителей в неведении? Это же не тайная информация? Пусть видят, что происходит, на каком основании принято итоговое решение. Вместо того чтобы скучать, пока главный ходит к бровке и ничего не поясняет, весь стадион будет следить за экраном над воротами, на который транслируется картинка с условного телефона арбитра. Это же шоу.



Представьте, как какой-то, скажем, Майкл Дин пропустил симуляцию, ну, пусть, Эшли Янга. В матче с «Лестером». В нормальной ситуации он проверит эпизод по требования Уэс Моргана, который не нарушал правил. И вот тысячи людей на трибунах и Майкл Дин вместе с ними одновременно разглядывают симуляцию Янга. Они – на огромном экране, он – на ладони. Стадион свистит, Дин показывает карточку за симуляцию. В данный момент это невозможно: если эпизод пропущен, то он заигран. И даже если арбитр всё сделает правильно, то это будет долго и тайно, зрители на стадионе, тренеры и команды могут не понять, почему он принял решение. Они ведь не видят то, что видел он.



Слушайте, а ведь хорошая была идея. Может, ещё не поздно её не испортить?