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Леонид Слуцкий
Фото: twitter.com/HullCity
Текст: Данила Игнатов

Калаш для Слуцкого. Что происходит в «Халл Сити»

Разбираемся, как Леонид Слуцкий готовится к своему первому сезону в Чемпионшипе.
26 июня 2017, понедельник. 16:00. Футбол

Чуть больше месяца осталось до первого матча Леонида Слуцкого в качестве тренера «Халл Сити». Уже 5 августа «тигры» сыграют с «Астон Виллой» в гостях. Тем временем уже известно полное примерное расписание туров в Чемпионшипе. Кстати, если вы вдруг хотите посмотреть на Слуцкого вживую, но съездить в Кингстон-апон-Халл никак не получается, обратите внимание на выездные матчи в Лондоне: с «КПР» 19 августа, с «Фулхэмом» 12 сентября, с «Миллуоллом» 21 ноября и «Брентфордом» 6 мая.

А сборы «Халл» будет проводить в Алгарве, где сыграет два матча: 15 июля с «Оксфордом», а через три дня — с «Бристолем».

Тем временем Слуцкий занимается трансферами «Халла». Его команда уже потеряла двух центральных защитников: перспективный Гарри Магир отправился в «Лестер», а ветеран Кёртис Дэвис — в «Дерби». Ещё один центрбек Алекс Брюс уходит из клуба свободным агентом. Учитывая, что арендованный в прошлом сезоне Андреа Раноккья с огромной вероятностью отправится обратно в «Интер», у «Халла» остаётся только один центральный защитник — капитан Майкл Доусон.

На этом фоне неудивительны слухи о том, что Слуцкий заинтересован в аренде чешского защитника «Челси» Томаша Каласа (или Калаша). «Возможно, мы возьмём в аренду нескольких футболистов „Челси“. Мы обсуждали этот вопрос с владельцем синих Абрамовичем, но пока рано что-то утверждать», — сообщил тренер в интервью Sky Sports.

Британские СМИ также называют имя Тэмми Абрахама как главную трансферную цель Слуцкого. 19-летний нападающий принадлежит «Челси», но за прошлый сезон наколотил 23 гола в аренде в «Бристоль Сити» из Чемпионашипа. Судя по статистике, тинейджер абсолютно готов к одному из самых жёстких турниров Европы. Кстати, в интервью клубному телевидению Слуцкий выразил мнение, что Чемпионшип входит в пятёрку сильнейших лиг мира.

Тренерский и административный штаб Слуцкого в «Халле» только продолжают формироваться. В клуб вернулся помощник предыдущего тренера Тони Пеннок, а тренер вратарей Пэт Маунтин перешёл из «Вулверхэмптона». Тренеров по физподготовке Слуцкий решил не менять — в команде работают Роб Райс и Рубен Санчес. Кстати, испанец — бывший помощник Валерия Карпина в «Армавире».

Руководителем скаутской службы «Халла» стала Ли Дарнбро, работавший в «Норвиче» и «Бёрнли». Тем не менее в прессе появлялись слухи о том, что помогать Слуцкому с трансферами будет его друг Олег Яровинский, который сейчас занимает должность спортивного директора ЦСКА. Если это всё-таки произойдёт, есть вероятность увидеть в «Халле» несколько экс-«армейцев».

По слухам, Слуцкий был заинтересован в ненужном «Роме» форварде Сейду Думбия, который, впрочем, отказался играть в Чемпионшипе и с большой вероятностью начнёт сезон в «Спортинге». Другой бывший футболист ЦСКА Вячеслав Караваев, проигравший при Слуцком конкуренцию Марио Фернандесу, в интервью «Чемпионату» сказал: «Если Леонид Викторович позовёт в «Халл», соберусь и сяду на первый же самолёт». Тем временем издание Hull Daily Mail предположило, какие ещё игроки ЦСКА могут помочь бывшему тренеру в Англии.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий
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