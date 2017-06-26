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Вандерсон
Фото: fckrasnodar.ru
Текст: Кирилл Хаит

Закон сохранения энергии. В «Краснодаре» снова есть Вандерсон

Молодой вингер «Ред Булл Зальцбург» переехал в Россию. Рассказываем, кто он и как играет.
26 июня 2017, понедельник. 19:15. Футбол

Футбольный клуб «Краснодар» существует девять лет и четыре месяца. Футболист Вандерсон провёл здесь четыре года и восемь месяцев. Это ровно половина истории клуба – с точностью до месяца. Но это цифры, а подлинное значение Вандерсона, лучшего бомбардира и на определённом этапе лидера команды, гораздо выше.

«Краснодар» попрощался с Калешиным и Вандерсоном

Вернёмся к цифрам. Считается, что они лишены эмоций, но иногда цифры способны на иронию. Казалось, теперь, когда 31-летний бразилец нашёл новый вызов в «Динамо», безвандерсонская сторона «Краснодара» должна вырваться вперёд: счёт шёл на дни. Но не прошло и двух недель, как сработал закон сохранения энергии. И в «Краснодаре» снова появился Вандерсон. Кто же он?

«Краснодар»: в составе команды появился новый Вандерсон

Откуда приехал

Последним клубом бразильца был «Зальцбург», с которым «Краснодар» играл в группе в Лиге Европы. Наш Вандерсон в матчах группового этапа участия не принимал из-за травмы, поэтому австрийский вингер не рисковал запутать комментатора. Он тогда только осваивался в команде и не был игроком старта. В Лиге Европы сыграл всего в двух матчах, в первом туре вышел против «Краснодара» на 10 минут, второй начал уже в основе.

Очень некстати пришлась травма приводящей мышцы бедра: Вандерсон разыгрался, сделал три голевые передачи в одной игре, забил в следующей – и через пару недель выбыл надолго. Он пропустил в общей сложности четыре с половиной месяца, с середины октября 2016-го до конца февраля 2017-го. Правда, последний месяц – не из-за травмы. ФИФА дисквалифицировала игрока за нарушения при переходе из бельгийского «Льерса» в «Хетафе» летом 2015-го. Бан от ФИФА длился четыре месяца, и большая его часть совпала с травмой.

ФИФА дисквалифицировала Вандерсона на 4 месяца за нарушения регламента при переходе из бельгийского «Льерса» в «Хетафе».

После возвращения Вандерсона ждал сюрприз: у команды поменялся тренер. Вместо ушедшего Оскара Гарсии был Марко Розе, у которого были свои взгляды на позицию правого вингера. До конца сезона он вышел на поле в 11 матчах, но ни разу на привычной позиции. В основном играл на противоположной бровке, а несколько раз провёл полный матч в качестве единственного центрфорварда. Так что, с одной стороны, Вандерсон в 22 года уже имеет опыт игры по всему фронту атаки, с другой – лучшую результативность он демонстрировал как раз на правом краю.

Прежде чем перейти в самый ненавидимый клуб в Австрии (это не официально, точной статистики, к сожалению, нет), бразилец поиграл в «Хетафе» (где не числился большим талантом и ушёл бесплатно), в «Льерсе» и бельгийском клубе «Беерсхот». Пожалуй, более важным этапом его карьеры можно назвать семь лет в молодёжной академии «Аякса»: Вандерсон учился там, пока в «Аяксе» играл его отец Вамберто, и задержался ещё на несколько лет.

Как играет

Он невысокий правша, хорошо контролирует мяч и временами передерживает его. В пас играет плохо. В еврокубках точность не выше 62 % хотя бы можно объяснить общим уровнем команды и тем, что Вандерсон берёт ответственность на себя и всё время обостряет. Но в австрийской Бундеслиге его точность паса не выше.

Вандерсон провёл 7 лет в академии «Аякса».

Одно из преимуществ игрока – его трудно остановить без фола. Он с отрывом лидер «Зальцбурга» по количеству заработанных фолов. По количеству обводок бразилец тоже лучший в команде. Очевидно, пока его технике не соответствуют понимание игры и хладнокровие (об этом говорит хотя бы малое число ударов в створ). Но в креативности не откажешь, иначе откуда бы взялись девять голевых передач за 1000 минут в чемпионате?

В «Краснодаре» он поборется за место на поле с Рикардо Лаборде, Виктором Классеном и Жоаозиньо, так как теоретически может закрыть позицию на обоих флангах атаки и под нападающим. При этом трудно предположить, что он с ходу выиграет место в основе у любого из них (в том числе у Лаборде). Футбол в России медленный и достаточно атлетичный, молодым техничным бразильцам здесь всегда нужно время на адаптацию.

В австрийской Бундеслиге Вандерсон сделал 9 голевых передач за 1000 минут на поле.

Тем более что свою статистику (3+9) Вандерсон наработал в Австрии. Это чемпионат, лучший бомбардир которого, Оларенваджу Кайоде, не всегда проходит в сборную Нигерии. «РБ Зальцбург» Вандерсона, благодаря комфортной экономической базе от своего владельца, штампует чемпионства уже четыре года подряд. Да, адаптация точно понадобится.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ред Булл Зальцбург ФК Краснодар Вандерсон Трансферы
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