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Вопрос дня
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Денис Марков

Вопрос дня: чего ждать от сборной России на чемпионате мира?

Известные футбольные болельщики — о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира.
26 июня 2017, понедельник. 20:30. Футбол

Сборная России снова не вышла из группы международного турнира. Но на этот раз оптимистичных взглядов гораздо больше. Многие заметили положительные изменения в команде и продолжают верить в её успех на домашнем чемпионате мира. Мы спросили известных футбольных болельщиков, какими они видят шансы сборной России на домашнем мундиале после Кубка конфедераций.

Николай Трубач, известный певец и футбольный болельщик:

— Мало кто ждёт от сборной России чего-то на домашнем чемпионате мира, кроме оголтелых оптимистов, которым по службе положено быть оптимистом. Но и провала, думаю, не будет. При всём негативе, который я испытываю к результату на Кубке конфедераций, прогресс сборной налицо. Да и фактор родных трибун может повлиять на то, что наша команда наконец выйдет из группы на ЧМ.

Михаил Шац, телеведущий и шоумен:

— Чтобы прибавить к чемпионату мира, у сборной есть и необходимость, и время. Шансов мало, но сейчас-то у нас июнь 2017 года. Никто не знает, кто будет играть через год, кого настигнут травмы, против кого играть. Мы не знаем ничего, кроме одного: сборная России требует усиления для того, чтобы рассчитывать хоть на какие-то результаты.

В обойме есть ещё игроки, которые отсутствуют по тем или иным причинам. Возможно, они обретут форму или пересмотрят отношение к игре и вновь заинтересуют главного тренера. Но в целом от этих игроков я ничего не жду.

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Алексей Маклаков, актёр театра и кино:

— Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А с Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда – тоже. Верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной.

Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно всё преимущество упустить.

Сергей Белоголовцев, телеведущий и шоумен:

— Я считаю, что сборная оживает. У нас есть вполне конкурентоспособные ребята, которые пока, может, и не набрали ещё кондиции, но они есть – например, Васин. Также, при всём моем безграничном уважении к Акинфееву, мне кажется, что он должен был уйти из сборной после ЧМ в Бразилии. Мы все помним его великолепную игру в чемпионате страны. Но если в России он прекрасен и хозяин поля, то в сборной это ушло. Есть прекрасный Александр Беленов, который вырос в высококлассного игрока европейского уровня, есть Ребров. Мне кажется, что с вратарями у нас проблем нет. Если судить по последним играм, то у нашей сборной, безусловно, есть прогресс, также у неё появилось желание играть, какая-то зубастость, исчезла обречённость. По-моему прогресс у сборной виден, и болельщики это оценили. Несомненно, сборная будет по-другому играть на чемпионате мира. Мне кажется, мы точно выйдем из группы и, возможно, даже пройдём в следующую стадию.

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Михаил Грушевский, известный артист:

— Хотелось бы, чтобы на домашнем чемпионате мира наша сборная вышла из группы, в которой ей суждено будет оказаться. А дальше всё будет зависеть от жребия. Самое главное, чтобы болельщики чувствовали, что команда сражается ради них.

Сейчас мы можем рассчитывать на то, что ведущие футболисты выздоровеют и состав будет оптимальным. Ведь есть ещё Зобнин, Дзагоев, Фернандес. Усиление просматривается. Главное, чтобы все были здоровы.

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Проплаченный автор бесстыдно обеляет команду Черчесова.

Лев Лещенко, певец, народный артист России:

— На чемпионате мира всё зависит от группы. Если попадутся не самые сильные команды, то шансы есть. Безусловно, их больше, чем на предыдущих турнирах. Черчесову надо довериться и ни в коем случае его не менять. Кроме него, в России осталось лишь два толковых тренера. Слуцкий уехал, а Бердыеву потребовалось бы время.

Уверен, что эта команда ещё прибавит. Станислав Черчесов начал с нуля. Разве что, считаю, нужно привлекать таких игроков, как Игнашевич и Березуцкие. Они могли бы помочь команде. И думаю, неплохо было бы иметь таких игроков, как Кокорин и Дзюба. Если есть какие-то недомолвки, то надо про них забыть.

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Владимир Пресняков-старший, певец:

— Конечно, есть шансы прибавить перед чемпионата мира, футбол – не настолько точная игра, как шахматы, нельзя всё предсказать. Против той же Мексики случайность могла полностью изменить игру. Я бы подумал насчёт главного тренера. Не знаю, как в Польше, но в «Динамо» и «Спартаке» при Станиславе Черчесове не было ничего особенного. Есть тренеры качественнее — и зарубежные, и русские. Тот же Бердыев. У него очень интересные идеи. Он способен играть так, что «Барселона» у него выиграть не может.

Всё равно буду болеть за сборную. Но каждый раз веришь, что будет всё хорошо, а потом разочаровываешься.

Мнения читателей

east0coast0caspian:

— Лучшие — Самедов, Головин, Смолов, Жирков, на выход — Бухаров, Кудряшов, Акинфеев. Не всё так безнадёжно, будет команда к чемпионату мира, но желательно Черчесова сменить на нормального тренера.

olijik:

— Какая игра ни была бы, самое главное — результат, а результат такой, что сборная России стабильно проигрывает командам топ-20, естественно, что при такой игре на чемпионате мира делать нечего!

svinoboynya:

— Представляю, какое огромное удовольствие получили истинные любители футбола от феерической игры нашей сборной. Как все восхищались изящной техникой и дриблингом Бухарова, точными и филигранными ударами по воротам Смольникова и Ерохина, чётко выверенными и убедительными падениями в штрафной Жиркова и Смолова. Но больше всего оваций удостоилась эффектная игра на выходе «волшебника» Сухаряна! И как яркая вишенка на этом сладком тортике – блистательная тренерская работа великого мэтра тренерского цеха С.С. Черчесова, в послужном списке которого — яркое серебро с московским «Спартаком», успех, равный достижениям великого Валеры!

Нет сомнений, что ведомая столь великим мастером сборная подарит нам много прекрасных минут на чемпионате мира, а при удачном стечении обстоятельств, может, даже и обыграет очередную Новую Гренландию… простите, Зеландию.

potap86:

— Считаю, что для страны — хозяйки ЧМ, Кубок конфедераций должен быть как отбор к этому чемпионату мира, не вышел из группы — нечего на ЧМ делать, чтобы мотивация была.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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