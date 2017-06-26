Страсти по Доннарумме. Почему юному Джиджи стоит остаться в «Милане»

Игрища Райолы

Никогда прежде 18-летний голкипер не стоил 25 млн евро. А именно во столько оценивает трансфер Джанлуиджи Доннаруммы известнейший портал Transfermarkt. Поэтому нас и не должны удивлять последние события, разворачивающиеся вокруг фигуры вундеркинда из «Милана».

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Талант парня вкупе с истекающим следующим летом контрактом привлекает внимание европейских грандов, но ситуация совершенно точно было бы не так обострена, если бы за мощной фигурой Доннаруммы не находился агент Мино Райола, главный футбольный делец современности. Он задурил голову юному голкиперу, который полностью находится в его власти. Ну а с боссами клубов Райола всегда общается с позиции удава — для него они все безобидные кролики. Жаль, что Алекс Фергюсон отошёл от дел, он-то умел ставить на место этого спекулянта. Должны найтись люди, которые втолкуют Доннарумме, что нельзя слепо доверять агенту, который ради пиара и, конечно, огромных денег затевает подобные игрища. Пока же всё идёт к тому, что Райола попросту угробит психику 18-летнего парня, а вместе с ней и его карьеру. Самому Джиджи не позавидуешь: он испытывает колоссальное давление, болельщики его уже практически ненавидят, даже закидывают фальшивыми деньгами. Но ему пора уже выйти из тени своего менеджера и обозначить позицию, иначе не найти спокойствия. И уж точно не стоит бояться конфликта с Райолой — талант Доннаруммы может быть реализован и без всемогущего Мино.

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«Милан» поднимается с колен

Ситуация тем удивительнее, что «Милан» наконец-то стал финансово стабилен, располагает средствами китайских инвесторов и старательно укрепляет состав. На данный момент нет более активного игрока на рынке. Стан россонери пополнили сразу четыре высококвалифицированных мастера: аргентинский защитник Матео Мусаккио из «Вильярреала», швейцарский «винг-бэк» Рикардо Родригес из «Вольфсбурга», талантливейший ивуарийский хавбек Франк Кесси из «Аталанты» и нападающий сборной Португалии Андре Силва, пришедший из «Порту».

На этом «Милан» не собирается останавливаться. Он ищёт ещё одного форварда, приценивается к Хамесу Родригесу и Хакану Чалханоглу. Можно не сомневаться, что как минимум два дорогостоящих трансфера красно-чёрные провернут в ближайшее время.

Никогда прежде 18-летний голкипер не стоил 25 млн евро.

И в такой ситуации всерьёз задумываться об уходе из клуба, имея гарантированное место в стартовом составе? Это несколько странно, даже можно сказать опрометчиво. Конечно, круто ощущать себя в свитере мадридского «Реала», но совсем не здорово сидеть на скамейке запасных. Нельзя забывать, что Доннарумме всего 18! У него впереди ещё будут возможности перейти и в «Реал», и в любой другой топовый клуб. А быть может, «Милан» вернётся на прежние позиции, и у Джиджи есть шанс стать символом возрождения великого клуба. Сам он это должен осознавать, понимать перспективы на нынешнем месте работы. Быть марионеткой в руках Райолы — это слишком простой выбор.

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Ненависть в «Милане» и удалённый «Инстаграм»

Говоря о таланте Доннаруммы, мы опять же должны помнить про его возраст. Да, ему повезло в карьере: Синиша Михайлович в какой-то момент решил рискнуть и доверил место в воротах зелёному юнцу. Джиджи за шанс ухватился, но если оценивать его достижения по гамбургскому счёту, то он пока ничего не добился, не доказал, что является состоявшейся звездой. У него случаются гениальные матчи, но откровенных ляпов он не избегает. Парень растёт во всех смыслах слова. Очевидно, что для «Реала» он сыроват, да и для «ПСЖ», который готов его озолотить, тоже. «Милан» — это лучшее место для Доннаруммы прямо сейчас. Клуб намеревается вернуться в Лигу чемпионов. В этом сезоне красно-чёрные сыграют в Лиге Европы. Есть возможность развить своё мастерство, получить опыт. Интересно, что месяц назад Доннарумма постоянно повторял, что хочет остаться в «Милане», другие варианты развития карьеры его не интересуют. Но промывка мозгов от Мино Райолы возымела действие. Так не пора ли послать агента к чёрту, пока он своими фортелями не испортил карьеру Джиджи?

Доннарумма: почему они убивают меня? Я не говорил, что хочу уйти из «Милана»

Даже если финты Райолы приведут Доннарумму к сумасшедшему контракту от «Милана», это не стоит тех нервов, которые вынужден тратить молодой голкипер. Некоторые фанаты его уже люто ненавидят, а это не те чувства, которые хочется черпать футболистам от любимой игры.

На данный момент нет более активного игрока на трансферном рынке, чем «Милан».

История поставлена на паузу, хотя новости появляются ежедневно. Но Доннарумма пока находится на молодёжном Евро и 27 июня сыграет в полуфинале против Испании. И только после турнира состоится его новая встреча с боссами «Милана». Пока же наставник россонери Винченцо Монтелла поговорил с близкими вратаря и добился их поддержки.

Сам Джиджи находится в очевидном ступоре, даже удалил свой «Инстаграм», заявив, что его взломали. Правда, ничего криминального в соцсети не попало. Доннарумма или кто-то другой от его имени пообещал ещё раз вместе с семьёй и агентом обсудить продление контракта с «Миланом» сразу после Евро U21. Возможно, Райола настоял на удалении сообщения и аккаунта, чтобы Джиджи не сболтнул что-то такое, что бы помешало работе самого Мино.

Сам Джиджи находится в очевидном ступоре, даже удалил свой «Инстаграм», заявив, что его взломали.

Тяжело предсказывать, чем закончится история, когда сценарий пишет Райола. Можно быть уверенным лишь в том, что свой куш агент получит. Но хочется пожелать Доннарумме всё-таки самостоятельно принять правильное решение и остаться в «Милане». На данный момент это верный шаг. А лучшее — враг хорошего.